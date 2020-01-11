【資訊圖表】2020「第三勢力」得票創新高，哪些小黨的立委當選了？

今年是台灣有史以來最多政黨角逐不分區立委的一次，共有19個政黨、216人搶占34個不分區席次，扣掉國民黨和民進黨還有17個「小黨」，就是一般俗稱的「第三勢力」。因為從2008年改為「單一選票兩票制」後，小黨要在區域立委下來下席次難度太高了，搶攻「政黨票」（34席不分區立委）就成了第三勢力的主戰場。

近三屆的立法院113席，除了國民兩黨之外，所有小黨加起來從2008年的5席（無黨團結聯盟3席、親民黨1席、無黨籍1席），2012年的9席（親民黨3席、台聯3席、無黨團結聯盟2席、無黨籍1席），成長到2016年的10席（時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍1席）。

上屆（2016）年超過5%門檻的政黨僅有國民黨（26.91%，11席）、民進黨（44.06%，18席）和親民黨（6.52%，3席）、時代力量（6.10%，2席），時代力量也成了立法院藍綠之外第三大黨。而本屆超過5%的政黨則有民進黨（33.9%）、國民黨（33.3%）、台灣民眾黨（11.2%）、時代力量（7.7%）。

如果不只看席次（只有政黨票過5%的小黨有席次），再看「得票率」的話更可以發現，藍綠以外的得票率從2008年的11.9%、2012年的20.8%，到2016年已經達到29%，很明顯不斷在成長。而今年更一舉衝到了32.8%。

而今年選前吵得沸沸揚揚的國民黨不分區名單，和沒有那麼亮眼的民進黨名單，以及不少覺得驚艷的小黨不分區名單，最後到底哪些人進入立法院呢？

選前的各種封關民調中，親民黨、台灣基進、綠黨和新黨的政黨票大多在1～5%之間徘徊，最終得票率不到5%（無法獲得席次），但超過1%的政黨有：親民黨（3.6%）、台灣基進（3.1%）、綠黨（2.4%）、新黨（1%）、一邊一國行動黨（1%）。

雖然無法獲得席次，不過依據《選罷法》，在立委選舉的「政黨票」部分，得票率只要超過3%，即可得到「每年」每票50元的政黨補助款；超過2%，下次可以直接提名不分區名單（不用先提10名區域立委、200萬保證金）；超過1%的話，至少政治獻金可以抵稅。

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核稿編輯：楊之瑜