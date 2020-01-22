《自由的窄廊》：經濟全球化是禍福兼具的事情，通常會使自由窄廊變窄

文：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）

不同的世界？

雖然歷史還沒有接近結束的時刻，所有國家也不會殊途同歸到相同的國家與社會關係形態中，過去四十年裡，世界各國的政治制度卻出現一些明顯的變化。以制度中受到良好評估的標準來看，可以看看一個國家是否採行選舉民主制度，候選人是否可以自由競爭和競選，公民是否可以自由投票，就這個標準來看，實施選舉民主制度國家的數目，已經從十九世紀結束時的少數幾國，增加到一九七○年代時的四十國，到二○一○年，更是增加到一百二十國（不過對民主制度來說，二○一○年代卻不是很好的年代）。雖然實施選舉民主制度的國家不見得都在自由窄廊裡（跟印度和拉丁美洲國家有關的討論突顯了這一點），卻有很多在歷史上已經進入這條窄廊的國家，如中世紀時的很多歐洲國家，根本不民主，民主政權和受制約國家跟選舉之間，有著密切的關係，因此，這種趨勢顯示，有很多國家正在進入或打算進入這條窄廊，為什麼？

我們的架構顯示，窄廊形狀的變化是重要因素，著名的古代世界史大師摩西斯．芬利（ MosesFinley ）在評論史丹利．伊格曼（ Stanley Engerman ）和羅伯．福格（ Robert Fogel ）深具影響力的大作《時間在十字架上》時——這本書的主題跟美國的奴隸制度有關，十九世紀美國史學家把這種制度，稱為「特殊制度」——時，打趣說：

在宇宙史的架構下，免費勞工、領取薪資的勞工都是特殊制度。

從古埃及的大規模奴隸經濟到歐洲的農奴，再到新世界的奴隸制度，以及包括非洲在內其他殖民地的各種形態強迫勞工，強制性勞動在大多數的文明中，都扮演重要的角色。在工業化初期，針對工人實施的強迫做法沒有什麼不尋常，例如英國，要到一八八九年廢除多項《主人與僕人法》後，強制性勞動才消失。但是過去五十年裡，除了北韓，以及不久之前的烏茲別克與尼泊爾之類反烏托邦的角落外，大規模的強制性勞動已經逐漸沒落。這種趨勢的動力像南非一樣，出自工業的擴張，工業中的強制性勞動總是沒有農業和礦業普遍。

我們強調過，其中的主因是製造業會造成強制性勞動的利潤下降，變成比較不可行，原因之一是製造業的生產結構比較複雜，依賴強制性勞工會降低報酬率，原因之二是工人在工廠裡，比較有機會形成集體組織，使維持強制性勞動的成本升高（第三個原因是一旦社會踏進自由窄廊，紅皇后效應會發揮作用，造成強制性勞動減少，我們在第六章裡，看到好多個歐洲國家沿著這條窄廊前進時，強制性封建勞動關係緩慢消失，就是例子。）結果窄廊會變寬，為過渡進入這條窄廊和建立民主自由，創造更大的空間。

強制性勞動減少不是改變自由窄廊的唯一因素，另一個重要經濟趨勢是對自由有著更複雜、更多元影響的全球化。

全球化創造自由窄廊

全球化的經濟邏輯會帶來專業化，隨著國際間的聯結深化，有些國家會增加製造業產品的生產和出口，另一些國家會加強農業與礦業專業化，這種情形對窄廊的形狀會有什麼影響呢？

以推動農業專業化的國家來說，這條窄廊可能會變窄，即使二十一世紀的地主不再公開鎮壓，農業也會因為我們討論過的原因，變的比較不利於社會動員，農工的組織會沒有那麼妥善，以至於在嚴重依賴農業的經濟體系裡，比較不擅於爭取權力。其他原因也可能造成農業界比較難以推動集體行動，例如，在都會區裡，協調公民社會組織和抗議行動會比較容易，甚至組織政黨也比較容易。

相反的，製造業、服務業和高科技活動會使窄廊變寬 ，改善受制約國家機器的展望。南韓是可以說明這種可能性的例子，一九四八年，三十八度停戰線把南北韓劃分為兩個國家後，南韓在李承晚總統的統治下，從對市場友善、卻日漸專制的政權開始起步。來自共產北韓的生存威脅和美國的支持帶來一系列改革，尤其是激烈的土地重分配和後續的大力工業化。一九六一年，朴正熙將軍在軍事政變和後續的選舉中上臺掌權後，把重點放在加強工業化，一直到一九七二年他宣布戒嚴為止。這段期間裡，國際貿易和製造品出口在南韓的經濟發展中，扮演重要的角色，成長主要是靠著政府和三星、現代等知名工業大財閥合作，聯手推動經濟計畫的結果；南韓在教育上也有頗多投資，目的之一是要滿足南韓產業的需要。

