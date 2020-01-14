你很懂電嗎？快來挑戰歐洲電網公司的調度員模擬遊戲

環境資訊中心記者 陳文姿 德國報導

每天早晨，大家回到工作崗位，電源一開，電就來。但，電從哪裡來？電網又是什麼？電力公司還要蓋高壓輸電線，有必要嗎？連電網專家也很難對大眾解釋清楚的事，德國與荷蘭的輸電公司TenneT用遊戲來說明。讓你化身專業調度員，解救壅塞與意外斷線的電網。

解救電網大潰堤，你能成為無名英雄嗎？

TenneT線上電網模擬遊戲是今年7月最新推出的線上互動遊戲，以歐洲電網為背景，遊戲會給予玩家不同的考驗。

初級玩家可先在遊戲的帶領下一步步學習解決問題。例如，遊戲一開始，玩家就面臨德國南部工業大城急需大量電力，要從各地調度電力的壓力。除了確保足夠的供電、考量輸電網的傳輸限制，還要維持電網頻率穩定。雪上加霜的是，一條線路意外斷線，這時該怎麼辦？隨著困難度增加，考驗也愈多。專家模式下，玩家甚至可以規劃一整套電網。

這套遊戲簡單易上手，而且充滿挑戰性，成為TenneT向大眾、學生、社區解釋電網的利器。TenneT公共政策部資深顧問提斯（Philip Thies）很高興地說，連一向搞不懂他在忙什麼的老爸，現在也規劃了一套小電網在玩。

救了東邊毀了西邊，發電與用電平衡非易事

我們實際試玩一次，第一關是德國南部缺電，線路超過負載（紅色），要求趕快增加南方燃氣電廠的供電量。危機很快解除了。但程式提醒，整體供電量仍然不足，電網頻率掉到50Hz以下（註：歐洲電網頻率為50Hz，台灣電網頻率為60Hz），玩家必須增加發電量，讓發電與用電達到平衡，以維持穩定的頻率。

電網遊戲基礎： ▲電網的特性是「發電＝用電」。民眾要用多少電，電力公司就要發多少電。所以這款遊戲只能控制發電設備，不能強制民眾不要用電。

▲當「發電 ≠ 用電」，電網的頻率就會上升或下降，這時要趕緊調整發電量。

▲輸電線也有其容量限制，當輸電線路顯示超過100%（線路擁塞，顯示紅色警戒），要趕緊調整不同區發電量。程式背後的電力流運算會重新計算新的輸電負載。

以為問題都解決了嗎？這時系統傳來緊急狀況，某一條輸電線路因為暴風雨而中斷，連帶影響所有輸電線路負載過重（想像一條高速公路中斷，導致其他路線都跟著壅塞），這時玩家可以點擊輸電線，即可關閉輸電線路。

藉著這類的模擬，遊戲也可以模擬出關掉一座燃煤電廠時，會立即出現的情況。

不過，玩家也必須遵守電力規畫時的「N-1」準則——任一線路、電廠的損害都不能造成使用者停電、電壓崩潰。電網必須在減損一條線路的情況下仍正常運作。

以上考驗僅是初階入門，遊戲分三種難度，進階玩家必須面對多處的電網同時發生問題，救了東邊可能毀了西邊的慘況。TenneT電網模擬遊戲另有探索模式（Explore），探索模式下容許玩家自行規劃用電量、各種發電廠、輸電線路，建構全新的電網。

不只是遊戲，更是社會溝通的工具

TenneT線上電網模擬遊戲不只是一款遊戲。它的出現，說明了歐洲電網面臨的挑戰。

為符合減緩氣候變遷政策，歐洲大力發展再生能源，但光電、風電未必位在最需要電力的地方，高壓輸電網的開發日益重要。然而，高壓電線的建置常遭地方強烈反對，電網公司需要將複雜的電力知識用最平易近人讓大眾都能了解。

提斯說，輸電公司每天處理技術性問題，卻很難對大眾解釋清楚輸電是在做什麼事，因而決定開發這套系統。現在，TenneT將這套遊戲用在不同場合，包括對大學生解釋電網運作、跟政治家、民眾間的對話，或是讓小朋友當遊戲玩，就是希望各界更加了解電網。

這套電網模擬程式已經納入風電、光電，但還未展現再生能源隨時間而異的變動性。提斯說，除了可用來模擬廢核、廢煤的情境外，遊戲還可望進一步改進，例如讓風電與光電隨氣象日照而變化等，也歡迎使用者提供意見。

國內專家：有助民眾了解電廠與電力設施

中山大學電機工程學系教授、工研院電網管理與現代化策略辦公室技術長盧展南受《環境資訊中心》邀請，看過這套遊戲後指出，該遊戲背後有一個計算電力負載潮流的軟體。藉由玩遊戲，玩家不僅可以看到正常電網架構下的輸電限制，還能模擬電線跳線偶發事故下可能導致的發電機連續跳脫、甚至全區大停電（頻率掉到0）。1999年台灣中北部的大停電即是因類似的情境而發生的。

針對近日大眾關注的台中電廠燃煤議題，他認為，若台電也有類似的軟體，大家就可親自體驗北電中送、南電中送、及各種偶發事故下，輸電線上電力流動的可能變化，對於大眾了解興建電力設施之目的，及完成後運轉情境的改變都有幫助。

電網背景小知識： 1. 電網頻率 用電跟發電要維持平衡，否則電壓就會出現變化。台灣的電網以60Hz為主。TenneT以歐洲為背景，電網頻率為50Hz 2. 輸電商（TSO：Transmission System Operator） 在台灣，台電兼顧發電與輸電的角色，歐洲則有獨立的輸電公司，甚至一個國家內有多個輸電公司。例如德國境內有TenneT、Amprion、TransnetBW及50Hertz四大輸電公司。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航