余杰《用常識治國》推薦序：當今世界變遷的源頭，川普與自由派知識分子的分歧

文：沈榮欽（約克大學行政學系助理教授）

推薦序：川普與自由派知識分子的分歧

在本書當中，作者余杰以九章的篇幅回顧川普自二○一五年決定參選美國總統以來，四年間的重要歷史橫斷面。前四章著重於川普的內心世界與人格特質，強調他如何受到以下三方面因素的影響：他欲繼承的政治遺產、美國的清教徒傳統與商人的職業性格。

作者首先檢視前美國總統雷根與川普的相似之處，認為川普繼承雷根的政治遺產，兩人都是非典型總統，卻懷有相似的使命，雷根以終結共產蘇維埃為己任，而川普則是將矛頭對準了共產中國。接著作者回顧川普本人與美國清教徒傳統的關聯，解釋為何福音派基督徒會投票給個人道德有瑕疵的川普，關鍵在於雙方對核心信仰的根本認同是一致的，並進一步認為這種信仰符合美國的建國精神與憲法原則，也影響了川普對大法官人選的提名。然後作者延續韋伯的經典論述，從資本主義與新教倫理的關係，闡述川普做為右派商人與做為左派政治人物的歐巴馬（Barack Obama）在政策方面的差異。相較於歐巴馬的大政府主義，川普的市場導向政策不僅獲得較佳的執行成效，也有效重振了美國的國際地位。最後則說明美國總統由歐巴馬轉為川普時，權力移轉過程中的詮釋權之爭，強調非典型總統川普如何與美國菁英奮戰。詮釋權戰場主要發生在媒體與大學校園，背後反映的其實還是左右派之爭。

討論完內政之後，作者在接下來兩章討論川普的外交政策。第五章首先檢討美國軍力雖然不若美蘇冷戰時在全球具有絕對優勢，但是目前無論是軍力或是國防工業，仍居於世界領先地位。從歐巴馬的「亞洲再平衡戰略」到川普的「印太戰略」，標榜美國對於亞洲戰略思維的改變，從守勢改為攻勢。亞洲再平衡旨在強化美國對現有秩序的捍衛力量，對中國欲改變西太平洋權力結構的企圖實施嚇阻；但是印太戰略則進一步將亞洲的安全體系從太平洋、東南亞擴及到印度洋和印度次大陸，建構更廣泛的新國際秩序。美國對台政策的改變，包括提升軍售規模與通過《台灣旅行法》，也都是印太戰略下的產物。第六章則進一步討論川普因此對於過去的國際多邊組織，無論是二戰後的聯合國或是冷戰後的世貿組織，皆有所不滿的原因，也代表著長期主導美國外交界的季辛吉主義之正式退場。

接下來兩章回顧美國華人與川普的關聯，以及六本關於川普的書籍所勾勒出的川普面貌。然後在最後兩章討論美國何以要與中國進行貿易戰，以及美中長期對峙局勢的形成。美中由貿易戰衍生到經濟戰乃至地緣政治的對抗，將是形塑本世紀未來數十年最重要的事件。

為了有助於讀者理解本書，筆者將從本書中提及的以下問題加以延伸討論：從商人擔任總統的優點與不足，進而論及何以美國學術界的大多數人反對川普，以及為何學院派與普通民眾對於川普的看法差別會如此之大。

台灣崇尚學者內閣，但商人從政較無學者久坐書齋而不諳世事的缺點，同時商人也因其非出身於政治建制派，較少傳統政治人物的官僚習氣，足以為僵化的政黨政治帶來新改變；但是商人也因此而缺乏政黨菁英的奧援，容易依賴自己在商場或私人領域的人際關係網絡尋找可用之才。從這個角度而言，商人從政最好是在政黨政治健全的國家，加入既有政黨從政，以避免人才庫狹小而有用人唯親（Nepotism）的弊病，而能夠在現有政黨的制度基礎上，引進產業界的優秀人才，改變官僚組織的文化。

對於這點，將同樣是商人從政的貝魯斯科尼（Silvio Berlusconi）與川普作比較就可以看出：貝魯斯科尼在小黨林立的義大利政壇從政，先後創立義大利力量黨與自由人民黨，先後三次擔任義大利總理。在擔任總理期間，貝魯斯科尼是出了名的用人唯親，並缺乏相應的利益迴避措施，以致多次捲入政治醜聞。例如他曾經因為收購梅鐸出版社的違法行為，而遭到法院下令其向受到不公平競爭的同業媒體集團支付七點九五億美元的罰款，但是貝魯斯科尼卻在判決後，企圖運用權力來規避罰款。此外，《衛報》也曾經報導，貝魯斯科尼當政期間，使得用人唯親主義大行其道，無法從裙帶關係中獲益的義大利年輕人只得遠走他國工作，其延伸結果甚至最終使得義大利因此產生債務危機。相較之下，川普在兩黨政治健全的美國，加入共和黨參選，能夠在既有政黨人才庫的基礎上，引進新的人才；並且因為川普不若貝魯斯科尼經營媒體，所以能夠在媒體與司法的監督下，避免用人唯親與利益衝突，從而避免貝魯斯科尼的悲劇，表現出遠為優異的治國績效。

