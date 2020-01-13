土耳其出兵利比亞，開啟東地中海「反抗之戰」

2019年11月27日，土耳其與利比亞的「全國和解政府」（Government of National Accord，又譯：全國團結政府、民族和解政府）在土耳其的伊斯坦堡，簽訂一份有關地中海海上界線的諒解備忘錄（Memorandum of Understanding，MoU），其中載明兩國對劃分專屬經濟區（Exclusive Economic Zone，EEZ）與大陸棚（Continental Shelf）的共識部分，以及未來若有爭端，或任何一方與它國訂定類似協議前，約定必須先告知對方並進行商議。同時，雙方也簽訂一項有關國防與軍事合作的諒解備忘錄；該備忘錄允許土耳其對利比亞總理法耶茲・薩拉傑（Fayez al-Sarraj）帶領下的全國和解政府，提供國防軍事上的諮詢、訓練、裝備等協助，雙方也會就反恐、反非法移民、走私等方面，進行合作。

緊接著12月底，利比亞總理薩拉傑的總統委員會（Presidential Council）根據與土耳其的軍事國防諒解備忘錄，請求土耳其提供軍事協助；隨後，在土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的請求下，土耳其國會於2020年1月2日，以325票對184票，授權政府向利比亞出兵。艾爾多安隨即宣布出兵計畫。

這份聯合聲明中也提到，這是土耳其繼2019年在靠近賽普勒斯海域進行鑽探後，再度在東地中海展現「挑釁」的行為，當時，土耳其就已經引起歐盟與賽普勒斯共和國不滿；土耳其方面則堅稱，其鑽探行動是在捍衛土國與遭到國際孤立的北賽普勒斯，在東地中海能源之爭的權益。

這次因與利比亞簽訂諒解備忘錄、以及後續行動而引起的爭議，土耳其政府同樣自認合法、也完全符合國際法。那麼何以土耳其的幾個鄰國，都不約而同地譴責土耳其呢？

艾爾多安的土耳其：從邊緣到新興國際勢力

土耳其現任總統艾爾多安，在2014年接任總統職以前，擔任了該國總理長達11年之久（2003年到2014年），艾爾多安總理任內，土耳其歷經了顯著的經濟成長。GDP由2001年的200.31美元，成長到2013年的950.33美元；在2002年與2011年之間，土耳其的中產階級人口也從21％上升到41％。

在土耳其經濟穩健成長的同時，政府也積極向外發展。除了申請加入歐盟，也積極向亞洲、非洲發展。於是，土耳其逐漸在國際人道援助上建立一席之地，該國於2017年與2018年連續兩年，在國際人道援助金額上，高居國際之冠（註1）。

此外，在俗稱「中東」與「中東及北非」（Middle East and North Africa，MENA區域）部分國家將近十年的動盪後，也加添土耳其執政黨擴增區域影響力的誘因。

艾爾多安帶領的正義與發展黨，雖然在實際內政上，秉持土耳其第一任總統阿塔圖克（Mustafa Kemal Ataturk）所倡導的世俗主義（secularism）起家（註2），卻有不少觀察家認為，土耳其在過去將近十年來，針對「中東與北非」的外交政策上，對區域中包括敘利亞、葉門、巴勒斯坦與利比亞等地的「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood，Ikhwan）這個伊斯蘭政治組織提供不少支持；不少來自這些國家流亡在外的穆斯林兄弟會異議份子，都暫居在土耳其。

同時，土耳其在區域政治所逐漸展現的企圖心，自然引起「傳統西方勢力」與區域不少國家的「危機意識」，特別是當土耳其在如地中海能源及利比亞內戰等議題上，和所謂「歐美國家」不同調甚至唱反調的時候，很容易就被這些國家視為是刻意的挑釁行徑；但從艾爾多安及其支持者的角度看來，土耳其在國際政治上的企圖心，某些程度是為了挑戰由「西方強國」所建立的國際秩序，尋求一個對較弱勢國家、或新崛起國家比較公平一點的國際或區域體系。這裡面夾雜了權力、意識形態與身份政治的元素。

