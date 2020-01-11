【2020立委選舉】時代力量政黨票破百萬：小燈泡媽媽進國會，黃國昌確定離開

時代力量2020大選結果出爐，5席區域立委全軍覆沒，高鈺婷在新竹市拿下近三成選票但仍落敗，其他4席選區立委得票率皆落在7-8%之間。政黨票則拿下109萬8100票，得票率7.7%，總共當選3席，包含環團出身的陳椒華、時代力量前主席邱顯智律師、小燈泡媽媽王婉諭等，現任時力立委黃國昌排行第4名，確定將離開立法院。

黃國昌：遺憾輸給民眾黨不少

黃國昌表示，最後票開出來結果，跟去年夏天他對跟整個政治情勢判斷相去不遠，當時他就評估，台灣對第三勢力的期待，不會投給藍綠兩大黨的選民絕對超過250萬張，最後開出來的確也是這樣，不過在政黨票，唯一讓他感到比較遺憾的是，時代力量輸給台灣民眾黨有些距離。



黃國昌說，他覺得時代力量推出的人才政策和理念，真的不會輸給台灣民眾黨，但既然選民的決定是這樣，他相信民主也尊重選舉結果，並強調未來時代力量要用更具體的作為，來證明存在的價值。



黃國昌也說，對時代力量而言，2020跟2016間，最大不同不僅僅是量增加，而是質改變，他必須承認單一選區的選制下對小黨來說真的很困難，除了資源、耕耘時間，大黨在最後階段呈現的吸票效應讓小黨被棄保，有在選區跑都可以強烈清楚感受到，但他認為：

任何小黨要開創新政治的道路，而非成為附庸的話，這個陣痛期一定要經過，像是新竹市的選舉結果就是最好的應證，第三勢力的票數成長非常顯著。跟其他政黨的不同策略相比也可以應證。如果要我選擇跟大黨談某個程度的交換，或是妥協以後的合作，讓區域選上，但是讓政黨票或是不分區瓦解，那我寧願相信的就是時代力量現在選擇的這條道路要繼續堅持下去 。

對於時代力量進軍立法院的三名當選人，陳椒華、邱顯智、王婉諭，黃國昌表示對他們充滿信心，他們組成的黨團，絕對會是立法院最有利的監督團隊，而當記者詢問他的個人去向，黃國昌則說：「雖然這樣講不是很好，但我可以休息一下，回到民間社會，做不一樣的事情，對我來講是蠻好的一件事情，但我會持續支持時代力量。成為實力最堅強有力的後盾。」

黨主席徐永明則表示，時代力量遇到困難不是路線有錯，也不是缺乏資源而已，而是對地方的長期經營仍有不足，在接下來的地方選舉，時代力量會廣泛提名市議員候選人，強化地方組織和參與，目前幾位議員的表現大家都有目共睹，下次地方選舉，不只是議員、首長選舉議員也不會缺席。



對此黃國昌也表示完全贊同，2022年時代力量會擴大提名，給年輕人機會，因為現在全台各地的地方議員，表現都非常好，他認為時代力量也要有地方執政的準備，時代力量在地方政策上要繼續加強、組織要繼續耕耘，有了100多萬支持者當後盾，他相信時代力量可以繼續走下去。

邱顯智則表示有點難過，因為新竹市的選戰高鈺婷還是落敗，在藍綠夾殺下得到7萬多票，遠勝他上次參選時3.6萬票的上次的一倍，但終究還是差一哩路。時代力量政黨票超過百萬票，證明事實上還是有一群非常支持時代力量的選民，他們會繼續努力，因為每張票都是非常珍貴的，代表過去四年來時代力量黨團，包括黃國昌、徐永明和鄭秀玲老師以及其他黨團同仁的努力。



時代力量上一次選舉時，總共拿下74萬4315張政黨票，得票率約6.1%，總共拿下2席，區域立委3席。不過5席立委中林昶佐、洪慈庸都因「路線問題」退出，高潞・以用則因國會幕僚成立協會，申請經濟部400萬綠能補助，遭時代力量以違背核心價值開鍘，開除黨籍後失去立委資格，由台大教授鄭秀玲遞補。



時代力量經歷黨內爭議風波，重整旗鼓後提出11席不分區立委，喊出「公平正義，改變台灣」的主軸，並透過幾支競選影片，回應外界對於他們「過度理想化」，呼籲選民讓進步聲音持續存在。