但是在這種發展背後，陪襯著一九五○年代開始勃興的公民社會，以及在工業化過程中建立起來的有組織工會，公民社會無視於政府的有系統鎮壓，到這時仍然相當活躍的。這些變化為一九七○年代的反軍事政權民眾抗議，奠定了基礎，反對活動在軍事政權撤退、到一九八七年的民主選舉中，達到高峰，軍政府在暴力鎮壓學生和工會的抗議活動後，失去國內外的支持，是這種轉型中的關鍵因素。整個過程能夠獲得鼓勵，是因為鎮壓在工業化經濟體中造成的破壞和代價，遠比在依賴農業或天然資源的經濟體中高得多，因此在南韓的例子裡，經濟全球化帶來的製造業專業化，使自由窄廊變寬，也把南韓推進這條窄廊中。

不過，重要的是，經濟專業化的效果要取決於既有的國家和社會平衡，拿南韓和中國比較，就可以清楚看出這一點，中國在全球化的驅動下，經歷了更快速的工業化，但是因為中國的社會柔弱得多，政府又更為專制，這些變化沒有促使中國產生向窄廊持續走去的移動，即使窄廊變寬，遠離窄廊的國家還是不容易踏進去。

因此我們可以看出來，經濟全球化是禍福兼具的事情，某些國家傾向專門生產天然資源或農產品，在這樣的經濟體中，各種強制性做法仍然可行，社會動員比較困難，這樣通常會使窄廊變窄。為了對抗這種情形，全球化也會促使其他國家進行製造業、勞務業、甚至高科技活動的專業化，這種專業化會讓國家便於移進這條窄廊，全球化和全球化帶來的經濟與社會變化，也會促進觀念的交換，這樣偶爾會助長進一步的社會動員和新的志向，談到經濟全球化的效果時，魔鬼一樣是藏在細節裡。

經濟全球化不是改變專業化形態的唯一因素，大部分國家在設法創造某種程度的經濟成長後，會把人民從農業生產中移出，投入製造業和服務業（原因之一是消費者變的比較富有後，製造品和服務需求的擴張速度，高於農產品的需求）。此外，比較先進經濟體推出的比較有效能新科技，會傳到世界各國，產生助長製造業的效果。即使這些長期趨勢在國家之間的傳播緩慢又不平衡，但是不論有無全球化，力量通常也會從農產品和天然資源的生產中移出，協助拓寬窄廊。

窄廊的形狀不僅是取決於經濟因素，國際關係也會影響窄廊和自由的展望，但是國際關係像全球化一樣，具有禍福兼具的效果，一方面會推動國家走向比較寬闊的窄廊，另一方面也會幫助專制暴君，我們要在本章結束之際，探討這些國際因素。

我們現在都是霍布斯的信徒

在一八八四年歐洲強權瓜分非洲的柏林會議上，比利時國王李奧波德二世是真正的贏家。李奧波德說服與會各國和其他國家元首，如美國總統切斯特．阿瑟，相信他會在獨立「剛果自由邦」的支持下，推動人道和慈善工作，控制剛果盆地的廣大領土。事實上，這個邦國一點也不自由，而且絕對跟人道目標無關，李奧波德把這個國家當成私產一樣統治，殘酷無情的剝削這個國家以天然橡膠為主的資源，當時天然橡膠的需求很大，一直到一九三○年代，開始遭到合成橡膠取代為止。李奧波德的私人軍隊「公共武力」在遭到強制工作的原住民工人頭上，強加上苛刻的橡膠配額，還用野蠻的暴力手段，包括鞭打、焚燒村落、肢解沒有達成配額工人的手臂和大規模殺戮，強制執行這種配額。據估計，李奧波德統治期間，當地二千萬的人口中，有高達一千萬人喪生。

這場驚人的人道悲劇開啟了國際人權運動，這個運動是以先前宣揚廢除奴隸制度的廢奴運動為基礎，一八九○年代初期，美國記者喬治．威廉斯（ George Washington Williams ）遊歷剛果後，成為第一位揭發剛果人民遭到極端惡劣待遇的人，但是國際間對他揭發的事情反應冷淡。一八九九年，約瑟夫．康拉德（ Joseph Conrad ）根據他在剛果河上擔任輪船船長的經驗，寫出《黑暗之心》的小說出版後，開始吸引國際間注意到這個殖民地所發生的暴行。另兩位國際人權運動先驅艾德蒙．莫瑞爾（ EdmundMorel ）和羅傑．凱斯曼（ Roger Case ment ）把剛果自由邦人民的困苦當成自己的志業，創設了剛果改革協會，明白的把終結李奧波德對剛果的控制作為目標。

