詐領助理費案開庭，高虹安不認罪：回捐制度是黃惠玟沿用前立委李俊俋辦公室作法
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高虹安也說，零用金制度是由前辦公室主任黃惠玟過去在前立委李俊俋辦公室的經驗沿用並建議，後續的發薪和捐回金額也都由黃惠玟負責處理溝通。一名曾在李俊俋辦公室工作的助理則表示，他並沒有被要求回捐薪酬或加班費過。
高虹安涉詐領助理費案今（11）日首度傳喚高出庭。高虹安當庭否認犯罪，表示未要求虛報浮報助理酬金及加班費，且助理的酬金及加班費都月有實際提供對等勞務，沒有造成立院損害，不該被認為是貪汙。高虹安也說，零用金制度是由前辦公室主任黃惠玟過去在前立委李俊俋辦公室的經驗沿用並建議，後續的發薪和捐回金額也都由黃惠玟負責處理溝通。一名曾在李俊俋辦公室工作的助理則表示，他並沒有被要求回捐薪酬或加班費過。
3助理認罪，1助理和高虹安不認罪
根據檢方起訴書，高虹安在擔任立委期間，要求助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班費到立法院補助上限金額，並將虛報差額繳回給辦公室，作為零用金供高虹安自行決定用途及運用。
台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安等5名被告。
北院於9月25日首度開庭，傳喚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷出庭，3人在庭訊時均認罪，對檢察官起訴的犯罪事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文於10月2日出庭時主張無罪答辯，強調她每個月都有實際工作及加班，並無虛灌酬金或不實請領加班費。
今天高虹安本人帶著3名辯護律師和2大箱證據出庭，表示她沒有犯罪意圖，也沒有犯罪行為，她從未要求助理虛報酬金和加班費，也沒有請人頭助理，這些助理都是實際付出勞務和工作時間，她不是貪污，請求法官判無罪。
高虹安稱：從制度規劃到後續溝通「捐回」金額，都由黃惠玟處理
針對檢方指控高虹安明知立法院的助理費規定，卻仍要求助理回捐薪資和加班費作為辦公室零用金等犯罪行為，高虹安在法庭上一一反駁。
她表示，零用金制度並非她所創造。當年從科技業跨足政治圈，對立法院的制度、生態都不熟悉，她聘請曾在李俊俋立委辦公室服務的黃惠玟擔任辦公室主任，黃惠玟以過去經驗，提議沿用辦公室零用金制度。她一開始聽到甚至曾半信半疑，多方詢問確認這樣的做法是否合法，最後才決定採用此制度。
高虹安更說，每筆立法院的助理酬金、加班費進入助理的戶頭後，助理是否願意捐出來做為辦公室的零用金、要捐多少錢，這些都是黃惠玟負責溝通和處理，她從來沒有指示黃惠玟要求助理虛報、捐款等。黃惠玟負責作帳的「實領數字」，她並不清楚，「因為表格不是我做的」。高虹安說，助理戶頭入帳的錢要捐多少、可以保留多少做為獎金，這也是助理與黃惠玟討論的。
高虹安的辯護律師進一步主張，助理領到薪水和加班費後，那些錢就是助理的私人財產，助理本來就有權自由處分，即使是依約定捐回給辦公室當零用金，這也是助理的權利，並非不法犯罪行為。
高虹安也強調，辦公室零用金不是她負責保管和支配，也非她個人私用，辦公室所有成員，只要是公務支出，都可以申請使用零用錢，且大部分都不需要經過她的同意。她並說，如果她個人有從零用金借支帳款，她都會歸還，從帳本紀錄就可看到「委員借5000」「委員還款8000元」等名目，「假如那是如外界所說我個人金庫，為何還要用借的？」
高虹安也說，檢察官指控她有薪水、存款、永齡基金會的錢，卻沒有用個人的錢去支應辦公室營運，這也並非事實。她擔任立委期用個人財產支付了將近80萬元的辦公室開銷，比所有助理捐回給辦公室的零用金還要多，但檢察官起訴書內都沒有記載。
不過前立委李俊俋日前就否認他的國會辦公室有這種制度。一名曾在李俊俋立委辦公室工作的助理說，黃惠玟當時負責管錢，辦公室也有零用金作為買東西、搭車或聚餐使用，但就他所知，零用金來源並非由立法院助理費而來，應該是委員用其他收入來支應，他個人也從來沒被要求回捐或繳回所領薪資。和委員說好是多少，每個月就從立法院領到多少。
至於加班費他沒印象有請領過，辦公室是否有申請助理加班費作為零用金他不清楚。另因為李俊俋有地方服務處，是否有申請立法院的助理經費，挪用為服務處助理的薪資，這點他也不確定。
這名助理表示，高虹安辦公室這種制度，有點像把助理的薪資戶當成「人頭帳戶」，就算助理領到立法院發的薪水或加班費，自願捐出一部分給辦公室，恐怕也會違反有《洗錢防制法》或是《政治獻金法》的問題，他不認為這是合理的做法。
高虹安主張：人事費本來就可以流用業務費
高虹安今天也表示，在他的認知中，立法院編列助理費預算的目的就是協助立委聘請助理處理立委問政相關工作，重點在於有無實質聘用、助理有無實質付出勞務，這兩點她的辦公室都毫無疑慮。
高虹安說，她的國會團隊每天都非常認真工作，這幾位同樣身為被告的助理，每個月加班的時數，都遠超過向立法院申報加班費的時數，不管是申報哪一天、幾個小時，那些錢本來就是由他們實際付出勞務所換取的。因此助理沒有不實加班，辦公室也沒有不實申報，給立法院的資料並沒有錯誤，立法院的錢也沒有用在錯誤的地方，因此檢察官主張立法院被陷於錯誤、有所損失等，她不同意。
高虹安也以過去金門高等法院的判決案例說明，立委的人事費「流用」到業務費，是合法且正當的。檢察官的認知有誤。
對於高虹安的主張，檢察官表示，檢方起訴的重點自始至終都和助理是有無實際付出勞務、有無加班無關，而是高虹安和助理約定的薪酬、加班費數額，與辦公室向立法院申請的經費有差距，且根據對話紀錄等多項證據也可證明，這些助理都清楚知道自己在替辦公室「代領」費用，需要繳回作為零用金，這是違法的行為。
由於爭點眾多，檢辯雙方對於要調查哪些證據、傳喚哪些證人都意見分歧，法官裁定在12月初再召開一次準備庭。
延伸閱讀
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- 高虹安助理再爆請假被扣薪、罰款存入「辦公室基金」，資深國會助理：很少見因為都是責任制
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核稿編輯：邱宜君
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在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/