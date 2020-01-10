【圖輯】蔡英文選前之夜：讓所有人看到，台灣為世界守住了這座民主堡壘

2020大選前的選前之夜，民進黨總統候選人蔡英文今晚連趕兩場，先到高雄參加「光復高雄之夜」，現場超過30萬人到場力挺，接著又趕回台北凱道參加「民主勝利之夜」，約下午四點凱道就陸續有支持者出現，並頻頻對著媒體鏡頭比出3號手勢，不過人潮約在7點後才開始陸續湧入凱道，一路從台大醫院漫延到信義路、自由廣場，現場更有不少蒙面的香港人到場，用手拿著「今日台灣，明日香港」的標語，表達對蔡英文的支持。

蘇貞昌帶內閣首長上台，細數政績

行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦都細數蔡英文政府施政近四年來的政績，鄭文燦表示，面對中國，蔡英文沒有屈服，為的是要保有2300萬人自由民主的生活方式；蔡總統加薪減稅，讓22K成為歷史，讓年輕人感受到國家聽見年輕人的心聲。

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蘇貞昌則用沙啞的聲音，強調這幾年蔡英文總統不但守住了台灣的主權，當非洲豬瘟已經擴及整個東亞，台灣依然堅守到今天，大家到現在還有豬肉吃，除此之外蔡英文更是歷史上減稅最多的總統，而且從小的補助到老的，從農田照顧到學校，國家財政又首次達到平衡，這就是「有政府，會做事」，呼籲選民用選票讓民進黨繼續執政，也要支持民進黨提名的立委，讓國會過半，可以繼續推動各項改革工程。

蘇貞昌最後也感性地說，40年前的前輩為了要爭取投票的權利，訴求總統直選、國會全面改選，卻被國民黨起訴、移送軍事法庭，全部唯一死刑，他還替總統府秘書長陳菊、前副總統呂秀蓮、前民進黨主席林義雄、前考試院長姚嘉文等人辯護。現在台灣所享有的民主自由，是前人用鮮血、青春和汗水換來的，他自己的孫女今晚也在人群當中，「我們過去替你們爭取到那張選票，希望你們用這張選票換自己想要的未來！」

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除了蘇貞昌之外，行政院副院長陳其邁也到場，以及內閣各部會首長包括內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、環保署長張子敬、政務委員林萬億、張景森等，都到場站台，不過並未多做發言。

民進黨黨主席卓榮泰則說，蔡英文總統改組整個政府，行政院、立法院，4年來前所未有，通過745項法律，是行政、立法兩院同仁的努力跟辛苦，政府在改造，民進黨也在改造，卓榮泰表示，把票投給蔡英文總統，是肯定她過去四年的作為；把票投給區域立委，是肯定他們過去四年在地方服務、在國會努力的貢獻；把票投給14號民進黨，是讓民進黨能在民主的道路上，走得更快更好。

他最後也強調，手中的票決定台灣走向自由或共產中國，決定蔡英文總統，會是一位勇敢的改革的，還是一個孤獨的改革者，他也向支持者喊話「民進黨國會要過半，政黨票不能被分散」。

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副總統候選人賴清德則表示，國民黨一直在講的「九二共識」，去年習近平已經說了 ， 就是「只有一個中國」的原則，那個中國就是中華人民共和國，沒有中華民國的空間，要捍衛中華民國，台灣得先守護住，中華民國才有可能存在，如果不了解這點，堅持九二共識，不僅無法捍衛中華民國，更可能會葬送台灣，他要在這裡懇求國家的主人，別再讓台灣分裂下去，台灣應該團結，投給台灣的主權和民主一票，讓「英德配」高票當選。

蔡英文：大家手上選票將決定台灣未來要不要繼續走改革的路

蔡英文最後在9點半和所有來賓，以及101位首投族一起上台，蔡英文對台下群眾表示，選舉已經來到最後關頭，這幾天相信大家都有看到對手鋪天蓋地的廣告，很多人都很擔心到睡不著，但化解焦慮最好的方法，就是明天出門去投票。

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蔡英文表示，這段時間她在全台掃街拜票，聽到一句句「總統加油」，乘載了大家對台灣未來的深刻期待，大家都叫她台灣隊長，現在她要向所有隊友發出任務訊號，就是在明天上午八點到下午四點，用手上的選票，守護過去三年半來努力改革的成果，守護民主自由生活的方式，守護世世代代的年輕人，得以身為台灣年輕人為榮的尊嚴。

蔡英文也提及，現在大家所在的地方 ，過去叫介壽路，是為了恭祝當時威權時代的統治者「萬壽無疆」取的名字，這是台灣民主發展路上非常關鍵的地方，鄭南榕出殯的隊伍曾經過、對《刑法》100條的抗議也在這裡，還有反併吞遊行、紅衫軍抗爭、廢核大遊行、洪仲丘案、同志大遊行都在這裡，包括昨天晚上對手（國民黨總統候選人韓國瑜）也在這裡舉辦造勢活動。

蔡英文說，在黨外年代，要在凱道集會遊行是不可能想像的事，隨時都可能遭到暴力驅離，但現在警察會保護人民任何的合法集會遊行，大家不用擔心會被水炮車和催淚瓦斯驅離，也不用擔心被警察衝進來打得頭破血流，「這就是民主，它不是從天上掉下來的，而是經過無數爭和犧牲才能有的生活方式。」蔡英文表示，現在全世界的年輕人要看台灣怎麼走這條路，尤其是香港的年輕人用生命和血淚，為台灣示範了「一國兩制」不可行，現在換台灣示範「民主自由的價值將會克服一切困難」。

蔡英文也提到，昨天《TIME》雜誌報導台灣選舉，提及「台灣能守住在華人世界裡最後一塊自由的土地？」蔡英文說，過去三年多來，即使會受傷、過程困難，「我都要給你們一個更好的國家」 這也是四年前選前之夜她曾經答應過歐吉桑史明的事情，現在史明已經不在了，但相信他在天上會看到，蔡英文並沒有忘記他說的話。

蔡英文強調，自己上任以來，已經推動了年金、能源、加薪、減稅、經濟結構轉型、社會住宅、台商回流等多項改革，還有婚姻平權、拒絕一國兩制、強化民主防衛機制等也做了，她試著壯大台灣的努力從未中斷過，大家手上的選票，將決定台灣未來要不要繼續走改革的路。

蔡英文最後對台下群眾喊話： 「不需要自我懷疑，我們路線沒有錯。但不要低估對手，更不需要仇恨對方，因為明天過後，他們仍然是我們的家人、同事跟朋友。」

值得注意的是，蔡英文競選團隊將造勢晚會與社群互動密切結合，不僅現場有在Line上互動的「英眼部隊」才能報名的搖滾區，另外現場與線上的支持者都可以透過小英官方Line進行互動，主持人不斷在台上要大家「手機拿出來」，大約在九點半時，主辦單位宣布已經有超過7萬人在線觀看轉播，更透過線上即時問答「你會回家投票嗎？」，衝出超過50萬人的互動。

另外在凱道現場，出現攸關香港反送中抗爭的影片，並講述到相關事件時，有不少前來參加觀看造勢活動的香港人低聲啜泣，並用廣東話高喊「光復香港、時代革命」，揮舞旗幟和標語，在場的台灣群眾則高喊「加油」。

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核稿編輯：羊正鈺