送年輕人回家投票：返鄉列車募資成長3倍，今年還有「原住民青年列車」

台灣青年民主協會主辦的「青年民主返鄉列車」今（9）日下午啟動，包括今（10）日和明天78班次，共將送超過3300名青年回家投票，相較2018年九合一選舉，這次募資成長超過3倍。不僅如此，今年也有原住民青年舉辦募資，安排4班「原青返鄉投票」專車，也成功達標。

（中央社）台灣青年民主協會主辦的「青年民主返鄉列車」今（9）日下午啟動，共將送超過3300名青年回家。主辦單位分析，相較2018年九合一選舉，這次大選青年投票熱度更高，募資成長超過3倍。

明天是總統、立委投票日，台灣青年民主協會（青民協）和台灣學生聯合會（台學聯）合辦的民主返鄉列車，今天下午首批從台北車站出發的6班客運，約有250人帶著大包小包和興奮心情返鄉。

主辦單位總共安排78班次、34條路線，從全台各地發車，今天和明天都有班次。青民協理事長林彥廷表示，這一次返鄉列車原本預計募資新台幣99萬元，但最後募得高達288萬元，且幾乎都是小額捐款，最多的一筆也只有2萬元左右。

青民協在2018年九合一選舉，也有推出返鄉列車活動，當時募得的款項是90萬元，這一次2020大選募資成長超過3倍。林彥廷分析，許多人從2018年選舉和公投結果，看出世代間的想像有落差，因此這次大選參與度更高。

今天搭乘返鄉列車的台灣大學陳姓學生表示，她周遭的人原本對政治較消極，但香港「反送中」事件爆發後，對台灣年輕人產生一定影響，願意把自身對社會的關心，化為實際行動。

實踐大學曾姓學生表示，相比於2018選舉，這次年輕人更有危機感。社群網路有許多訊息，不斷提醒中高齡層投票率高，年輕族群投票率偏低，讓許多人不再覺得「少一票沒差」。

青民協秘書長張育萌表示，過去幾次選舉，20到35歲青年投票率相對較低，不是因為年輕人不關心政治，而是受到離家求學、就業的交通和經濟壓力，導致投票率低落。

張育萌強調，青民協是由來自不同地區的青年組成，成員有著不同的意識型態，背後沒有特定政黨，也沒支持任何特定的投票意向，只是希望青年可以不受環境和結構限制，投下選票實現民主參與。

台學聯理事長陳估熊表示，從這次募資的熱度，顯著感受到年輕人的希望寄託。他認識很多人近來在社群平台「宣告投票意志」，接著就受到家中長輩的情緒勒索。他們同時也發起「返鄉投票未必回家開票」活動，讓返鄉的青年可以和「同溫層」聚在一起，不論開票結果如何，都可一起哭、一起笑。

除了青民協和台學聯，也有5名原住民青年發起「ila巴士 ！買一張車票帶原青返鄉投票」的募資活動，推出4班返鄉巴士募資，且成功募達8萬元的返鄉車資。不過發起人之一魯凱族青年Muni Druluan溫馨在臉書呼籲，目前4班確定發車的返鄉專車中，「左營高鐵站－台東車站」「左營高鐵站－花蓮車站」「台北車站－枋寮車站」的3班專車仍有剩餘空位。

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核稿編輯：羊正鈺