商人從政通常比職業政客更強調管理的效率與效能，有助改善政府官僚組織的效率與政策落實度。例如川普當選總統後立刻表示，對聯邦政府多如牛毛且不斷增長的管制感到不滿，認為很多管制措施無非是為了特殊利益團體或是官僚組織所設，因此甚至提倡政府未來若新增一項聯邦管制法令，就必須先廢止兩項舊法令。

但是商人執政後通常也會發現，政府機關無法如企業組織般 如臂使指，法律對公務員的保障非私人企業所可比擬，憲政的制衡機制也遠超過普通公司治理架構對 CEO 的限制。因此商人在施政效率表現不如人意時，有權力集中化與擴大政府組織的傾向， 例如貝魯斯科尼與同樣由商人從政的泰國前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）都曾試圖修憲以擴權，他們都曾以小而美政府的改革口號做為競選承諾，上任後卻以擴充政府組織與人員告終，塔克辛甚至將泰國政府的部會從十三個增加到二十個。

這或許是作者強調商人與新教倫理之間關係的原因。要能發揮商人治國的優點，不僅需要卓越的領導與組織能力，改善官僚組織的效能，同時能夠引進新人才與新視野活化傳統政黨與政府組織的僵固性，並能夠超越個人利益的限制，在內在的道德倫理上，具有克制自身欲望與擺脫用人唯親的束縛，以企業家發展財富的動力，大刀闊斧的進行變革，為官僚組織帶來新願景。無論贊同川普與否，都無法否認川普為美國舉國上下帶來新的刺激與變革的動力。

當然這並不意味著商人治國全無劣勢，例如克魯曼（Paul Krugman）曾經舉例說，如果一個國家吸引巨額外資，商人幾乎都認為企業的利潤和產量會因此增加，於是該國增加出口、減少進口，導致貿易順差；但是，在企業層次為真者，在國家層次未必為真。事實上外資淨流入必定伴隨貿易逆差——國家經常帳與企業財務報表的計算方法不同，凡出現貿易逆差的國家，外國在本國購置的資產價值必然多於本國購置的海外資產價值（也就是資本淨流入），如此才能達成經常帳的收支平衡。

克魯曼的例子或許部分解釋了，為何多數學院派人士對於川普以商人之姿而入主白宮並無好感：也許川普無法領會學者們精妙的理論，而他訴諸直覺的結果，容易犯了克魯曼以上所說，將國家視為企業或家庭的錯誤。對那些強烈主張自由貿易的學者而言，川普與中國的貿易戰只會給美國的消費者帶來傷害，而川普所抱持的重商主義，正是犯下將國家視為家庭之錯誤的經典例子，亞當・斯密在《國富論》中，已對此嚴加批判過，因此川普的表現就像一名抱持陳舊觀念的問題學生，自然不為學院教授們所喜。而川普所重用的納瓦羅（Peter Navarro）與庫德洛（Larry Kudlow），也都不是傳統的經濟學菁英。對常春藤聯盟的教授而言，他們不夠正統；但是對川普而言，這些正統的經濟學者除了重複自由貿易的術語之外，沒有人能夠提出一套應對中國的有效整體策略。

真實世界的情形，其實要比單純的自由貿易概念複雜許多。正如土耳其經濟學家羅德里克（Dani Rodrik）所強調，自由貿易理論背後其實蘊含各種繁瑣的預設條件，一旦拋棄這些簡化的假設模型，將自由貿易理論應用在現實世界中，其效果通常並非如理論推演那樣顯而易見。有趣的是克魯曼本人正是策略貿易理論的創始人之一，但是他卻只將策略貿易理論的論點，用來支持中國政府的貿易行為，而對川普嚴加批評。這或許顯示學者們對於川普的反感，並非百分之百因為他沒有按照理論行事，意識型態也在其中扮演重要的角色。更何況大學之中僅有極少數的學者專攻貿易理論，川普不為學院派大多數人所喜，必有自由貿易理論以外的原因。

