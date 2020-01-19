《自由的窄廊》序言：你必須走過廊道上的漫漫長路，才能制服暴力、制定和執行法律

文：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）

【序言】

自由

本書要探討自由、探討人類社會爭取自由成敗得失的歷程和原因，也要檢討隨之而來的後果，尤其是對繁榮造成的影響。我們遵循英國哲學家約翰．洛克（John Locke）所定義的自由，他主張：

如果人可以十分自在、隨心所欲地安排自己的行動、處分自己的財產和人員......不必請准或仰人鼻息，就是擁有自由。

這樣的自由是所有人類的基本渴望，洛克強調：

任何人都不應該傷害他人的生命、健康、自由或財產。

但顯然自由在歷史上很罕見，今天也一樣。每年中東、非洲、亞洲和中美洲都有數百萬人出生入死、逃離家園，不是為了追求更高的所得，或更好的生活，而是為了設法保護自己和家人，免於暴力與恐懼。

哲學家提過的自由定義很多，但洛克承認，最基本水準的自由，起碼必須是人民能夠免於暴力、恐嚇和其他貶損行為之害，人民必須能夠自由選擇自己的生活，能夠在不受不合理懲罰或嚴厲社會制裁的威脅下，過著自己選擇的生活。

罪行深重

二○一一年一月，敘利亞大馬士革舊城的哈里卡（Hareeqa）市場裡，爆發一場自發性的示威，抗議總統巴哈爾．阿塞德（Basharal Assad）的專制暴政。不久之後，有些學童在南部城市達拉（Daraa）的牆壁上，塗寫「人民渴望政府垮臺」的文字，遭到逮捕和刑求。群眾聚集，要求釋放孩童，結果有兩個人遭到警察殺害，從而引爆大規模的示威遊行。抗議風潮迅速蔓延全國，證明確實有很多人希望政府垮臺，內戰旋即爆發。國家、軍隊和保安部隊不出所料，在全國大部分地區消失無蹤。敘利亞人沒有爭取到自由，反而換來內戰和失控的暴力。

該國首要港都拉塔基亞（Latakia）的媒體組織者亞當，深思隨著內戰而來的一切狀況後表示：

我們以為自己會得到禮物，實際得到的卻是世界上所有的深重罪惡。

敘利亞第一大城阿勒波（Aleppo）的劇作家胡賽因（Husayn）總結說：

我們從來沒有預料到這些黑暗團體會進入敘利亞——他們現在宰制一切。

最重要的黑暗團體是所謂的伊斯蘭國，這個團體原名伊拉克沙姆伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and al-Sham，ISIS），旨在創建「伊斯蘭王國」。二○一四年，伊斯蘭國奪得敘利亞城市拉卡（Raqqa）的控制權，還越過邊界，奪取伊拉克城市法魯加（Falluja）、拉瑪迪（Ramadi）和歷史名城摩蘇爾（Mosul），控制摩蘇爾一百五十萬的人口。伊斯蘭國和其他很多武裝團體一樣，以難以想像的殘酷方式，填補敘利亞和伊拉克政府崩潰後留下的國家機器真空。毒打、斬首和殘害變成家常便飯。敘利亞自由軍戰士阿布．費拉斯（Abu Firas）這樣形容敘利亞的「新常態」：

我好久沒聽過誰自然死亡了。一開始，有一、兩個人遭到殺害，然後是二十個人，再過來是五十個人，然後死人變成常態。如果我們死了五十個人，我們會想：「感謝真主，只死了五十個人！」我現在只要沒有炸彈或子彈的聲音就睡不著覺，感覺好像少了什麼東西。

出身阿勒波的物理治療師阿敏回憶說：

其中一個人打電話給女朋友，說：「甜心，我手機剩下的時間不得多，我會用阿敏的電話回電給你。」 過了一會兒，她打來問他的消息。我告訴她，他已經遭到殺害，她痛哭失聲。我朋友問：「你為什麼要告訴她？」 我說：「因為事情就是這樣，這是常態，他死了。」 ......我打開電話，看著我的聯絡人，只剩下一、兩個人還活著。別人告訴我們：「如果有人死掉，別刪除他的號碼，只要把他的名字改成烈士。」 ......因此我打開聯絡人時，上面全都是烈士、烈士、烈士。

