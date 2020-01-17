不要輕易相信30歲以上的人，所以也沒有必要輕視比自己年紀小的人

文：達達令

過年回家是我最害怕的時候，主要原因不是三姑六婆的逼婚，或者質問你的工作情況收入多少，因為不管你怎麼回答，在他們的眼裡都是他們的世界才是最值得讓人嚮往的。

最讓我害怕的是，是家裡一些長輩會諄諄教導我，身為女子要以丈夫為重，要照顧好自己的父母兄弟姐妹，更要以生兒育女為要事，這樣才是一個女人圓滿的一生。

這種男權主義的說法在任何一個落後一點的小地方都會存在，所以我基本上也不會太在意，通常只要不說話只是聽聽，忍著把走春串門子這個活動走過去就算了。

然而可怕的是，他們卻會影響著無數其他那些不是特別有主見的小女孩，很多老家的同學真的就被洗腦了很多年，從一開始的反抗到後來的慢慢妥協，告訴自己「以前因為年輕所以很任性，可是現在想來好像他們說的真是挺對的……」然後就真的聽從父母之命相親結婚，生了孩子在家當主婦。

其實我們知道，每一種人生選擇都是需要承擔責任的，但是可怕的是我的這些聽從家裡老人安排的女同學裡，在後來婚姻不幸福的時候、出現家庭危機的時候，第一反應不是想辦法溝通解決，而是直接大鬧「我就是聽了你們這些老人的鬼話，我才變成今天這個樣子的！」於是爭吵從小家庭轉變成雙方父母，甚至是雙方親人的戰場，苦不堪言。

其實仔細想一想，任何一種人生都不會一帆風順，我們會因為信任一個人於是聽從他的觀點，決定自己人生的某一件事，尤其是對於長輩的建議，我們總是會先尊敬他，而後變成因為「要聽從過來人的經驗」這個觀點上被迫綁架。

很多人喜歡講「三十而立」，一旦某些數字被標籤化之後，人們總是習慣主動或被動的將其視為理所當然，在我們的意識裡，也總是覺得這個年紀的標籤，意味著一個人無論是內在累積還是外在的物質財富，也都應該優於小一輩的人物，我們作為小輩，的確就應該多多聽取長輩的意見。

但是問題在於我們忘了一件事情，這個世界上不是所有人的心理成熟都是跟自己的年齡匹配的。

也許會有人說，你的意思就是，那些有錢有勢所謂的成功人士，他們說的雞湯就是人生勵志格言，那些混得不好的大人說的話就是狗屁囉？

我的回答是，一是我從來不覺得有錢有勢的長輩就一定是人生導師，但是我們必須要接受的現實是，那些能說得出接地氣的人生道理的過來人，他們的人生肯定混得不會太差。

二是在我的評價標準裡，聽取一個過來人的建議的邏輯，是在他身上尋找那部分你想要的答案，比如一個職場裡有些許成就的有經驗之人，比如一個開一家小店經營得有聲有色的老闆，比如說一個曾經叱吒商場後來決定弄一塊農田回歸原始生活的農場主人，在他們身上探尋到某一種能夠讓我們有所提升，有所感悟的回饋，這才是對的請教方式，也才是對的過來人建議。

有人留言，說我每次說完一個故事的時候，都要強調一下我只對我自己負責，他說這樣的我很自私。

我沒有回答他的是，我每次請教一個長輩，當他告訴我在某一個事項上我該做什麼決定的時候，我都是回家先潑自己一把冷水，看看自身的當下實際情況，然後再做最後的決定。

我現在依舊經常跟我第一份工作的主管吃飯，就彷彿我還在他手底下做事一樣，他會一一為我解答一些困惑，只是如今我已經懂得如何理性對待這些建議，我至今沒有告訴他那天夜裡我哭得很慘的事，因為我覺得很丟臉，而且職場關係裡也沒有必要對這些情緒化的事情太認真。

