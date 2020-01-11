【2020總統大選】「終局之戰」落幕！宋楚瑜宣布敗選，親民黨區域、不分區立委全軍覆沒

（2020/1/11 22:30更新最後數據）總統、立委選舉票數全數開出，民進黨獲得大勝、國民黨慘敗。而親民黨3.66%得票率未超過5%門檻，失去現有立院席次，區域立委也沒有斬獲，立委選舉全軍覆沒。《中央社》報導，親民黨總統候選人宋楚瑜於晚間8點召開記者會，自行宣布敗選，宣告五度五關的「終局之戰」落幕。

宋楚瑜競選總部發言人于美人表示，這段時間多虧媒體幫忙，非常興奮也相當榮幸，美好的一仗他們已經打完了，謝謝所有朋友對她及親民黨的加油跟鼓勵，選舉後還是要回歸日常生活，手牽手愛護我們的國家。親民黨在乎的不是政黨的輸贏，而是台灣透過選舉人民贏得些什麼，凝結出什麼樣的共識。

《自由時報》報導，宋楚瑜強調他與親民黨副總統候選人余湘和親民黨所有幹部都接受人民所做的決定，這就是他們期待台灣民主的價值，尊重人民所做的決定，希望台灣大家能相親相愛，不要再對立。對於媒體詢問4年後是否會再看到他？宋開玩笑說，女兒宋鎮邁要他不要講這個，因為「終局之戰好像還有續集」。

宋楚瑜強調，對立不能解決問題，政府最重要的是要重新找回一個專業團隊，不能再用酬庸，把常任文官糟蹋，更嚴重的是改革的暴衝帶來的社會衝擊，「讓我們憂心忡忡」，選舉雖然結束了，他還是4個字：「憂國憂民」，又憂國民黨又憂民進黨。對於與鴻海創辦人郭台銘是否會繼續合作？宋楚瑜低調的說，今天還不要講未來到底怎樣，他有跟郭好好致謝，從昨晚開始就打電話給很多人致謝。

ETtoday報導，宋楚瑜表示，他要謝謝余湘，如果沒有找了她，根本不可能參選，而且他還一魚兩吃，謝謝于美人幫忙，也謝謝郭董事長把重要幹部借給我們，還有滕西華、李鴻鈞，他們對我的幫忙，這一次在中華民國立委選舉，創下一個讓我們驕傲的紀律，時間最短，11月到今天還不到3個月，2個多月能夠讓人民對重要的問題，看出未來到底怎麼走。

REARr報導，2019年11月13日，親民黨主席宋楚瑜召開記者會，正式宣布投入總統選戰，這不僅是他第五度投入總統大選，也會是他的「終局之戰」。親民黨立法院黨團副主任陳宏義表示，原本宋楚瑜認定，台北市長柯文哲、前立法院長王金平和鴻海集團創辦人郭台銘三人之中，至少會有一人出來參選，沒想到最後無人應戰，他考慮了兩個月，才決定「出征」，幫助選民「推倒政治的藍綠高牆」。

陳宏義指出，作為經驗豐富的第三勢力，親民黨團在國會運作自有一套與大黨斡旋的機制，即是扮演好「公道伯」的角色，在大黨和小黨之間居中協調。如果是太過爭議的議題，例如一例一休，親民黨的角色就轉為「煞車器」，避免執政黨暴衝。因此，親民黨這屆的目標，就是不要讓大黨取得過半席次，讓議案有充分溝通的空間。

中央社報導，政大選舉研究中心副研究員、政大政治系副教授俞振華選前分析，宋楚瑜這次參選的主要目的還是在拉抬親民黨立委選情，又與鴻海集團創辦人郭台銘結盟，把郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜納入親民黨不分區名單，可以吸收郭粉以及對藍綠都不滿的選票。透過親民黨整合郭台銘支持者，和較不認同韓國瑜的「知識藍」，在都會區可能會有較多支持者。

中央社報導，鴻海創辦人郭台銘幕僚、親民黨不分區立委候選人劉宥彤1月6日受訪時表示，選前最後一週郭家軍與宋家軍會全面整合；郭台銘在這次選舉盡全力協助親民黨，包括協助錄音進行電話拜票，接下來會出動女力兵團，與親民黨副總統候選人余湘在雙北加強掃街，讓民眾了解親民黨是帶著中道力量、制衡藍綠的力量。

劉宥彤強調，在第三勢力極大化的原則下，沒有棄誰保誰的問題。不管民眾黨或親民黨政黨票選情，都代表泛綠與泛藍選民希望朝向中間勢力極大化的願望；郭台銘昨天（5日）已經配票，表示如果心中屬於泛綠基礎選民，這次無法支持民進黨，請支持民眾黨，如果是泛藍選民，認為國民黨長期表現失能，就請支持親民黨。劉宥彤說，郭辦主要還是放在中和、土城三峽等選區，這是郭、柯以及郭、宋聯合推薦的重要選區，這兩選區加起來就是第三勢力的最大代表。

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核稿編輯：楊士範