敘利亞國家機器崩潰，創造了龐大的人道災難。戰前大約一千八百萬的人口中，估計有多達五十萬人喪生，超過六百萬人在國內流離失所，還有五百萬人逃到國外，變成難民。

吉爾迦美什難題

敘利亞國家機器崩潰引發的苦難不足為奇，哲學家和社會學家長久以來都認為，人們需要國家來解決衝突、執行法律和防堵暴力。如同洛克所言：

沒有法律就沒有自由。

但是，敘利亞人開始抗議後，曾經從阿塞德的專制政權手中，爭取到一些自由。媒體組織者亞當懊惱地回憶說：

諷刺的是，我們出門示威，目的是要掃除貪腐、邪惡和殘害人民的罪行，結果反而傷害了更多的人。

像亞當這樣的敘利亞人要應付的問題，在人類社會中極為常見。這也是蘇美人（Sumerian）泥板紀錄中的主題，這些泥板已有四千二百年歷史，是現存世界最古老文本，記載《吉爾迦美什史詩》（Epic of Gilgamesh）。吉爾迦美什是烏魯克（Uruk）國王，烏魯克可能是世界上的第一座城市，座落在現代伊拉克南部已經乾涸的幼發拉底河河道上。這首史詩告訴我們，吉爾迦美什創建了一座壯麗的城市，市內商業繁盛發展，居民獲得眾多的公共服務：

看那城牆在陽光下像黃銅一樣閃閃發光。爬上石階......走在烏魯克城牆上，沿著道路環城一圈，檢閱城市壯闊的基礎與磚石結構後，會感嘆這座城市建築極為精美，會觀賞圈在城內的土地、光彩煥發的宮殿和神廟、商店和市場、屋宇、公共廣場。

但是，這首史詩也點出了一個問題：

有誰像吉爾迦美什一樣？......他掌控這座城市，在市內傲然高視闊步，像野牛一樣踐踏市民，隨心所欲，胡作非為，從父親身邊奪走兒子，加以殘害，從母親身邊搶走女兒，加以摧殘......沒有人敢反對他。

吉爾迦美什已經失控，有點像敘利亞的阿塞德。人民絕望之餘，「哀告上天」，懇求蘇美人萬神殿中的主神兼天空之神阿努（Anu）：

天父，吉爾迦美什......

已經逾越一切界線，人民

在暴政下受苦受難

......你的國王應該這樣統治嗎？

牧羊人應該殘害自己的羊群嗎？

阿努聽到後，要求創造之母阿魯魯（Aruru）為吉爾迦美什創造一個分身、作為吉爾迦美什的第二個自我，這個人的力量、勇氣、暴烈心性和吉爾迦美什完全相同。也就是創造一位新英雄，讓兩個人充分制衡，以便烏魯克獲得和平。

因此，阿努為我們所說的「吉爾迦美什難題」，提出了解決之道：控制國家的權威和力量，以便人民得到德政，而不是暴政。阿努的方法是分身靈式的解決之道，類似今天所說的「制衡之道」。吉爾迦美什的分身是恩奇都（Enkidu），他會把吉爾迦美什圍堵起來。美國政府制度創建人之一的詹姆斯．麥迪遜（James Madison）應該會同意這種做法，他在四千年後主張，設計憲法時必須「用野心反制野心」。

吉爾迦美什準備強姦一位新娘時，首次跟自己的分身爆發衝突。恩奇都擋住門口，兩人打起架來，最後，吉爾迦美什雖然打贏，卻已經喪失無與倫比的專制權力。這就是播在烏魯克的自由種子嗎？