區域立委選得如何？

時代力量區域立委候選人共有5位，包括高雄市鳳山區的陳惠敏，新北市淡水區的張衛航，新北市汐止的賴嘉倫，桃園市中壢區的林佳瑋以及新竹市的高鈺婷，高鈺婷是這次區域立委中表現最好的一位，拿下近三成的選票，不過最後依然不敵同一選區的競爭對手國民黨的鄭正鈐、民進黨被視為柯建銘接班人的鄭宏輝夾殺而落敗。

候選人 選區 得票狀況 張衛航 新北市第一選區 張衛航（時力）19641票7.6％

呂孫綾（民進黨）110162票，42.8％

洪孟楷（國民黨）119401票，46.1% 賴嘉倫 新北市第十二選區 賴嘉倫（時力）13563票，7.3%

賴品妤（民進黨）84393票，45.4%

李永萍（國民黨）81631票，43.9% 林佳瑋 桃園市中壢區 林佳瑋（時力）17512票，8.3%

魯明哲（國民黨）100463票，47.5%

彭俊豪（民進黨）90148票，42.6% 高鈺婷 新竹市 高鈺婷（時力）73770票，28.6%

鄭宏輝（民進黨）82011票，31.8%

鄭正鈐（國民黨）95298票，37% 陳惠敏 高雄市鳳山區 陳惠敏（時力）17466票，7.8%

許智傑（民進黨）114998票，41.1%

李雅靜（國民黨）86127票，38.3%

高鈺婷過去是工程師，從2009年就在工研院工作至2019年，並於2014年加入島國前進，因受到2018年九合一大選以及公民投票的結果震撼，高鈺婷認為若要守護台灣以及價值，必須扛起責任，在2019年5月決定投入選戰，代表時代力量參選新竹市選舉區區域立法委員。

高鈺婷競選辦公室強調，不論從鄭宏輝在新竹市與林為洲聯手非法炒作土地，或從鄭宏輝以「中國台灣」名義前往中國投資，實際上與傳統藍營地方派系政治人物差異不大，新竹市的選戰是「一個黃色本土派，對戰兩個藍色候選人」，呼籲新竹市民集中選票讓第三勢力突破藍綠夾殺，為新竹市民搶下關鍵席次，不過雖然日前的封關民調中，鄭宏輝36.27%，高鈺婷33.89%，鄭正鈐29.84％，高鈺婷僅差第一名鄭宏輝2.4%，但最後依然落敗。

陳惠敏是高雄在地人，以過去擔任時力黨團主任4年，這次在高雄鳳山參選立委，她的對手包括民進黨籍現任立委許智傑，以及國民黨推出的三連霸市議員李雅靜，2人均深耕地方多年，加上親民黨在鳳山推出的參選人秦詩雁，是已故親民黨秘書長秦金生女兒，出身眷村第三代。陳惠敏最後拿下7.8％的票。



新北市第一選區包括石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山，時代力量推薦的張衛航律師，對上代表國民黨的洪孟楷，以及現任民進黨立委呂孫綾，兩者都是年輕30歲世代，也都是政二代，最後由洪孟楷當選。

桃園市第三選區，時代力量則推薦勞工運動出身的林佳瑋，對戰國民黨提名市議員魯明哲，以及民進黨有「桃園周杰倫」之稱的彭俊豪，林佳瑋過去一直在產業工會、職業工會工作，這次也推出維護勞工的權益提出3大訴求包括制定「最低工資法」，改善勞動檢查制度和制定「國定假日法」，最後由魯明哲當選。



至於原本為黃國昌選區的新北市，則由辦公室主任賴嘉倫出戰，對上國民黨的李永萍，值得注意的是，民進黨後來提名的人選賴品妤，是時代力量前立委林昶佐的國會助理，在林昶佐退出時代力量不久之後，他也退出並接受民進黨提名，成為民進黨本次最年輕的區域立委候選人也順利當選。

在封關民調顯結果上顯示出，起步較晚的賴品妤憑著網路上的超高人氣和清新形象將民調成績一口氣追到和李永萍幾乎一樣，而賴嘉倫雖然也在原本的選區立委黃國昌積極助選下拼命掃街拜票，不過明顯遭到邊緣化，最終落敗。



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核稿編輯：楊之瑜