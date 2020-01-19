《威尼斯共和國》：世上唯一建立在「威尼斯人民」權力上的共和國

文：湯瑪士・麥登（Thomas F. Madden）

世世代代的威尼斯人自豪地道出這個滑頭老太婆的故事。老婦可能是虛構的，但我們將會看到，法蘭克人的入侵卻絕對不是虛構的。儘管如此，這個傳說卻抓住了威尼斯歷史的一個重點，威尼斯人是由一群凶悍而獨立的難民，透過血緣和狡詐融合而成，再加上一座首都以及上天的護佑，大海是他們堅不可摧的城牆，而威尼斯就在這城牆背後。

雖然威尼斯潟湖在七世紀已是個繁忙的地方，但那時還沒有威尼斯城。托爾切洛仍是最大的定居地，住在島上的人可能多達五千。此外還有其他小鎮和村莊，靠著幾艘大船隻以及一大堆平底小船連結起來。潟湖人口愈多就表示經濟愈活躍，也代表有更多爭吵。拜占庭在拉文納所設的行省政府又多派了幾位護民官給威尼斯人，來監督這偏遠的聚落，卻阻擋不了日益增多的紛歧，暴力正在成為嚴重問題。為了因應不斷增加的人口，基督教會也設立了幾處有新主教的新教區。潟湖區的主教都隸屬於格拉多的宗主教，宗主教監督威尼斯教會，但剛起步的威尼斯並沒有這號統一人物。

根據一位威尼斯編年史家「執事約翰」（John the Deacon）在大約四個世紀後的記載，結果是格拉多的宗主教克里斯多福最先建議分居於潟湖各處的住民選出一位領袖來，協助為此地區帶來和平與統一。西元六九七年，據我們所知，十二位護民官選出了一位dux（領導人），用威尼斯方言則是doge，看你要接受哪個傳統說法，總之，第一位總督不是保羅・阿納法斯托（Paoluccio Anafesto, 697-717），就是奧爾索・伊帕托（Orso Ipato, 726-737）。這兩人的姓氏都是希臘姓氏的威尼斯方言版，「伊帕托」可能源自希臘文的hypatus，這是拜占庭的官銜，意指「執政官」。換句話說，這位總督是拜占庭（也就是說，羅馬帝國的）官員。

如此這般，威尼斯人就有了一位首長，這是一百一十八位治理過此城邦總督之中的第一位，但他們仍保有羅馬帝國公民的身分。事實上，後來有些總督更是由拉文納省府直接任命的。不過，威尼斯總督卻並非公爵（因為在歐洲他處也出現了同樣的頭銜），他掌管護民官，但卻沒有取代他們。相反地，總督職位是個證據，證明潟湖分散在各島上的社群逐漸意識到大家正變成了一個整體。

而這個整體愈來愈獨立，這並非刻意決定如此的，而是拜占庭政府日漸疏忽造成的結果。西元七世紀對於東羅馬帝國來說很不利，日耳曼人的入侵粉碎了西羅馬帝國，東羅馬帝國雖然大致逃過此劫，此時卻受到強大的亞洲帝國侵略。先是波斯人征服了敘利亞、聖地甚至包圍了君士坦丁堡，經過二十幾年滿目瘡痍的戰爭後，皇帝希拉克略終於設法打敗了波斯人，並將他們趕出拜占庭帝國。可是才慶祝完勝利沒多久，宣揚新宗教伊斯蘭的阿拉伯軍隊又興起取代了波斯人。這些穆斯林揮舞著聖戰之劍，到了西元六四二年時，已征服了敘利亞、巴勒斯坦以及埃及。到了西元七一一年，他們已經征服了北非，然後又繼續去攻占西班牙。在君士坦丁堡的皇帝只剩下了希臘、小亞細亞以及範圍逐漸縮小的義大利領土。簡言之，拜占庭人已經忙不過來了，儘管在義大利的行省政府已是千鈞一髮岌岌可危，他們也無暇去顧這潟湖的商人和漁民。

西元七四二年，利多南端的馬拉莫科建立了威尼斯新首府，然而，島嶼之間的交戰狀態仍在持續中，使得當領導成了不值得人羨慕的事。總督奧爾索就是在一場這類的作戰中喪生，其子特奧達托（Teodato Ipato, 742-755）也慘死於暴力下。他死後，對手加拉・盧帕尼奧（Galla Gaulo, 755-756）當選總督，但才一年就很快被罷黜、剜目，然後送進修道院裡（這是當時拜占庭對付被趕下台皇帝的手法）。他的繼任者多梅尼科・莫內加里歐（Domenico Monegaurio, 756-765）命運也跟他差不多。這是無法無天的時期，更糟的是，事實上威尼斯總督並非實質意義的統治者，從法律上來說，潟湖的統治者是身在君士坦丁堡的皇帝。總督充其量也不過就是個管理者。

