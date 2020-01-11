【資訊圖表】2020總統選舉：「蔡賴配」得票破馬英九紀錄，韓國瑜超越2016年的朱立倫

2020年的總統選舉跟上屆一樣有3組候選人，分別是民進黨提名的蔡英文與賴清德、國民黨提名的韓國瑜與張善政、及親民黨提名的宋楚瑜與余湘，其中蔡英文是第三次參選總統選舉、同時也是爭取連任的現任總統，韓國瑜則是2018年才代表國民黨選上高雄市長，宋楚瑜則是第5度參與總統、副總統大選了。

選舉結果最終由現任總統蔡英文勝選，確定連任。而蔡英文的得票數高達817萬231票，確定打破中華民國民選總統的得票數記錄（原記錄保持人是2008年代表國民黨馬英九及蕭萬長的組合以765萬9014票當選，得票率58.45%）；而韓國瑜雖然敗選，但也獲得552萬2119票，超越了2016年朱立倫與王如玄拿下的381萬3365票。

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來看看2020年和2016年總統大選在六都得票數和比率：

六都人口佔了全國人口近7成，而蔡英文在六都的得票都過半。其中台北、新北、桃園和台中的得票率都超越上一 屆；而韓國瑜在六都的得票率都超越上一屆國民黨總統候選人。

再比較2020年和2016年總統大選在全台各縣市的得票狀況：

（圖）

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核稿編輯：楊士範