可惜不是，空降的制衡通常行不通，在烏魯克一樣行不通。不久之後，吉爾迦美什和恩奇都開始串通合謀，這首史詩有著如下的記述：

他們互相擁吻，像兄弟一樣手牽著手，並肩走在一起，變成真正的朋友。

他們後來串通起來，共謀殺死黎巴嫩雪松大森林的守衛怪獸洪巴巴（Humbaba）。當神明派遣天堂公牛來懲罰他們時，他們又合力殺死公牛，自由的展望跟著制衡一起消失無蹤。

如果以分身靈和制衡原則限制國家都無法獲致自由，那自由到底來自何方？不是來自阿塞德的政權，顯然也不是來自敘利亞國家崩潰後出現的無政府狀態中。

我們的答案很簡單：自由需要國家和法律，卻不是由國家或控制國家的菁英賜予，而是由一般人和社會爭取來的。社會需要控制國家，以便國家保護和增進人民的自由，而非像二○一一年前阿塞德在敘利亞那樣摧殘自由。自由需要一個可以動員人民參與政治，提供必要保護、可以用選票把政府趕下臺的社會。自由起源於國家和社會之間的微妙權力均衡中。

通往自由的狹窄走廊

我會在本書裡，主張如果自由要勃然興起，國家和社會都必須很強大。強大的國家才能控制暴力、執行法律和提供攸關人民生活的公共服務，以便賦予人民力量，做出希望追求的抉擇。強大的國家需要強大、流動的社會來控制和約束。單靠分身靈解決之道的制衡不能解決吉爾迦美什難題，因為在社會沒有警覺的狀況下，憲法和保證的價值不比書寫這些文字的羊皮紙高出很多。

在專制國家打造的恐懼和鎮壓，以及暴力橫行、無法無天狀態這兩種情勢傾軋下，出現了一條通往自由的狹窄通道。社會與國家就是在這條走廊上，彼此制衡。這種制衡並不是靠某個革命時刻成就，而是兩者之間日復一日地持續鬥爭。這種鬥爭會帶來好處，國家和社會在這條走廊上，不僅互相競爭，也相互合作，這種合作會提高國家供應社會所需的能力，也會壯大監督這種能力的社會動員力量。

為什麼是一條走廊，而非一扇大門呢？因為達成自由是一種過程：你必須走過廊道上的漫漫長路，才能制服暴力、制定和執行法律，國家機器才能開始為公民提供服務。這種是國家及其菁英必須學習的過程，學會跟社會施加在他們身上的枷鎖和平共存，社會的不同部門必須學會互相合作、無視彼此之間的歧異。

這條走廊會顯得狹窄，是因為這絕非易事，你要怎麼抑制擁有龐大官僚體系、強大軍隊和可以自由決定法律內容的國家機器？當人民要求國家在複雜的世界上承擔更多責任之際，你怎麼能夠確保國家機器會維持接受控制的馴服態勢？你要怎麼在差異和分歧撕裂社會之際，保持社會一起合作，而不自相對立？你要怎麼防止這一切變成零和競爭？這一切一點都不容易，難怪這條走廊會顯得相當狹窄，難怪不論社會踏進或離開這條通道，都會引發深遠的影響。

所有這些事情都是你無法策畫的。當國家及其菁英太強大有力，社會卻溫馴服從的時候，為什麼領導階層要把權利和自由賜予人民？如果他們真的這樣做，你相信他們會信守諾言嗎？

我們可以從吉爾迦美什時代到今天的婦女解放歷史中，看出自由的起源。社會怎麼從這首史詩所說「每個女孩的處女膜......都屬於他」的狀況，進步到擁有女權呢？（噢，無論如何，有些地方確實享有女權。）女權有可能由男性施捨嗎？例如，阿拉伯聯合大公國在二○一五年，由大公國副總統兼總理，也是杜拜統治者的穆罕默德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）設立性別平衡委員會，每年都以「最支持性別平衡的政府實體」、「最支持性別平衡的聯邦當局」和「最佳性別平衡行動計畫」等名目頒發性別平衡獎。二○一八年，穆罕默德頒發的獎項有一個共同的地方，就是全都頒給男性！大公國這種解決之道的問題是，這種做法是由穆罕默德策動，強加在社會上，沒有社會的參與。