最近土耳其涉入的利比亞問題，除了這些元素，更牽扯上石油的龐大利益。世界銀行的資料顯示，利比亞2017年的石油淨收益佔GDP的37.29％，高居世界第二。

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利比亞僵局

2011年，當北約（NATO）對強人格達費（Muammar al-Gaddafi）統治下的利比亞，進行武裝干涉時，身為北約成員的土耳其卻對於是否加入這場北約行動多所猶豫。主要是因為當時土耳其在利比亞投資超過150億美元，且有不少土耳其僑民在利比亞工作。最後，艾爾多安做了個折衷：僅協助北約維護禁飛區。格達費也因此答應讓土耳其船隻停靠在幾個利比亞港口，方便進行撤僑。

格達費逝世後，也就意味著，各派系與組織間共同的敵人一夕間消失了。這些在推翻格達費過程中，曾經並肩作戰的武裝團體拒絕解除武裝，以成立一個統一的國軍；同時，各國勢力也持續支持自己所「鍾意」的組織；加上薄弱的正式治理機關，導致利比亞從2014年以來，陷入不斷的內戰與分裂情勢。

目前，大致上有兩個政府，分別是據點於首都的黎波里（Tripoli）、由總理薩拉傑帶領、聯合國認可的全國和解政府，以及由陸軍元帥、具有美國國籍的哈利法・貝加斯姆・哈夫塔（Khalifa Belqasim Haftar）所帶領的政府，該政府主要據點為東部城市圖卜魯格（Tobruk），帶領「利比亞國民軍」（Libyan National Army，LNA）。

周邊國家如埃及、沙烏地阿拉伯、及阿聯等，之所以支持東部政府，最直接的理由是為了防堵全國和解政府內部、像是穆斯林兄弟會這樣的「伊斯蘭政治組織」，因為這些政權都受各自境內伊斯蘭政治組織的挑戰（註3），因此對他們來說，支持哈夫塔，就成了防堵伊斯蘭政治組織在區域擴散的重點政策之一。

土耳其在利比亞事務上，與歐盟及美國一樣支持控制首都的全國和解政府；儘管對歐美國家來說，土耳其是「選對邊」了，但在哈夫塔於2019年4月猛攻首都的黎波里後，土耳其漸漸察覺歐美等國所謂的「支持」，似乎是有些保留，不僅在實質上很不夠力，甚至還有像是法國這樣，嘴上講支持薩拉傑的政府，同時也給予哈夫塔一些外交支持的兩面手法。

此外，哈夫塔勢力所控制的東部區域，包含利比亞主要石油產區，這不免讓人聯想，哈夫塔所獲得的支持，是否與背後龐大的石油利益脫不了關係。

在與薩拉傑政府簽訂兩項關於海上界線及軍事合作的諒解備忘錄後，若哈夫塔政府真的擊敗位於首都的黎波里的政府，也就相對會更加危及土耳其在東地中海已經有些惡劣的局勢。相反的，若土耳其支持的薩拉傑政府最終成功收復東部，擊退哈夫塔，擺在土耳其眼前的，除了地中海能源的相關利益，還會包括豐厚的石油利益。

再者，這場衝突也能提升土耳其執政黨在國內的聲望。一方面是因為艾爾多安所採取的立場，有助提升土耳其區域勢力與地位；另一方面，艾爾多安也不斷訴諸一個帶領「第三世界」反抗「不公不義西方秩序」的形象，這些都能夠吸引到部分反對黨與民眾的支持。因此，艾爾多安這些在部分觀察家與「西方」政治人物眼中，企圖「挑釁」、違反「國際共識」的行徑，從這些角度來加以分析，不難看出是具有其理性及實際利益考量的。

註釋

參考資料

Ali Adulati Ahmida. 2019. "Social and External Origins of State Collapse, the Crisis of Transition, and Strategies for Political and Institutional Reconstruction in Libya," in The Lure of Authoritarianism: The Maghreb after the Arab Spring, ed. Stephen J. King and Abdeslam M. Maghraoui, Indiana Series in Middle East Studies. Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 236–263.

Berdal Aral. 2019. ""The World is Bigger Than Five": A Salutary Manifesto of Turkey's New International Outlook." Insight Turkey 21: 4.

Mary-Jane Dee. 2014. "Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya." in: The Government and Politics of the Middle East and North Africa, ed. Mark Gasiorowski, 7th ed. Boulder, CO: Westview Press, pp. 397-418.

Gönüll Tol and David Duke （eds）. 2019. Aspiring Powers, Regional Rivals: Turkey, Egypt, Saudi Arabia, and the New Middle East. Washington D.C.: The Middle East Institute.

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航