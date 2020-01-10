印尼修勞動法刪減資遣費，工會號召抗爭：把我們推向貧窮深淵邊緣

（中央社）印尼總統佐科威的政府即將在下週將勞動法修正案送交國會，準備鬆綁限制重重的印尼解僱規則。印尼工會聯盟9日揚言將動員成千上萬人走上街頭抗議，盼阻止法案過關。

修改2003年的勞動法雖在印尼不受歡迎，卻是外國投資人希望佐科威（Joko Widodo）在第二任期能優先處理的事務。由於現有印尼勞動法規定的遣散費在全球數一數二豐厚，因此許多投資人認為，這影響到企業在東南亞最大經濟體印尼僱用正職員工和做出投資決定。

佐科威的執政聯盟儘管在國會掌握74%席次的優勢，但若出現大規模抗議，仍可能令國會對這份具政治敏感性的法案陷入激烈辯論。

印尼勞工聯盟（Indonesian Confederation of Workers）副主席朱米西（Jumisi）9日在記者會上表示，13日國會開議當天，超過12個工會的成千上萬名會員將齊聚國會大廈前抗議。

他說：「這份法案將把我們推向貧窮深淵邊緣，我們的子子孫孫都將受到影響。」

根據印尼工會聯盟發表的聲明，佐科威政府的修法是「可悲的法案」，是「現代剝削」，將造成勞工遣散費被大砍，大量人力轉入外包，使得勞工應享有的基本權利保障消失。

Photo Credit：AP/ 達志影像 一名印尼男子正在觀看股價。

資遣費引投資者抱怨

極具發展經濟野心的佐科威，在2019年4月成功爭取連任後，接受《美聯社》專訪時就已表明，未來將會推動不受歡迎的經濟改革，包含親商的勞工法令。他也說明，勞工法令的修改是基於政治決定，為了吸引更多投資以及創造工作機會。

其中，修法的爭議就集中在2003年勞動法（Manpower Law No. 13/2003）的全盤修改，這部法律規範勞工權益，包括設定最低工資為勞工提供安全網、資遣費規範等。《KATADATA》報導，印尼工商聯合會（KADIN）主席Rosan P. Roeslani指出，希望政府可以透過修法放寬資遣費的限制，許多外國投資者都抱怨這項規定。

根據現行法規，印尼勞工的資遣費可說頗為優厚。台灣勞工目前的資遣費計算，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，印尼勞工若在一年內離職，應得到相等於一個月薪資的資遣費，資遣費會因年資而遞進，若勞工資歷在8年以上，則應取得相等於9個月的薪資的資遣費。Rosan P. Roeslani說，這就是投資者所不滿的。

根據世界銀行（The World Bank）數據，印尼人均生產總值穩定成長，從2000年的823美元（台幣2萬4651元），成長到2018年成長到3932塊美金（約台幣11萬7777元）。不過，根據《聯合報》報導，印尼2019年第3季國內生產毛額（GDP）年增率表現為5.02%，表現是2017年第2季以來最弱的。印尼金融銀行（Bank Danamon）經濟學家威斯努預估，印尼所有經濟的生產引擎都已開始緩速，因而當局會試圖動用所有工具，來推動經濟成長。

《雅加達郵報》報導，2019年9月時，佐科威與印尼兩個大型勞工聯盟：全體印度尼西亞工人工會聯合會 （KSPSI）主席Andi Gani Nena Wea ，以及印尼工會聯合會（KSPI）主席Said Iqbal會面，商談修改2003年勞動法事宜。

KSPSI從2014年總統選舉開始，就支持佐科威。Said Iqbal則曾為支持佐科威對手大印尼運動黨主席、前總統蘇哈托的二女婿Prabowo Subianto背書。不過，有許多團體也批評這次會面，認為這些領導是為了各自利益。Congress of Indonesia Unions Alliance（KASBI）主席Nining Elitos表示，他們和數個勞團將反對勞動法的修改。

然而，政府仍堅持貫徹修法的意志，經濟部長Airlangga Hartarto則說，這份法案包含許多規畫好的勞動法規，必須被完整執行。8日時，已有來自Jakarta Labor Movement（GBJ）中二十多個團體的100多名勞工，在雅加達南部，印尼吞吐量最大、最先進的港口丹戎不碌港，抗議政府對於勞工法令的修改，影響的包含資遣費、最低工時、最低工資等。

「我們法案能帶來更具彈性的勞動市場存疑——透過用剝奪勞工基本權利，包括降低資遣費，以及工時計算工資的提議。」GBJ的發言人Jumisih表示，「勞工們會被迫失去穩定性，因為法案會使的他們更容易被資遣和外包。這是典型現代勞工困境，使得勞工『工資遠離尊嚴』。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