莫瑞爾在艾爾德鄧普斯特航運公司（ Elder Dempster ）任職，處理利物浦往返剛果自由邦貨運業務時，開始瞭解李奧波德國王所造成的人道悲劇和剝削罪孽深重，他揭發剛果所發生的侵害人身事件後，英國下議院決議指派愛爾蘭裔的英國領事羅傑．凱斯曼（ Roger Casement ，後來凱斯曼因為涉入愛爾蘭獨立奮鬥，遭到英國當局處決），負責調查這種指控。凱斯曼發現了我們對這個殖民地所知的大部分慘狀，他的日記讓人知曉他所觀察到的暴行，他六月五日到九月九日的日記記載了下述情事：

六月五日：這個國家已成荒漠，原住民無一留存。 七月二十五日：我走進很多個村子裡，看到最近的一個村子裡人口急劇減少，幾百個人只剩下九十三人。 七月二十六日：可憐而孱弱的人 ... ... —— 塵歸塵、土歸土——仁慈的心、悲憫的思想那裡去了——完全都消失了。 八月六日：聽了很多原住民的心聲 ... ... 他們因為提籃子來遲到，遭到狠狠鞭打。 八月十三日：某甲來說，必科洛那裡有五個手被砍斷的人並排排在一起，丕從邁安加這麼遠的地方來，特意要告訴我。 八月二十二日：波隆戈這個地方相當死寂，我記得很清楚，一八八七年十一月時，那裡還人潮滾滾，現在總共只剩下十四個大人，我應該說，只剩下情狀悲慘、淒聲抱怨橡膠稅的人 ... ... 六點半經過波庫塔地方荒廢的一側 ... ... 穆瑟德說，大家都被武力帶到滿坡克去了，可憐又不快樂的靈魂。 八月二十九日：在邦干旦加 ... ... 看到橡膠「市場」，什麼東西都沒有，只有槍枝——大約有二十個武裝人員 ... ... 人口中二百四十二個拿著橡膠的男性，全都像罪犯一樣遭到看管，把這種情形叫做交易，是天大的謊言。 八月三十日：十六個男人、女人和小孩在接近小鎮的姆波耶村綁著過來。可惡之至。男人關到牢裡，小孩在我的干預下放走。可惡之至，可惡之至，可恥的制度。 九月二日：看到十六位婦女被彼得斯的哨兵抓到，送到監獄裡。 九月九日：十一點十分，再度路過波隆戈，被人放在獨木舟上趕走的可憐蟲向我求救。

一九○四年，凱斯曼公布報告，根據目擊者的敘述，生動記錄剛果人遭到驚人之至的侵害，記錄特別清楚的是當地人沒有達成橡膠配額，遭到李奧波德手下戕害身體的情形，例如：

兩件（殘害肢體）的案例是我在湖區時實際看到的，一位是年輕人，雙手被人抵在樹上，用步槍槍托打到脫落，另一位是十一、二歲的小男生，右手被人齊腕砍斷 ... ... 政府士兵幹這兩件案子時，都有白人官員在場陪伴，官員的名字都有人告訴了我。橡膠政權統治期間，有六個本地人（一個小女孩、三個小男孩和一位年輕人）手腳遭到這樣砍斷，我到場察看那天，只有一位還活著，其他人全都已經死亡。

通篇報告的評斷呈現極度的憤慨：

到一八九○年代中期，剛果盆地及其生產，變成李奧波德極大的財源，李奧波德用他的財富，美化比利時首都布魯塞爾，同時利用他在非洲的代理人，建立殘酷無情的剝削政權，採集自由邦內陸森林地區的橡膠。

這篇報告改變了國際輿論，因為這篇報告的關係，剛果改革協會的志業開始得到大西洋兩岸名人的支持，包括柯南道爾爵士、馬克吐溫、布克．華盛頓、伯特蘭．羅素和康拉德，最後導致李奧波德對這個殖民地的統治壽終正寢。

國際人權運動在二次大戰結束後成熟，獲得更大的國際影響力，下一章要討論的一九四八年《世界人權宣言》至為重要，同樣重要的是同一年裡，聯合國制定的《防止及懲治滅絕種族罪公約》，這項公約很重要的原因，不僅僅是要因應二十世紀上半葉的種族滅絕事件而已，還標舉出國家不能隨心所欲對待本國公民的觀念。先前一八九九年和一九○七年的海牙公約，以及回溯到一八六四年的日內瓦公約，都承認國家主權，設法規範他們戰時的相互關係，以及對戰鬥人員和平民的處理，相形之下，新的公約聲明：

