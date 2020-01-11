【圖輯】德州小鎮空氣數據都很棒，但那刺鼻化學味是什麼？

在美國德州休士頓的東邊，名為曼徹斯特的小鎮，有著石油化學精煉廠構成的日常生活景觀。在深夜或清晨，當精煉廠運轉時噴出的火焰，會照亮附近的天空。

居民說，空氣時常瀰漫化學物質氣味，雖然難以形容，但只要開車幾英里遠離此地，味道就不見了。儘管居民們都說空氣汙染影響健康，但沒有科學證據能證明這一點。

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「我想離開這裡，去到鄉村尋找更乾淨的空氣。」56歲的水電工尤金（Eugene Barragan）大半輩子都住在這裡，但他此刻覺得搬家對他與孩子都好。

從他的X光影像來看，醫生發現肺部有四個持續增生的腫塊，最早長出來的是良性腫瘤，但他已無力負擔其他醫療費用，也希望其他腫塊並非癌症，這樣才能看著孩子長大。

「我努力工作時，就會一直咳嗽，咳不停。我知道很多人都像我這樣。」尤金如是說。

在家門口的尤金｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

持有煉油廠的瓦萊羅能源公司（Valero Energy Corp）發言人里奧哈斯（Lillian Riojas）說，自從他們1997年收購煉油廠以來，一直持續減少環境汙染。里奧哈斯還說：「雖然有人說空氣品質惡化，但這跟數據顯示不符。」

根據德州環境委員會1997年到2019年的調查顯示，瓦萊羅接管煉油廠的22年，環境的苯含量下降63％。這個委員會負責執行聯邦政府與州政府的環境政策，該委員會發言人基斯（Andrew Keese）說，委員會已讓瓦萊羅煉油廠達到最高規格的環境要求水準，附近的化工廠也都獲得令人滿意的成績。

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2007年，德州大學對附近1000名兒童癌症病例進行分析研究，發現休士頓附近3公里內的兒童白血病風險，比住在16公里內的兒童高出56％，研究人員說這跟空氣汙染有關。但此項結果並不能直接證明是工廠的汙染源導致疾病。

多年來，涅托（Dennys Nieto）一直想搬離所住的社區，直到最近她才有足夠的積蓄把全家人一起搬到德州的其他城市。

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「我有氣喘和肺部疼痛，時常覺得肺部被人打了一下。此外我還有頭痛、喉炎跟其他的發炎症狀，血壓與心跳也不穩定。」涅托如是說，並量著自己的血壓、聽心跳。

正在量血壓的涅托｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

涅托談到曼徹斯特便說：「我們都在這樣的空氣中呼吸與生活，這也是我想離開這裡的原因。我想去一個遠離煉油廠的地方，修補生活、恢復健康，讓自己過得更好。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航