相形之下，英國女權運動的歷史就比較成功，英國的女權不是由別人施捨，而是爭取來的。當時的婦女推動「婦女參政」的社會運動，倡議團體是從一九○三年成立、只限女性參加的英國婦女社會政治聯盟中分出來的，成立宗旨是爭取婦女選舉權。她們沒有等待男性頒給她們「最佳性別平衡行動計畫」獎，而是動員起來，從事直接行動，發揮公民不服從精神，炸毀當時擔任財政大臣、後來出任首相的勞合．喬治（David Lloyd George）的避暑別墅，還把自己用鎖鏈綁在英國國會外面的欄杆上。她們拒絕納稅，又在被判決入獄後，發動絕食抗議，遭到獄方強迫餵食。

艾蜜莉．大衛森（Emily Davison）是婦女參政運動的重要成員。一九一三年六月四日，她在著名的葉森賽馬場中，闖進賽道，跑到英國國王喬治五世所擁有的賽馬安默（Anmer）前方。根據若干報導，她手持紫、白、綠三色爭取選舉權的旗子，被安默撞倒，如書中所附相片所示，並被摔倒的馬兒給壓在身上。四天後，她因為傷重不治身亡；五年後，婦女可以在英國國會議員選舉中投票。英國女性不是靠（男性）領袖寬宏大量的施捨，才得到權利，得到權利是她們發揮組織和爭權力量的結果。

婦女解放運動的故事並非獨一無二的特例。自由與否，幾乎總是取決於社會的動員力量，以及社會和國家及其菁英達成權力均衡的能力。

相關書摘 ►《自由的窄廊》：經濟全球化是禍福兼具的事情，通常會使自由窄廊變窄

書籍介紹

本文摘錄自《自由的窄廊：國家與社會如何決定自由的命運》，衛城出版

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作者：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）

譯者：劉道捷

解答人類政治史上最大難題的偉大之書。──賈德．戴蒙，《槍炮、病菌與鋼鐵》作者

《國家為什麼會失敗》作者 睽違七年 宏觀典範之作

問題已經不只是「國家為什麼會失敗」，而是居然有國家能成功。

為什麼有些國家能保障自由，有些國家卻宰割公民？還有些國家徒具形式，根本無法有效治理？

自由，意謂不受他人力量宰制，無須時時生活在恐懼之中。可是，綜觀人類歷史數千年，自由十分罕見。多數時候，強者為所欲為，弱者任憑宰割。理當維持秩序的國家機器若非不存在，就是淪為壓迫的幫兇。為什麼會這樣？

艾塞默魯與羅賓森教授回顧古今中外，引領讀者走訪一個又一個文明故事。從雅典城邦、阿拉伯與中東、非洲、夏威夷與大洋洲、前蘇聯、歐洲、中國與美國。兩位作者主張：國家機器強，社會更要強，互相制衡，踏入「窄廊」，自由才有保障。

本書結合兩位最優秀的政治與經濟學家，奠基於多年原創研究，建構一套清晰、具體的政治經濟學模型。非常適合回應當前全球關心的重大課題：

如何約束國家機器、進入通往自由的窄廊？這是西方國家的專利嗎？

具有中國特色的自由，是自由嗎？專制國家締造經濟榮景後，能夠回頭保障公民自由嗎？數位極權國家崛起，會終結自由秩序嗎？

國家在什麼狀況下無法繼續保障自由？國家機器失控，還是社會癱瘓國家？美國有可能成為下一個失去自由的國度嗎？臺灣呢？

不折不扣的大歷史分析，民主起源論最精彩的一說。──朱敬一（中央研究院院士、特聘研究員）

本書特色

民主在退潮，自由在崩壞，身處動盪的時代，馴服國家機器、保障公民自由的關鍵究竟何在？

《國家為什麼會失敗》作者 跨越千年政治、經濟與歷史，解答人類歷史上最大的政治難題。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