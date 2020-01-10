美眾院限制川普對伊朗的「戰爭權」，但通過的「決議案」有用嗎？

美國聯邦眾議院9日通過《戰爭權力決議案》，限制總統川普（港譯「特朗普」）對伊朗採取軍事行動的權力。然而，這次的決議案屬於「共同決議案」，仍須參議院通過，而參議院共和黨占多數，通過的機會渺茫。而就算參議院通過，這個決議案可能對行政單位也沒有實質效力。

（中央社）川普下令狙殺伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗當局德黑蘭發動飛彈攻擊以牙還牙，美伊緊張關係升高，讓人擔心恐爆發戰爭之後，民主黨提出這項決議案。

眾院以224票對194票表決通過決議案，要求總統川普，除非國會授權，否則不得對伊朗展開軍事行動。這項這項決議案基本上僅具象徵意義。

川普所屬共和黨有3名眾議員轉向挺民主黨這項決議案，包括川普在國會最堅定的支持者之一蓋茨（Matt Gaetz）。蓋茨在議會發言時表示，這項措施並非批評川普，而是因為「進入中東另一場永無止境的戰爭，會是錯誤決定」。「如果我們武裝部隊的成員有勇氣前往沙場，在這些戰爭中捐軀，身為國會議員的我們應該也要有勇氣為他們投票，反對這些戰爭。」

議員們針對總統權限激烈辯論的同時，川普堅稱無須任何人的允許就能發動攻擊，本質上是在蔑視須諮詢國會的法律規定。被問是否會尋求國會同意對伊朗採取更多軍事行動時，川普說：「我不需要。」「也不應該需要，因為你有時必須在很短的時間內做出決定。」

《CNN》報導， 這次的決議指示，在國會沒有對他國宣戰，也沒有授權新軍事行動的狀況下， 行政部門對伊朗的軍事動作，必須在決議頒布的30天內終止。

民主黨氣川普沒通知國會，川普呼籲共和黨在參議院擋下該決議

《世界日報》報導，川普對蘇雷曼尼發動空襲前並未知會國會，讓民主黨國會高層憤怒異常；小布希（港譯「喬治布殊」）、歐巴馬（港譯「奧巴馬」）前總統都沒有對蘇雷曼尼動手。民主黨的眾議院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）在一封給寫眾院同僚的信中指出：「身為國會議員，我們第一任務是維護美國人民的安全。」她表示：「基於這個理由，行政部門並未與國會討論就逕自採取行動，讓我們感到憂心，行政部門並沒有尊重憲法賦予國會的戰爭權利。」

然而，《戰爭權力決議案》還須送交參議院通過，才算成為正式決議案。而參議院中共和黨佔多數優勢，過關機會相當渺小。

《香港經濟日報》報導，川普則於社交媒體Twitter表示︰「希望眾議院共和黨人投票反對瘋子裴洛西的《戰爭權力決議案》。」共和黨多數議員則質疑決議案完全沒用，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）指決議案是毫無意義的表決，而眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）更指決議案等同新聞稿。

就算議案能在共和黨占多數的參議院通過，也沒有實質約束力

根據《美國國會觀測站》和《大紀元》報導，美國國會的提案有4種，效力由高而低分別是：

法案（Act） 聯合決議案（Joint Resolution） 共同決議案（Concurrent Resolution） 簡單決議案（Simple Resolution）

實際執行上，「法案」跟「聯合決議案」一樣，都需要總統簽名才能生效，因此也都對行政單位有約束力。

但「共同決議案」和「簡單決議案」只表達了國會意見，只具象徵性意義，也都不需要總統簽名生效。而兩者差別在於，共同決議案需要參眾兩院分別提出同一案子並通過才成案，而簡單決議案則只需要參院或眾院通過即可。

《CNN》報導，這次眾議院通過的 《戰爭權力決議案》，援引自1973年針對時任總統尼克森（ Richard Milhous Nixon，港譯「尼克遜」 ）的《戰爭權力決議案》。

根據美國《憲法》，總統是美國陸軍和海軍總司令，但國會才有權對他國宣戰。 1973年的《戰爭權力決議案》進一步規定了總統和國會各自擁有的戰爭權力，比如，國會可以要求總統隨時向國會通報軍事決定，國會也可以在某些情況下，中止總統發起的軍事行動。

1973年，美國國會為了遏止時任總統尼克森未經美國批准就進行軍事行動，因此頒布了《戰爭權力決議案》。當時是以有約束力的「聯合決議案」通過。

但 根據美國《公共廣播電台》，這次針對川普的 《戰爭權力議案》是以「共同決議案」的形式寫成，「共同決議案」無需總統簽名，但僅具表達國會意見的象徵性意義，對行政單位沒有實質約束力。

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核稿編輯：羊正鈺