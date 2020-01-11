【2020總統選舉】韓國瑜敗選聲明：我會回高雄上班，繼續執行肩膀上的責任

國民黨總統候選人韓國瑜正式在競選總部承認敗選，現場的韓粉一起大喊「我挺韓，我驕傲。」多次歷久不衰。也因為國民黨主席吳敦義已經宣布請辭黨主席，吳敦義也帶領所有一級主管對中常會總辭，現場也有韓粉呼籲韓國瑜選黨主席。

以下為韓國瑜在競總發表的敗選感言節錄：

「謝謝，謝謝，謝謝各位現場熱情支持國瑜和善政的好朋友，謝謝海外無法投票的好朋友、台商，感謝大家，非常感謝大家。

我要先跟大家報告，我很榮幸跟張善政前院長搭擋選總統。

請大家稍微冷靜一下，我知道大家心情非常激動，但請大家務必冷靜下來。

剛剛，我已經打電話給蔡英文總統，跟她祝賀。

台灣最寶貴的民主法治是我們的珍寶，中華民國國民做的決定，我們一定服從，我只能說是我個人努力不夠，辜負大家對我的期待。

再次拜託大家，也想共同勉勵大家，明天起來，我們希望見到團結的台灣，人人在自己崗位上努力，我們自己要自立自強，也呼籲蔡英文總統，再次獲得四年執政的授權，可以一心一意的讓人民有安居樂業的好日子

星期一，我會回到高雄市上班，我要繼續執行我肩膀上的責任。

我們要為台灣加油，為中華民國加油，再次感謝，謝謝。」

依據關鍵評論網的即時開票，韓國瑜與張善政的組合獲得539萬6602票（統計至晚間9點），而上屆（2016）國民黨提名的朱立倫與王如玄獲得381萬3365票，得票率31.04%。

►關鍵即時開票

63歲的韓國瑜，是國民黨總統候選人，也是高雄市長，他曾任第12屆台北縣議員及三屆立法委員，2012年被指派擔任台北農產運銷公司總經理，2017年年因參選國民黨主席辭職，不過最後席落敗；但同年9月，接任國民黨高雄市黨部主委。2018年代表國民黨當選高雄市長，他以89萬2545票、15萬票差距擊敗民進黨候選人陳其邁，結束民進黨在高雄市20年及原高雄縣33年的執政，在台灣政壇掀起一陣「韓流」。

2019年6月5日，韓國瑜就任高雄巿長162天，經過和徵詢小組對談後，打破曾在高雄市長選前保證不會「落跑」的承諾，他表態願意「被動徵召」角逐國民黨總統初選，後來於初選中勝出，正式代表國民黨參加2020年中華民國總統選舉，並在10月16日正式向高雄市政府請假參選。11月11日宣布副手搭擋為無黨籍的前行政院長張善政。

韓國瑜在1月9日的凱道造勢時，痛批民進黨這3年半的執政令人失望，台灣經濟停滯不前，人才流失、無法和國際接軌、斷交的國家一個接著一個，而且還用改課綱，打算一刀刀砍斷中華民國儒家底蘊，打算讓中華民國「消失」。

副總統候選人張善政日前接受《德國之聲》專訪時也說道，「九二共識」被對岸污衊成「在一個中國底下」或「謀求中國統一的九二共識」，又被民進黨講成一國兩制跟「九二共識」是綁在一起的，他端出來的是「一中各表的九二共識」， 希望這個模糊空間能成為台灣最大的空間。

核稿編輯：楊之瑜