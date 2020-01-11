【2020立委選舉】國會最年輕立委出爐：新北市賴品妤宣布當選！

新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區），有時代力量賴嘉倫、綠黨張志偉、無黨籍周武榮、國民黨李永萍、中華統一促進黨張依維、民進黨賴品妤、安定力量孫繼正等7人參選。賴品妤總部已宣布當選。

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該選區的現任立委黃國昌在上屆（2016年）以得票率7.8%的差距打敗當時的現任立委李慶華，不過黃國昌本屆宣布不參選區域立委（而列在時代力量不分區第四名），由原辦公室主任賴嘉倫「接棒」參選。

就選前民調來看，此區的「重點選手」是由首次參選立委的賴品妤挑戰李永萍，此區傳統政治版圖藍大於綠，但近年汐止人口增加，不少年輕家庭遷入，票源結構悄悄改變，藍綠勢力開始拉近。

國民黨籍的李永萍（55歲）曾任台北市副市長、立委，強調豐富的行政經驗，主打政策包括改善汐止塞車、催生捷運汐止民生線、提升偏鄉教育與地方創生等，主打「經驗牌」。有趣的是，她曾由陳文茜的引薦加入民進黨，並擔任婦女部主任，在陳水扁當選總統後加入親民黨，2006年因反對扁宋會轉而加入國民黨至今。

賴品妤雖然才27歲，但社會運動歷練豐富，她在太陽花學生運動一戰成名，賴品妤對外表示自己從參與社運到進體制內、在立法院工作（林昶佐助理）也有10年。她雖然是首次參選立委，但不是首次接觸選舉事務，賴品妤父親是前立委賴勁麟，民進黨副總統候選人賴清德更擔任賴品妤的競選總部主任委員，民進黨要拿下這一席的決心不言可喻。

去（2019）年12月中旬還有媒體報導，賴品妤在一個月內與主要對手李永萍的差距，從一開始的20％追到只剩3%。

賴品妤之前在報導指出，希望讓選民看到的候選人就是平常的她，「現在的選民希望有不一樣的政治人物出現，所以當我參選的時候，我會思考，要呈現什麼樣的面貌給選民？我也曾經想過向傳統的政治菁英形象靠攏，可是後來我覺得這是不對的，騙得了一時、騙不了一世，並且大家也知道我在參選記者會時就出了包（撞到麥克風架）⋯⋯」

賴品妤說，這次選舉她不斷地告訴自己「不可以去偽裝」，她說，「我的啟示就是你不要裝，你硬要裝成那個樣子，穿了西裝、打扮得正正經經的，可是其實你不是那樣的人，就會很容易出糗。」

Photo Credit: 中央社

2016年新北市的區域立委中，「泛綠」拿下10席，國民黨則拿下2席。賴品妤的當選讓泛綠穩主原本的席次，也讓時代力量確定「少1席」區域立委。

第一選舉區的呂孫綾（民進黨）

第二選舉區的林淑芬（民進黨）

第三選舉區的高志鵬（民進黨），余天（民進黨）補選上

第四選舉區的吳秉叡（民進黨）

第五選舉區的蘇巧慧（民進黨）

第六選舉區的張宏陸（民進黨）

第七選舉區的羅致政（民進黨）

第八選舉區的江永昌（民進黨）

第九選舉區的林德福（國民黨）

第十選舉區的吳琪銘（民進黨）

第十一選舉區的羅明才（國民黨）

第十二選舉區的黃國昌（時代力量）

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核稿編輯：楊之瑜