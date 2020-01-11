【2020立委選戰】台北市「雙帥對決」蔣萬安「守住關鍵一席」打敗吳怡農

在本次大選中，備受全國矚目的一場立委對決就在台北市第三選區（中山、北松山），民進黨在自己的艱困選區，提名了以學、經歷皆亮眼的吳怡農，對上國民黨新生代的蔣萬安，這場「雙帥對決」今（11）日揭曉，吳怡農和蔣萬安票數不斷拉鋸，後來逐漸拉開差距，領先約落在4000到9000票的蔣萬安，在約8點時宣布當選，吳怡農也在競選總部宣布敗選，民眾高喊「選市長」。

截至晚間8點04分，國民黨立委候選人蔣萬安以得票率51.1％、得票數9萬5559，初次參選就備受關注的吳怡農，則以得票率45.75％、得票數8萬2453高票落馬，與蔣萬安僅僅只差了9629票。蔣萬安在宣布勝選的記者會上表示，他的對手傾全黨資源來競爭，他孤軍奮戰卻不感孤單，因為一直與民眾站在一起。

此外，台灣民眾黨何景榮4668票，得票率2.59％；安定力量田方宇998票，得票率0.55％，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

「雙帥對決」打到五五波引全國關注

吳怡農是中研院學者吳乃德之子，其伯父是過去民進黨大老吳乃仁，他在美國長大、讀書，後來進入金融業工作，在香港的高盛集團待過14年，後來決定回台灣並進入行政院、國安會等單位，吳怡農宣布參選前就在網路上受到極大關注，以新人之姿在台北市深藍選區急起直追，不僅勤掃街拜票、出席社區活動，也和中正萬華區的候選人林昶佐、新北七星區的賴品妤等人共組「保台抗中前線」，擁有年輕族群與網路高聲量。



不過蔣萬安也不是容易對付的對手，41歲的他出身律師背景，在第9屆立法院表現不俗，超過半數會期都被公督盟評鑑為優秀立委，作為蔣家後代的蔣萬安，在《促進轉型正義條例》表決時，對部分條文投下贊成票，去年在立法院處理同性婚姻專法時，蔣萬安也是國民黨中少數部分贊成和棄權以表達支持的立委，形象清新備受選民歡迎。

台北市第三選區從2008年起，藍綠選票大概都維持六比四的比例。其中北松山的民生社區擁有大量公教票，讓民進黨過去久攻不下。此次選戰中，現任總統蔡英文、副總統候選人賴清德、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰等，多次「同框」替吳怡農加持，卓榮泰更曾說「吳怡農若不能選上，會很自責」，無不期望吳怡農能攻下這區。

政見主張堅持台灣主權及民主自由的吳怡農曾提出「下架吳斯懷」口號，後來也成為民進黨立委選戰的主軸之一，對國防議題有所涉略的他表示，進入國會後將堅實國防，經濟利益固然重要，但若無底線地妥協，一不小心就會失去現在的生活，香港就是最好的警惕，吳的競選影片主軸是「自由平等的台灣」。

蔣萬安則強調基層服務紮實，包含700多場法律諮詢以及在選區設立「親子故事屋」，蔣萬安也批評民進黨在上屆國會過半後，推行一例一休等不利於台灣發展的法律，未來他將會力推《最低工資法》（勞動部已推出）、增加產學合作，以及資訊科技能力，解決低薪、少子化、高工時等問題。

蔣萬安也透過競選影片表示，過去三年多，他和李彥秀、 江啟臣、柯志恩、 林為洲等國民黨青壯世代立委，在國會互相協助，從勞基法、食安議題等，未來四年，國民黨青壯世代缺一不可，呼籲選民繼續讓他們留在國會為選民爭取權益。

接近封關民調時，蔣萬安和吳怡農的支持度一度差距僅有0.8個百分點，最後收在約2個百分點，吳怡農的每個週末在選區舉辦的「農友會」造勢活動，更是週週爆滿，聲勢超強。對照上一次立委選舉蔣萬安拿下46%的選票，民進黨更未推出人選，由台聯的潘建志拿下37%的選票，這次民進黨確實透過吳怡農「撼動」了這個選區。

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