【2020立委選舉】花蓮傅崐萁宣布勝選：花蓮的航空母艦要開到台北城了

決戰後山！花蓮縣立委選舉，現任民進黨立委蕭美琴背水一戰對戰前花蓮縣長傅崐萁但仍不敵，晚間近7點宣布敗選。傅崐萁則是在晚間7點過後舉行記者會，自行宣布當選。

此得票數是根據中選會11日下午6時54分的數據，最終得票數及當選確認以中選會公告為準。

蕭美琴宣布敗選：花蓮未來將由傅立委和徐縣長承擔

花蓮現任立委蕭美琴於晚間近7點宣布敗選。蕭美琴致詞時感謝對手傅崐萁，並表示未來花蓮的繁榮，花蓮的發展，將由傅立委和徐縣長來承擔。

蕭美琴說，自己將卸下一個非常沉重的責任。蕭美琴說，過去幾年當中，她每天面對各式各樣花蓮鄉親的怨氣、不滿及問題，未來這個重擔將由未來的立法委員來承擔。蕭美琴在這邊也祝福這次選戰的對手，國民黨派出的醫師黃啟嘉，蕭美琴讚許他在這場選戰中展現勇敢堅定的態度，雖然素人從政，政治黑暗，他可能第一次體驗，蕭美琴希望這不要澆熄黃啟嘉對從政的熱情。

花蓮縣立委選舉競爭激烈，共有6人登記參選，包括被民進黨徵召的現任立委蕭美琴、國民黨提名人黃啟嘉、前縣長傅崐萁以無黨籍參選，另外還有台灣前進黨的許願神、中華統一促進黨的曹純明以及民生公益黨的蕭嘉豪參戰。

這次選舉，外界關注藍營分裂，以「正藍戰將」自居的無黨籍傅崐萁、代表國民黨出選的醫師黃啟嘉、與現任立委民進黨蕭美琴對上，選情膠著，蕭美琴與傅崐萁的民調顯示五五波，不到最後一刻雙方都沒有把握能穩定當選。

五星縣長將回鍋擔任立委

傅崐萁稍早也與妻子、花蓮縣縣長徐榛蔚共同發表勝選感言，現場高喊花蓮人凍蒜，傅崑萁凍蒜。傅崑萁說，要感恩所有花蓮的家人：

花蓮人你們是台灣最偉大的，最有智慧的，看得最清楚，我們感恩所有花蓮的家人，因為有你花蓮才會偉大。 因為有鄉親的力挺，我們熬過了重重的難關，未來還有更多的挑戰，傅崑萁再一次的承諾，千難萬難，花蓮有風有雨有困難有陽光，也擁有在第一線伴隨所有敬愛的鄉親，要為大家的兒孫打開花東對台的通路。花蓮百年的大路我們會盡心盡力，讓代代兒孫不再當二等公民。



不要小看花蓮的航空母艦，要開到台北城了！

現年57歲的傅崐萁，擔任三屆花蓮縣立委、二屆花蓮縣縣長，曾連續9年被評為「五星縣長」。傅崐萁手上握有花蓮地方派系的農會、水利會勢力，有「花蓮王」之稱。傅崐萁在2018年9月因炒股案入獄服刑，妻子徐榛蔚同年仍以超過7成的得票率當選花蓮縣縣長，夫妻二人在花蓮縣掌握的資源與地方勢力不在話下。

Photo Credit: 中央社 花蓮縣前縣長傅崐萁以無黨籍身分投入2020立委選戰（前左），國民黨中常委、現任花蓮縣長徐榛蔚 （右）不顧黨中央否決，仍現身為丈夫傅崐萁站台。

傅崐萁在去（2019）年4月刑滿出獄，11月宣布參選立委，提出國道6號延伸、育兒政策到青年優惠政見等，與受國民黨提名的政治素人黃啟嘉共同搶攻泛藍選票。

不過在這場選舉，傅崐萁不但獲得韓國瑜副手張善政力挺、稱他是「最強候選人」，期間最受外界注目的是，《更生日報》11月27日頭版出現兩則競選合照廣告，上半版是傅崐萁、韓國瑜聯合競選總部成立，下版則是黃啟嘉的聯合競總延期公告，身為國民黨正式提名的候選人，黃啟嘉卻一直到選前都無緣與韓國瑜、張善政同台。

正藍分裂，現任立委蕭美琴也力拼爭取連任。

Photo Credit: 中央社 行政院長蘇貞昌（左）6日到花蓮幫爭取連任的民進黨 立委蕭美琴（右）助陣，並在競總牆上寫下「美琴留國 會，衝衝衝」大字，向鄉親請託支持。 中央社記者李先鳳攝 109年12月6日

48歲的蕭美琴，在2016年以破5成的得票率阻斷國民黨王廷升的連任之路，創下民進黨在花蓮立委選舉有史以來的最高得票率。

這次選戰，擅長空戰的蕭美琴主打爭取到多項農業福利、交通建設（包括先後爭取到台九線拓寬經費、蘇花改瓶頸路段全數納入可行性評估），也到台北與旅外的花蓮青年、學生面談，大聊從政甘苦、花東交通及產業困境等，搶攻年輕選票。

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核稿編輯：楊之瑜、楊士範