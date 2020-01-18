《情緒個性難改，懂運用更有成就》：只懂得把負面情緒向外推就太可惜了

文：內藤誼人

想要趨吉避凶，就靠「負能量」

我們每一個人的每一天，都會產生無以數計的負面情緒。

對未來的不安、對失敗的恐懼、對小人的憤怒、想報復的心情……。有時發發牢騷便忘了，有時怎麼都揮之不去。這些情緒若是經年累月積澱下來，要處理它就難上加難了。

這種積澱於內心深處，宛如淤泥般的情緒，我統稱為「內心陰影」，而且，它們全都屬於「負能量」。

負能量就是所謂的負面情緒，諸如不安、憤怒、嫉妒、失望、怯懦、厭惡、悲觀等，通常我們不會在人前大刺刺地表現出來，甚至認為應該隱藏。問題是，如果認為不該有這類情緒而一再拒絕，久而久之便會形成壓力及內心的負荷。

這樣就太可惜了，因為，負能量藏著可以被善加利用的潛力。

暗中幫助你的小天使

近年來，許多專家陸續指出，負面情緒在保持心情平靜、適應環境方面，具有一定的功用，是在暗中幫忙我們的好夥伴。

負能量能帶來什麼好處？我們受到負能量的哪些幫助？

用這種觀點來看，會發現我們得之於負能量太多，且超乎想像到令人吃驚。

我們身體的所有部位都各司其職，沒有任何一個是多餘的。當你懷疑某個部位有什麼用處時，只要仔細查證，便會找到它的功能（或曾經有過的功能）。

同樣地，人的每一種「情緒」，都具有不同的功能。

本書就是以這種觀點，聚焦於負面情緒具備的功能與好處，同時告訴你如何善加利用。

不立刻否定壞情緒

我說過，負能量其實是幫助我們的好夥伴。但是，運用負能量時，有一點須特別注意，就是：不要否定它、拒絕它。

負能量就像幼兒。請你想像一個正要嚎啕大哭的3歲小孩。若全面否定他說的話，對他的行為爆氣，那麼場面將更加棘手，這就是負能量。雖然這些情緒令人不快，但要是不分青紅皂白地加以否定，它們只會繼續膨脹，成為心靈的枷鎖。

因此，當負能量湧現時，請先接受它的存在。

心中浮現不安時，先告訴自己：「我正感到不安。」並接受這股情緒。

如此一來，非但能讓不安的情緒不繼續擴大，我們的內心和行動還會產生變化。因為，為了回避風險，不安會讓我們提高警覺，進而採取適當的行動。

把「不安」當成警示器

例如，與人初次會面、上司指派新任務時，我們多少都會感到不安，因為我們腦中會不停閃過各種想法：「和對方溝通得來嗎？」「能夠順利交差嗎？」

不過，有了這股不安情緒，我們便能躲過最糟糕的狀況。

當我們感到不安時，我們會怎麼做？

通常，我們會為了消除不安而思考種種最適切的應對方式。最後，我們有可能因為採取最妥當的行動而獲得美好的結果。

如果沒有感到任何不安，會怎麼樣呢？有可能會讓人因為太過樂觀而貿然行動，最後落得失去信用的下場。從這層意義來說，正因為感覺到不安，才讓我們更加努力。

不只是不安，落敗而失意時，感到恐懼、陷入悲觀時，憤怒或憎恨難消時，皆是如此。

這些情緒都會發生在面對危機前後。拜此所賜，我們的大腦才能清晰敏銳地，在心中啟動警示開關，發出諸如「這樣下去不行」、「一定得想辦法」的訊息，進而採取對策。

有時，我們甚至會湧現宛如在火災現場般拼命的神力，殺出一條生路，這種例子真是不勝枚舉。正因為有負能量，才能喚醒我們與生俱來的剛毅韌性。

人心之強韌超乎想像

人在直接面對危機時，會充分發揮實力以脫離險境，其實，人心也具有這樣的韌性。有研究指出，我們遭遇困難時，只要情況不是太嚴重，都能保持堅忍不拔的韌性。因此，請各位一定要對自己有信心。

大家都以為人很脆弱，動不動便感到壓力，為各種心理創傷所苦。然而，根據美國哥倫比亞大學喬治．伯南諾（George Bonanno）教授的調查，其實我們的心靈具有超強的「韌性」，沒那麼容易向壓力屈服。

人會因為聽到幾句壞話立刻自殺嗎？人會因為被上司唸幾句就形成心理創傷嗎？伯南諾教授的分析結果是：絕對不會。我們的心靈具有超乎想像的韌性，只是我們沒發現而已。

當被問到：「你認為自己內心的煩惱會持續多久？」大部分人的回答都超過實際的天數，甚至有人回答：「持續一輩子。」不過，通常煩惱過個2、3天便煙消雲散，幾乎不會持續到一個月。

如果才失戀沒多，或許會因此心慌意亂，對將來感到悲觀，覺得心痛將持續到永遠。但實際上，往往要不了幾天，最長一個月，多半便能淡忘了。人心的韌性就是如此強悍。

我們都太過誇大「痛苦」的存在了。

這種情形如同被仙人掌刺扎到手而哇哇大哭的小孩，被小刺扎到手並不會要了你的命。

心靈的痛苦也一樣。一般人認為的「煩惱」，通常睡個覺就沒了。只要不把它想得太誇張，絕大部分的煩惱都能立即消除。

我們的心不是玻璃做的，沒那麼容易破裂。我們都有一定的韌性，能將沒什麼大不了的煩惱彈回去。因此，即便湧現負能量，也無需敵視它、恐懼它。

負能量並非為了破壞心靈而存在，無寧相反才對。因此，完全無需抗拒負能量，應該將之視為可靠的夥伴，接受它，耐心地和平共處。

相關書摘 ▶《情緒個性難改，懂運用更有成就》：膽怯不可恥，而是善於「察覺危機」

書籍介紹

《情緒個性難改，懂運用更有成就》，方言文化出版

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作者：內藤誼人

譯者：林美琪

逼自己「正向思考」，只帶來痛苦且一事無成。嫉妒、怯懦、焦慮、愛生氣、凡事往壞處想……「情緒負能量」懂運用，都能轉化為成功的推力！

無須改變自己，偶爾來點負能量也不壞

事實上，「負能量」並非一無是處，許多負面情緒及個性，甚至足以成為改變現狀，使人生更進步的重要力量；若一味地抗拒、否定，只會累積沉重壓力，為內心留下難以復原的傷痕。

學會「轉換」，暗黑情緒能變成正向推進器

既然「負能量」有這麼多好處，那為什麼還是有很多人深受其害呢？事實上，那是因為多數人都不懂得如何「轉化」，或者是用錯了方法，以至於最終陷入惡循環，不但什麼事都做不了，甚至傷人傷己。

《情緒個性難改，懂運用更有成就》正是要告訴你，懂得運用「負能量」，你將獲得「走不一樣的路更接近成功」的機會

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航