這裡先說明一點，儘管川普或許不受許多知識分子的歡迎，但是同樣必須小心避免媒體的影響，而誇大了他不受歡迎的程度。眾所周知，川普競選美國總統時，從不被看好的共和黨候選人，支持度一路攀升，到後來正式獲得共和黨提名，隨後更勝出大選而當選總統。當時的民調顯示，在川普宣布競選總統一年後，儘管歷經許多爭議事件，但是支持他的知識分子人數不但沒有減少，反而大幅增加。彼得・拜納特（Peter Alexander Beinart）在《大西洋雜誌》對這個矛盾的解釋是：儘管反對川普的知識分子認為，那些公開支持川普的知識分子無非是為了個人利益，但是美國保守派學術圈裡心照不宣的事實是：在全球化論述的籠罩下，美國知識分子已經很久沒有如此強烈地為反自由化的政策所吸引了，川普正是讓他們能夠集結起來，反對學術界過度傾向自由派的一個宣洩口。例如奧克拉荷馬大學的保守派大將威爾費特・麥奇（Wilfred M. McClay）教授表示：「當我們的政治文化禁止那些受到尊重的政治人物提出某些敏感但關鍵的議題時，人們自然而然會改為選擇那些較不受尊重的政治人物做為他們的代言人。批評川普如何不值得尊重其實於事無補，真正的問題是那些主流的共和黨政客長久以來不尊重選民。」

要了解為何川普不受許多美國大學教授的歡迎，必須要了解美國大學意識型態的變遷。從一九九○年到二○一四年，美國大學中自由派・極左派的教授增加了百分之二十，根據UCLA高等教育研究所的資料顯示，一九九○年時，有百分之四十二的大學教授自認為是自由派或是極左派，但是到了二○一四年，這個比例已經上升到百分之六十，而保守派・極右派則從百分之十八降到了百分之十二，其餘則是中立派，也就是自由派陣營的教授數目是保守派陣營的五倍之多，這種現象在學界早非祕密。

但是在另一方面，一般民眾卻與學院的意識型態漸行漸遠，蓋洛普調查美國民眾的政治意識型態，一九九二年時，有百分之四十三的民眾自認為保守派，百分之十七為自由派，到了二○一四年，保守派減少為百分之三十八，自由派增加為百分之二十四，其餘是中立派，雖然保守派與自由派的差距接近了，但是學院中的自由派的人數增幅卻遠超保守派，也就是說，美國學院派和大眾的意識型態差距越來越大了。

至於大學生的意識型態，在一九九○年時，保守派為百分之二十一，自由派為百分之二十四，到了二○一四年，保守派仍為百分之二十一，自由派增至百分之三十三，其餘為中立派。也就是說，雖然自由派學生較保守派學生為多，而且二十五年來，自由派增加了百分之十一，但是占比例最高者，還是自稱中立的學生。

因此就意識型態整體而言，大學教授在遙遠自由派的一端，學生居中，但是越來越向教授接近，而社會大眾在保守派的另一端。實際反映在投票偏好上，大學教授的意識型態傾向更為極端，丹尼爾・凱萊（Daniel Klein）估計美國大學教授投票給民主黨的比率大約是共和黨的九倍到十倍之多。換句話說，美國大學校園意識型態的變遷，恐怕與川普不受到學院歡迎的原因呈高度相關性。

無論諸位讀者喜歡川普與否，他都已經改變了我們所存在的世界，並且美中之間的對峙，將是本世紀上半葉最重要的一個事件，其影響所及，不僅是國際貿易，包括金融市場、科技發展、全球價值鏈的分布、軍力配置、地緣政治與民主價值的興衰，都受到這一事件的深遠影響，因此閱讀本書以了解世界變遷的源頭，絕對有其必要。

相關書摘 ►余杰《用常識治國》：希拉蕊如同洪秀柱，川普如同彭明敏？美國主流媒體不能說的真相

書籍介紹

本文摘錄自《用常識治國：右派商人川普的當國智慧》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：余杰

唯一敢於全面挑戰「政治正確」的人！

今天的美國社會正處於越戰之後最大的危機之中！

用常識治國，讓美國回到立國根基之上，川普錯了嗎？

要看懂川普，就要深入美國保守主義傳統的核心！

台灣如果不理解川普，就有可能錯過重要的歷史翻轉契機！

川普現象或川普學，必然是未來十年、甚至幾十年全球政經界不得比面對、不得不研究的對象，小國如台灣更是如此。然而目前台灣主流媒體「製造」的川普，大部分是西方進步左派媒體的復刻，他因此也被冠以狂人、瘋子、民粹、反智、大嘴巴、「白人至上主義者」等各種標籤。川普的執政帶給美國和世界的是「恐懼」；一般民眾廣受輿論影響，對他的印象也普遍不如歐巴馬那麼正面。

本書是已經歸化為美國人的評論家余杰所著。他放棄中國的利益和文化傳統，試圖從基督教保守主義的視角中理解川普，這是他和大多數生活在美國或台灣的華人知識分子最不一樣的地方。顯然，從中共利益的角度看川普、從中華儒學的標準看川普，或從西方左派政治正確的角度看川普，所得出的結論都只能是一致的——這是個「民粹狂人主導」的混亂世界和時代。漢字使用者一邊嘲弄，一邊享受「狂人」帶來的新秩序。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