他還是那個我崇拜的大叔主管，只是我不會一味的聽從他的建議了。

我自己也算得上是個快奔30的女人了，會有很多小孩子跟我請教生活中瑣碎無比的事情，有時候我能給出的建議，就是你得知道你自己接下來作出的選擇，有多少是在你自己可控範圍內可以把握的。

比如說大學要不要重考，大四要不要考研究所，第一份工作選哪個，這些可控在於，重考失敗了，也只是選擇一個差一點的學校；考研究所失敗了，可以繼續準備第二次或者直接開始工作；第一份工作只要不是進傳直銷公司，而且能夠養活自己，那就是一個好的開始了。

我們所擔心的大部分生活選項，其實都是自己可以控制的事項，至於那些我們需要真的考慮的事項，比如說讓自己有一技之長，比如說找一個對的人過日子，比如說經營一份對的友情，比如說果斷遠離一些沒有用的圈子，比如說塑造自己的內在價值觀跟看世界的角度，這些看起來虛無縹緲的東西，其實才是決定我們想不想以自己喜歡的方式過一生的重要因素。

《城市畫報》的前主編黎文先生做了一個小清新的電台叫「荒島電台」，身為一名資深的雜誌人，他對優質雜誌的高要求貫徹在他對這個電台的文稿、音樂，甚至是配圖的選擇上，在這個電台裡，你能聽到他的原創文字，也能聽見許多風格小眾但悅耳的音樂，分享著他對音樂的理解。

有一次黎文先生分享了一個觀點，叫做「不要相信30歲以上的人」，他說，「不要相信30歲以上的人」這句名言出自1960年代的嬉皮青年們，至於我們如何在告別青春期之後依然青春？有人減肥，有人整容，有人縱火，有人獨行，前提是你要明白，青春狀態，是一種奇特的化學反應，它的不確定和不穩定，塑造了未來的生命。

不要輕易相信30歲以上的人，所以也沒有必要輕視比自己年紀小的人的精神力量，在我所認識的越來越多有意思的人中，我漸漸發現一個人的心理成熟程度跟他的年齡不是完全匹配的，一個人的人生厚度也不是僅僅透過年齡的增加而彰顯的。

那些我們經常看到的〈30歲前決定人的一生〉之類的文章，千萬不要因為自己沒有做到裡面的很多事項而慌張，因為那些事情裡，大部分30歲以上的人都沒有做到。

就像蔡康永說的，有些事現在不做，一輩子都不會做了，可是他也說過，有些事情一輩子不做，那也不會怎樣啊。

你需要明白的是，不要為自己定義任何一個在某個年齡之前必須完成的任務，別人要做的任何事項選擇都是他們的人生清單，而且他們還沒有多少人真能做得到，從這點上來說，弄明白你想要的生活的意義，比去思考「要不要相信誰」這件事情重要多了。

正如毒舌王爾德先生說的，「每個人犯了錯誤，都自稱是經驗。」

對了，他還說過，生活從來不是公平的，或許對我們大多數人來說，這是件好事。

相關書摘 ▶那位業務先生說：你要做個聽話的孩子，這樣才不會混得很慘

書籍介紹

《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》，時報文化出版

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作者：達達令

生活是一個無限迴圈的黑洞，我們不停追求自己想要的結果，但是卻很少思考這個方向對不對。

那些沒有人能感同身受的人生難題，時時刻刻上演著，在這些難題之後，不是為了告訴別人我有多厲害，我走過來了，而是這個過程本身讓我們開始學會承受更多，也看開更多，在這個意志力的磨練中順便收穫了許多。這一切的一切，都不過是讓我們變得更像自己，僅此而已。

寫實系心理勵志散文作家達達令在《成為一個厲害的普通人之後》當中說：「因為沒有人在乎你想要什麼樣的生活，所以尋找自己才成了一件十分珍貴的事。」柔軟並堅定的為你開啟一條即便普通，也能活出另一種可能的道路。

而在《生活沒有變得更好，只是我們變得從容》當中，達達令希望我們可以一起學著變得從容，變得更像自己，無論這個世界讓我們多焦慮。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航