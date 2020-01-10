Netflix「微」投資印尼影視產業，與當地政府合作培植本土人才

至今仍被印尼最大行動電信業者Telkomsel拒於門外的Netflix，終於在當地有了進一步的斬獲。Gojek創辦人、現任印尼教育文化部長與Netflix甫於昨（9）日共同宣布，將展開價值100萬美元的合作計畫，其中包括送10名編劇與製作人到洛杉磯參加工作坊。

《雅加達郵報》報導，教育文化部部長Nadiem Anwar Makarim說，這次合作計畫價值100萬美金，項目包括送10位編劇與製作人到美國參與工作坊，以學習發展能夠吸引全球觀眾的本地內容、以及採用國家精神象徵班查西拉（Pancasila）為主題的短片創作、網路安全訓練計畫與靈活管理工作坊。

其中，劇本工作坊會在3月開始運作，並於洛杉磯好萊塢、雅加達舉行。Netflix會邀請10名印尼新興編劇與製作人，到好萊塢與來自世界各地的內容創作者交流，學習如何產製可以吸引全球目光的在地故事。至於在雅加達舉行的工作坊，大致會有100名寫作者參與。

至於網路安全訓練計畫與靈活管理工作坊，Netflix亞太區董事總經理郭又銓（Kuek Yu-Chuang）解釋這是世界經濟論壇數位亞洲行動（World Economic Forum's Digital ASEAN initiative）當中的一部分，讓東南亞社會、政府發展創意和數位能力，因應未來的產業革命。

Netflix與政府部門相當著重「印尼故事」刺激影視產業發展，郭又銓解釋，本次與政府部會合作，他們將會在雅加達舉行連續12個月的活動，從編劇到後製的工作坊與訓練，提供平台訓練這些技能，期待有助於印尼的影視產業。「我們和當地公司、政策決策者合作，支援數位技能的發展，透過說故事，有益於活絡印尼文化的生態。」Netflix也會提供獎金給最佳的故事大綱，使其有製作與發展的機會。

影視創作者則期待國際接軌的機會，印尼影片創作者協會（APROFI）主席Sheila Timothy對此感到興奮，「我們有很多有才華的編劇，不過為了更上一層樓，我們需要與全球的觀眾連結並跨文化界線，尤其需要寫作技能。」她也提及，除了可以播放影片，OTT串流平台也會是製作公司的一筆財源。Netflix 上第一步印尼原創電影The Night Comes for Us的導演Timo Tjahjanto也說，串流平台幫他增加了國際的能見度。

不過，自2016年，因為審查機制的問題認為Netflix內容過度色情與暴力，印尼國有電信及網路公司印尼電信（Telekomunikasi Indonesia, Telkom）在所有平台上封鎖了Netflix各項服務。通訊與資訊部長Johnny G. Plate也敦促雙方盡快達成共識，解決這個議題。教育與文化部官員被問到Netflix遭到封鎖一事時則是表示，這並非該部門主管事業，該部總署長Hilmar Farid指出，「我們的內容製作在Netflix上架了，但我們是否能夠在國內觀賞？我們（部門）不會干涉通訊資訊部的業務。」

在被教育文化部拔得頭籌後，資訊通訊部部長Johnny G Plate近期也針對Netflix有不少發言。他在7日表示他在與Netflix代表對話時建議，該平台不應該播放他自己的原創內容或是由其他國家製作單位製作的影片，而是應該多與印尼本地業者合作來自當地的原創內容。

此外他又在9日發表看法指出，串流平台應該考慮調降他們的訂閱費用，甚至免費更好，「例如說，他們從別的地方取得收入，就可以拿來支付播放的合約費用，就是舉例啦。」

原創內容講在地故事

《聯合報》報導，Netflix公布的財報顯示，Netflix2019年第3季營收增至52億美元，年增率31%，營業利潤（獲利）翻倍至10億美元。目前國際市場佔 Netflix 業績成長9成左右，因而Netflix也積極擴充國際內容，特別是非英語原創內容。

串流平台的巨大商機，也引來蘋果公司的影片訂閱服務 Apple TV+ 、迪士尼的影片串流服務 Disney+紛紛加入戰局。Netflix面臨競爭挑戰之時，在全球尋求合作，也積極進軍華語市場。《中央社》報導，因為網路管制問題在中國受挫，也結束與愛奇藝的合作，Netflix後來在2019年7月初宣布加碼投資華語內容，將推出6部華語授權作品，合作夥伴包括台灣的霹靂國際多媒體、三立電視、相信音樂等。

Netflix積極發展自家的原創內容，透過致力於講述具有在地特色的故事，舉凡知名品牌、明星名人、影片創作者、媒體公司、其他串流平台等都是夥伴，美國前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒、LINE FRIENDS都在列。雖然當中與政府部門之間的合作較為少見，不過，2017年時也曾與加拿大政府合作發展當地當地創作者，尤其是女性、原住民、法語區、LGBTQ+ 族群為主。

在地故事化為影像原創內容，其實是重要的獲利來源。Netflix公共政策副總裁賈費德（Dean Garfield）去年11月26日出席亞洲新媒體高峰會，Netflix是全球公司，但並非要找到一部可以通用全球的影片。他說明，通常在全球受歡迎的故事，反而是地方色彩非常濃厚的故事，例如有些故事可能來自挪威，卻在台灣大受歡迎。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