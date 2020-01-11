【2020立委選舉】林昶佐宣布順利連任，請大家一起關注洪慈庸的選戰

原為時代力量的區域立委的洪慈庸和林昶佐，去年（2019）8月因「路線之爭」陸續退黨，但兩人都選擇在選區爭取連任。雖然掛的是「無黨籍」，不過某種程度上算是跟民進黨「合作」。一來民進黨並沒有在兩人選區提名候選人，另外從蔡英文到民進黨各個大老都站台力挺、選舉看板上也多合照。其中，林昶佐已經宣布當選，而洪慈庸的對手楊瓊瓔也宣布當選。

林昶佐在當選聲明時說，未來會繼續為30萬的中正萬華的民眾在國會打拼、為2300萬的人民的繼續全力以赴，「雖然宣布參選以來我們面臨強大的壓力，但我們突破中正萬華的框限。今天的勝選我相信團隊裡每一個人都跟我一樣心中充滿感激，相信我們會與不分世代的台灣人一起繼續打造有尊嚴、美好的國家。同時我也想向林郁方致意，雖然選戰過程我們對許多議題有不同的看法，但能將這些看法呈現給選民做出最後的選擇，我想這是台灣的價值被彰顯，讓台灣被全世界關注。相信基於對這價值的共同信仰，雙方能繼續為了這塊土地，為了台灣人民的未來繼續努力。」

「台灣人民在關鍵的時刻做出關鍵的決定，向全世界宣示台灣人選擇捍衛民主，不需要依賴中國，能勇敢自信的走自己的路，走向全世界。」林昶佐最後說道，「我希望大家一起關注洪慈庸的選戰，慈庸是我這一路走來非常珍惜珍貴的夥伴。」

在上屆（2016年）時，洪慈庸、林昶佐和黃國昌（今年未參選）共3席區域立委都是在民進黨「禮讓」的艱困選區參選。林昶佐是台北市第五選舉區，當時的對手是國民黨現任立委林郁方，後來林昶佐拿下8萬2650票、以得票率3.93%的差距險勝；洪慈庸則是台中市第三選舉區，當時對手是國民黨的現任立委楊瓊瓔（現為台中市副市長），洪慈庸當時獲得9萬3451票、以得票率8.71%的差距險勝。

而本屆，林昶佐的主要競爭者是回鍋參選的「老對手」林郁方，以及還有代表台灣民眾黨參選的徐立信來分票（徐立信是現任台北市議員，2018年拿下該區最高票2萬4287票）。在封關民調中，林昶佐和林郁方各有領先，選前藍營在地方廣傳「林昶佐沒政績」的耳語，林昶佐則以「拒投林郁方，下架吳斯懷」為文宣爭取認同。

洪慈庸的主要競爭者也是之前的「老對手」楊瓊瓔，而本次大選，不只洪慈庸有蔡英文「力挺」；楊瓊瓔除了是現任台中副市長，同時也有現任市長盧秀燕站台，選前民調兩人呈現五五波。

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2016年台北市的區域立委部分：「泛綠」僅拿下3席，也就是第一選舉區的吳思瑤（民進黨）、第二選舉區的姚文智（民進黨）後由何志偉（民進黨）補選上，以及第五選舉區的林昶佐（時代力量）。而國民黨則拿下5席，分別是第三選舉區的蔣萬安（國民黨）、第四選舉區的李彥秀（國民黨）、第六選舉區的蔣乃辛（國民黨）、第七選舉區的費鴻泰（國民黨）和第八選舉區的賴士葆（國民黨）。

2016年台中市的區域立委部分：「泛綠」拿下5席，分別是第一選舉區的蔡其昌（民進黨）、第三選舉區的洪慈庸（時代力量）、第四選舉區的張廖萬堅（民進黨）、第六選舉區的黃國書（民進黨）、第七選舉區的何欣純（民進黨）。國民黨則有3席，就是第二選舉區的顏寬恒（國民黨）、第五選舉區的盧秀燕（國民黨）後由沈智慧（國民黨）補選上、第八選舉區的江啟臣（國民黨）。

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核稿編輯：楊士範