中世紀諸王以及拜占庭諸帝皆以君權為天授，威尼斯的總督卻不是，相反地，他們的權力是直接來自其治下的百姓。雖然他們大權在握，但早期總督還是要靠威尼斯百姓和那些護民官的支持。在危機時期，百姓可以組成一個大會，稱之為arengo，除了遠在天邊的皇帝之外，潟湖沒有任何是大得過這個人民大會的。

如此這般，在動盪不安的中世紀潟湖裡，一個建立在「威尼斯人民」權力上的共和國誕生了，這是世上僅存的一個，而且將會持續千年之久。它就在那裡獨特地繁榮起來，因為威尼斯本身就是獨特的。在那片水域天地裡，土地稀少，因此地位和財富並非建立在地主貴族身上，而是建立在創業技能上。威尼斯人生產的食物很少，但他們在義大利和東方的生意卻是愈做愈大。威尼斯商人乘船南下亞得里亞海，溯義大利河流而上，到各地不斷增長的市場上去做買賣。他們進的許多貨最後都運回潟湖，這裡已經變成了相當重要的貨物集散中心。這個制度是建立在動產而非土地財富上，塑造出了權力轉移的選區，傾向於排斥特權並堅持平等。威尼斯人是資本家，因此也非常自我。他們珍視自由，不信任集權，所以他們的總督都是由人民選出來的。這也就是他們為什麼對於總督王朝的概念很敏感之故，雖然有許多總督都徒勞無功試過想要建立一個。

就以總督毛里齊奧・加爾拜爾（Maurizio Galbaio, 765-787）為例，他決心要讓他的家族握有總督一職，他為人果斷、精明又強勢，正是通常能建立王朝的那種人。為了回應潟湖小島橄欖島（可能因為島上有座橄欖園而得名）上以及周圍定居者日增，於是協助在此設一名新主教，以便監管潟湖中部的教區。西元七七五年，橄欖島上供奉聖塞爾吉烏斯暨巴庫斯（St. Sergius and Bacchus）的一座木造小教堂祝聖改奉，成為新的聖彼得主教座堂。由於隨後又在島上建了防禦工事，於是此島就改名為「城堡島」，至今仍沿用此稱。城堡島聖彼得教堂就此成為威尼斯的主教座堂達千年之久。總督毛里齊奧仿拜占庭常見做法，運用自己的政商影響力讓其子喬凡尼（Giovanni Galbaio, 787-804）跟自己一起當選上共治總督。然後，等到七八七年毛里齊奧去世後，喬凡尼又依樣畫葫蘆，讓自己的兒子毛里齊奧二世選上共治總督。加爾拜爾家族希望透過此途徑來建立他們的王朝。

但八世紀末的世界變得很快，西元七五一年，拉文納終於向好戰的倫巴底人屈服，讓身在羅馬的教宗撒迦利（Zachary）幾乎孤立無援，無法對抗此時已主宰義大利半島的倫巴底人。遠在天邊的君士坦丁堡忙於他務，無法從那裡得到協助，於是教宗就轉而去向另一支日耳曼部落法蘭克人求援。法蘭克人驍勇善戰，已征服高盧並定居下來，也就是今天的法蘭西（當然是因為他們而命名）。法蘭克人不像其他曾侵略西方的蠻人，他們是基督徒。為了答謝教宗對他爭取法蘭克王位時的支持，「矮子丕平」率兵越過阿爾卑斯山脈進入義大利。丕平不僅化解了倫巴底人的威脅，而且還把羅馬城及其周圍土地都永久贈予教宗，從此歷任教宗就如自己王國般統治著這些地方。這片領土稱為「聖彼得的遺產」，或簡稱為「教宗國」，橫跨義大利中部，從羅馬延伸到拉文納，在金錢與忠誠都是稀有之物的時代裡，為教廷提供了安全保障與收入。教宗統轄此國直到一八七○年為止。

丕平的成就很令人刮目相看，但是跟他那位更聞名的兒子查理大帝 比起來，就顯得小巫見大巫了。查理大帝真的是實至名歸，他監督了歐洲一場小規模的知識復興運動，下令改造點綴於大地景觀中的修道院，並密切留意歐洲基督教會的教義與禮拜儀式的統一性。最重要的是，他是個好戰的帝王，永遠無休止地渴望征服，幾乎每個季節他都會召集封建制度下有義務聽命於他的部隊，向其中一個鄰國進軍。有時是居於日耳曼北部森林的異教薩克森人（Saxons），有時是位於西班牙的穆斯林強國，還有時候是義大利北部棘手的倫巴底人。倫巴底人被打得大敗，以致查理大帝在該地區設立了一個新政府，並為自己已經夠長的權力名單又增添了一個頭銜：「倫巴底人之王」。所有這一切戰事的結果是查理大帝拼湊出一個強大王國，包括今天的法國、德國還有義大利北部，看來幾乎就像是恢復了從前羅馬帝國只有一個統治者以及相當太平的日子。

