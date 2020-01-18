《情緒個性難改，懂運用更有成就》：膽怯不可恥，而是善於「察覺危機」

文：內藤誼人

害怕風險，「膽小鬼」擅長管理危機

故作鎮靜，其實內心「難受想哭」的人還真不少。

「要是做不好怎麼辦？」「要是失敗了，該如何是好？」當心裡湧出這些停不下的情緒時，就等同於被膽怯綁架了。

然而，膽怯並不可恥。膽怯可發揮一種能力，就是「察覺危機」的能力。

貓咪是一種很膽小的動物，就算睡得好香好甜，只要有一點點動靜便會睜大眼睛，表示牠們的危機察覺能力相當高。

正因為膽小，才能預先察覺危險而及時回避。可以說，膽小鬼的長才就是危機控管能力強。

輕易看穿他人謊言

膽小的人能夠度過沒有大風大浪的平穩人生，因為他們絕不會捲入風險中。既然不會走向危顫顫的橋，就不會陷入險境。

「上班遲到有啥大不了，就算尷尬，也就進公司時那一瞬間而已。」即便同事這麼說，膽小的人也不會聽。

膽小的人總認為，不停遲到會讓個人風評越來越差，故不論其他人如何愛遲到，依然會提高警覺，不讓自己踩上遲到的紅線。

「有一種獲利相當高的金融產品喔，雖然風險高，但好多人都發大財了！」

膽小的人不會聽信這種甜言蜜語，因為哪怕只要有一絲絲風險，他們就絕對不會選擇出手。

即便對方拍胸脯保證說一定會「發大財」，但只要一聽到可能面臨風險，他們一開始就不會動心。

超乎常人的危機意識

膽小的人常予人不會採取行動的刻板印象。其實錯了，他們會為了避免危機而劍及履及，絕不會坐以待斃。

我們知道，只要有危機意識，人就會使出超乎想像的力量。心理學稱這種現象為「腎上腺素激發」（adrenaline rush）。

2000年雪梨奧運的鐵人競技，在游泳這個項目，選手們陸續刷新個人紀錄，連本人和教練等都相當吃驚。

為什麼只有游泳項目的成績特別出色呢？理由很簡單，因為雪梨灣有鯊魚，選手全力向前游就是為了避開這項危機。

當我們處於危險狀況時，體內便會分泌讓肢體更靈活的腎上腺素，即為「腎上腺素激發」。

為了避免危機，膽小的人會因為「腎上腺素激發」作用變得行動力超強。

這種人之所以工作較勤奮，也是因為懷有「被炒魷魚就糟了」的不安，常常想到弄丟飯碗後的種種窘境。具有危機意識，才能每天兢兢業業地工作。

就算容易膽小怯懦，也無需感到可恥。因為膽小的人往往能發揮與生俱來的專注力，用這種態度做事，自然能夠出類拔萃了。

「不安」讓你更細心，大小事都放在心

容易感到不安的人，通常都具有博聞強記、過目不忘的特質。

我們的大腦機制，基本上是忘性優於記性，凡是與自己無關，怎樣都無所謂的事情，立刻忘得一乾二淨。

然而，容易感到不安的人會不停擔心：「要是忘了，事情就大條了！」於是把不能忘記的事情確實烙印在腦海中。當我們感到不安時，大腦就會啟動功能，牢牢記住事情。

「要是忘記對方的名字，就太失禮了。」因為這麼想，便會設法記住對方的名字。

「要是放人家鴿子，就沒機會再見到面了。」因為這麼想，便會牢牢記住見面的時間與地點。

甚至和對方的順口承諾，容易感到不安的人也絕不會忘記。比方說，一旦口頭約定「下次借你！」那麼直到把CD或書借出去之前，絕對不會忘記；承諾「我會再寫信給你！」那麼在按下電子郵件的送出鍵之前，該做的事情絕不會忘記，這類人就是有這種特質。

美國加州州立大學的惠特洛克（Merlin C. Wittrock）教授做了一項實驗，他比較兩種情形，一種是告訴學生「我會抽考」，藉以煽動不安讓他們讀書；另一種是不作任何煽動，只要他們讀書。

結果顯示，前者會讓學生記住更多內容。

唯有在認定「不記住會倒大霉」的情況下才容易記住，欠缺這種必要性時，就很難留下記憶。

假設各位正在接受降落傘折疊方法的講習好了。我想，即便老師仔細說明降落傘的折疊步驟，如果各位不感興趣，恐怕是隨便聽聽，左耳進右耳出吧。

但，如果老師說：「等一下你們要用自己折好的降落傘從飛機上跳下來。」又會如何呢？

肯定是拉長耳朵，一句不漏地聆聽折疊的步驟吧。既然牽涉到生命安全，便會拼命記牢了。沒有不安，就很難驅動大腦。反之，容易感到不安的人，大腦就容易靈活運作。

在職場上也一樣，做事仔細、待人周到，便會贏得好人緣。為消除不安而採取的行動，還會讓你獲得旁人的好評，進而建立起人脈。

相關書摘 ▶《情緒個性難改，懂運用更有成就》：只懂得把負面情緒向外推就太可惜了

書籍介紹

《情緒個性難改，懂運用更有成就》，方言文化出版

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作者：內藤誼人

譯者：林美琪

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航