犯了種族滅絕或第三條所規定任何其他行為的人，無論是否憲法規定必須負責的統治者、公共官員，還是民間個人，都必須受到懲罰。

其中的訊息很清楚，不論是不是國家，都不允許對人民施暴。這一點起初只是意願的聲明，沒有實際力量。但是在國際特赦組織和人權觀察組織等機構努力活動，致力揭發和防止各國國內違反人權與民權的行為，二○○二年設立的國際刑事法院，又有權管轄和起訴干犯種族滅絕、危害人類和戰爭罪行的個人以至國家元首後，國際間對主權國家的壓力和監督逐漸加強。

這些公約和機構的效用當然不應該誇大，而且二次大戰結束後的期間裡，爆發很多侵害人權、甚至推動種族滅絕的案例，包括一九七○年在柬埔寨、一九九四年在盧安達、和二○○○年代在蘇丹發生的案例，然而，國際人權運動對全世界的國家社會關係有兩種根本影響，一是使極端的壓迫變成非常容易曝光，從而提高國家和菁英鎮壓社會的成本；其次是提供了一套通用的標準和共同語言，以便團結起來，對抗專制主義。這兩種影響的角色在很多「顏色革命」中都可以看出來，激發眾人動員的原因中，有一項是獨裁政權有系統侵害人權和民權行為的清楚記錄。從本書架構的角度來看，這種國際關係使窄廊變寬，卻犧牲了專制國家——使原本會導向專制動能的相同力量，現在在國際人權團體的協助下，遭到遏阻，同時協助激發社會動員。

國際人權運動也從另一側擴大了窄廊，尤其是鼓勵國家能力組織起來，對抗針對弱勢次級團體遭到的歧視和侵害。國際特赦組織在反對家暴和女陰殘割運動上所扮演的角色，是其中的一個例子。二○一二年，聯合國終於通過反對女陰殘割的決議，在這種過程中，國際特赦組織的努力至關緊要。隨之而來的擴大利用國家能力，保護受歧視者的行動，等於位在擴大了無巨靈國家一側的窄廊。

我們看到這些力量發揮作用之餘，可能認為國際關係可能已經變成強大的力量，可以擴大窄廊，促進受制約國家巨靈的崛起。然而，事實真相微妙得多，國際關係更為常見的一面，反而會使窄廊變窄，強化專制國家和紙糊國家。

相關書摘 ►《自由的窄廊》序言：你必須走過廊道上的漫漫長路，才能制服暴力、制定和執行法律

書籍介紹

本文摘錄自《自由的窄廊：國家與社會如何決定自由的命運》，衛城出版

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作者：戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）

譯者：劉道捷

解答人類政治史上最大難題的偉大之書。──賈德．戴蒙，《槍炮、病菌與鋼鐵》作者

《國家為什麼會失敗》作者 睽違七年 宏觀典範之作

問題已經不只是「國家為什麼會失敗」，而是居然有國家能成功。

為什麼有些國家能保障自由，有些國家卻宰割公民？還有些國家徒具形式，根本無法有效治理？

自由，意謂不受他人力量宰制，無須時時生活在恐懼之中。可是，綜觀人類歷史數千年，自由十分罕見。多數時候，強者為所欲為，弱者任憑宰割。理當維持秩序的國家機器若非不存在，就是淪為壓迫的幫兇。為什麼會這樣？

艾塞默魯與羅賓森教授回顧古今中外，引領讀者走訪一個又一個文明故事。從雅典城邦、阿拉伯與中東、非洲、夏威夷與大洋洲、前蘇聯、歐洲、中國與美國。兩位作者主張：國家機器強，社會更要強，互相制衡，踏入「窄廊」，自由才有保障。

本書結合兩位最優秀的政治與經濟學家，奠基於多年原創研究，建構一套清晰、具體的政治經濟學模型。非常適合回應當前全球關心的重大課題：

如何約束國家機器、進入通往自由的窄廊？這是西方國家的專利嗎？

具有中國特色的自由，是自由嗎？專制國家締造經濟榮景後，能夠回頭保障公民自由嗎？數位極權國家崛起，會終結自由秩序嗎？

國家在什麼狀況下無法繼續保障自由？國家機器失控，還是社會癱瘓國家？美國有可能成為下一個失去自由的國度嗎？臺灣呢？

不折不扣的大歷史分析，民主起源論最精彩的一說。──朱敬一（中央研究院院士、特聘研究員）

本書特色

民主在退潮，自由在崩壞，身處動盪的時代，馴服國家機器、保障公民自由的關鍵究竟何在？

《國家為什麼會失敗》作者 跨越千年政治、經濟與歷史，解答人類歷史上最大的政治難題。

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