事實上，這正是教宗利奧三世（Leo III）的想法。西元八○○年查理大帝去羅馬訪問期間的聖誕節那天，跪在教宗面前接受祝福時，利奧取出一頂王冠戴到查理大帝頭上，宣告他是「羅馬皇帝」。雖然查理大帝事後堅稱他事前並不知情，但他也沒試圖推辭此頭銜，恰恰相反，後來他餘生都在努力實現此頭銜。查理大帝的加冕是要恢復西方的大膽聲明，肯定了西羅馬帝國會再度於歐洲復興，只不過這次是靠教廷以及一位非常有成就的日耳曼軍閥來達成。

當然，君士坦丁堡的羅馬政府對在羅馬的這幕典禮很不以為然，查理大帝是個法蘭克人，一個蠻人，是讓羅馬帝國解體的日耳曼人後裔。正牌皇帝（在八○○年或者該說是女皇）是在君士坦丁堡君權天授的統治者，全身珠光寶氣，在天下第一大城的富麗堂皇宮上朝理政。在東羅馬帝國的人看來，羅馬帝國的皇帝們可不是文盲蠻人，沒人事先指點就不會用叉子吃飯。但是拜占庭人能做出的回應也不過就是對這一幕加以譏嘲而已。至於查理大帝本人，反倒迫切尋求他們的認同，甚至向伊琳娜女皇（Empress Eiren）提親，這項求婚迅速遭拒。

查理大帝的得勢以及他的帝王頭銜，在威尼斯潟湖引發了很有意思的問題，威尼斯的居民依然自稱為羅馬帝國的子民，查理大帝家族的權勢（也就是今天我們所知的加洛林王朝）真的很可觀，事實上，從倫巴底到威尼托都在其勢力範圍內，取代了從前的倫巴底主子們。威尼斯的城鎮鄉村聯盟可以從跟加洛林王朝的友好關係中獲得極大利潤。就是為此理由，威尼斯很有勢力的小眾在格拉多宗主教約翰領導下，敦促要加強跟查理大帝及法蘭克人的關係。當然這樣一來，就意味要轉移傳統上對君士坦丁堡的效忠。似乎大多數威尼斯人，包括總督跟他兒子在內，都反對這種做法。畢竟在西歐他們是別具一格的人，而非屬於西歐的人。他們幹麼要對這位法蘭克國王低頭？威尼斯和君士坦丁堡之間的經濟、文化以及經濟聯繫是沒有那麼容易切斷的。

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書籍介紹

本文摘錄自《威尼斯共和國：稱霸地中海的海上商業帝國千年史》，馬可孛羅出版

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作者：湯瑪士・麥登（Thomas F. Madden）

譯者：黃芳田、王約

現代資本主義的發源地、民主共和國家的先行者

在大航海時代來臨之前，地中海世界的唯一霸主──威尼斯共和國

美國聖路易大學歷史系教授，湯瑪士・麥登《榮耀之城・伊斯坦堡》姊妹作

喜愛羅傑・克勞利《財富之城》的讀者，千萬不能錯過的威尼斯全史

《威尼斯共和國》是數十年來第一本從地中海史的宏觀角度，描寫威尼斯一千五百年史的通俗歷史作品。本書作者，同時也是美國聖路易大學歐洲中世紀史教授湯瑪士・麥登，以他傑出語言能力、輕快不拘泥於細節的筆調、淵博的地中海文明知識、三十多年進出威尼斯生活研究的經驗，描寫這個城市國家的千年命運，將其置於地中海東西強權、宗教鬥爭、封建勢力、商業競爭的互動脈絡中。

我們將看到威尼斯如何發展出眾多商業與金融工具，成為今日資本主義的核心；看威尼斯如何從海權商業共和國轉變為陸權殖民帝國；看威尼斯跟拜占庭之間糾葛千年、難捨難分的複雜關係；看威尼斯如何從領著歐亞貿易的浪尖，逐步退卻到葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國之後，褪去過往的風華，成為今日觀光客雲集造訪之地。

這不只是一個潟湖島嶼的故事，更是一千五百年來，地中海東西方主要強權，在一群亡國難民折衝下，寫出歷史新頁的故事。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航