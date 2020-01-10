慎防「加一句變假新聞」的內容農場文

最近有一些在內容農場刊載的假新聞，其寫作手法是抄襲來自其他媒體的內容，再加插一兩句虛假資訊，其中一則假新聞更涉及現時備受關注的武漢肺炎。

在去年12月初，某個內容農場（有多個不同網站，但使用同一系統）中一個叫「沒落王者」的帳號接連刊載了幾篇假新聞，標題分別是︰

日韓聯署簽香港人權法 裁定香港警察及家人禁買日韓機票 [1]

(最新) 林鄭月娥全家將在兩周內被取消英國國籍 [2]

落選建制區議員新公職定為月入82100元，比當選區議會多一倍人工林鄭：「佢地能力比民選果班更高」[3]

三篇文章最後均有寫上來源，分別是「www.ntdtv.com」、「clo01.hk」及「www.thestandnews.com」，第一個網址屬於《新唐人電視台》，第二個是另一個內容農場，第三個則屬於《立場新聞》。

搜尋一下內文字句，第一篇相信是抄自《新唐人》一篇題為〈川普簽香港人權法 英日聯署跟進〉的新聞[4]，但內文有以下改動︰

把第一句的「美國總統川普」改成「特朗普」（但文末的「川普」未有修改）；

內文三條連結及相關文字消失，其中兩組為「《香港人權與民主法案》」，另一組為「香港反送中」，以致出現「特朗普簽署形成骨牌效應」、「呼籲日本國會議員討論日本版」等不完整句子；

文中的「模範」誤植為「模范」；

所有書名號「《》」均刪除了；

加入「裁定香港警察及其家人禁買日韓機票。犯法者將會重罰200萬日元。」兩句。

對內容影響最大的改動是最後一項，屬於憑空加入的資訊，而這正是該篇內容農場文章標題的重點，相信作者刻意加那一句進去，再拿來做標題。

第二篇來自內容農場clo01.hk，但後者的文章開首還有兩段（看似是後來加入的）文字[5]︰

香港特首林鄭月娥今天在Twitter流傳一篇報導，指「林鄭月娥將被英國取消全家英國國籍」。事件震驚網絡，但有網民就指消息未經FC不要亂傳。 而早前就有網友在請願網站「Change.org」發起連署，要求英國政府撤銷香港特首林鄭月娥一家人的英國國籍，該連署數已突破12萬人，根據英國法律，英國政府必須對訴求做出回應，並於國會進行討論。

接下來才是「沒落王者」抄襲的內容——分別是Twtiter上的假消息帖文[6]，以及《法國國際廣播電台》（RFI）的新聞[7]，該則新聞提到有網民發起聯署，要求英國內政部「撤銷林鄭月娥一家的英國公民身分」，而且聯署人數已超過12萬人，但未有任何消息顯示英國內政部真的會這樣做。

另外值得一提的是，該作者抄襲時間比原文遲了一個月，還細心把「香港人民的反抗運動已經持續了五個月」一句改成「香港人民的反抗運動已經持續了6個月」。

第三篇則是區議會選舉後有不少人在Facebook分享的假新聞，實際上消息來源並非只有《立場新聞》，而是拼貼了《立場新聞》兩篇報道及《明報》另一篇新聞，再改寫加入了以下假資訊[8]︰

林鄭月娥今見記者時表示 落選建制區議員新公職定為月入82100元，每年會加薪11000元作社區補貼，今次區選中不少選民不支持建制派候選人而他們是香港最有質素的議員，他們應得這個收入。

這位「沒落王者」似乎在12月初寫了幾篇假新聞後就離開，未有更新，也許是換了帳號。

日前另一篇以類似模式撰寫的假新聞，標題是〈【肺炎爆發】 香港新增3500名武漢不明肺炎患者，15名港人病危〉，實際上是抄襲《德國之聲》的新聞〈香港新增多名疑似武漢不明肺炎患者〉[10]，並有以下改動︰

「香港新增7宗因可能感染肺炎而住院接受治療的個案」改成「香港新增3500宗因感染肺炎而住院接受治療的個案」；

「截至目前，香港共有15人可能感染了這種不明呼吸道疾病」改成「截至目前，香港共有3514人感染了這種不明呼吸道疾病」，並新增「15名港人病危」一句；

加入「週一(1月6日)，香港新增3500人多確認感染武漢不明原因病毒性肺炎的患者。香港當局啟動“嚴重”應變級別，並加強整體抵港旅客的防控工作」一段；

把「新加坡《早報》1月5日報導」一句的日期改成1月6日。

上述四篇假新聞顯然利用了網民的情緒，包括（帶點幸災樂禍的）興奮、憤怒及恐懼，共通點除了都用上改寫傳媒報道的手法外，刻意滲入的假資訊亦成為標題重點，以誤導更多讀者——畢竟也有很多人只看標題就分享文章。

要防止這類假新聞，你可以︰

檢查清楚資訊來源；

如果是內容農場就不要轉發（無論消息真假）；

見到別人轉發假消息，請留言告訴對方。

相關文章︰

參考資料（以下所有內容農場文的連結均為互聯網檔案館的「網絡時光機」備份，並非前往內容農場）︰

核稿編輯︰Alex