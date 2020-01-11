【2020立委選舉】「郭家軍」潰不成軍，僅高虹安當選一席不分區立委

（2020/1/11 22:00更新最終數據）《中央社》報導，鴻海集團創辦人郭台銘上午與妻子曾馨瑩前往台北市東門國小投票，媒體問晚上開票時會現身何處？郭台銘說，他支持的幾個票開多了就會去，看來希望不大就躲在家裡。針對原定副手黃健庭昨天（10日）帶著賣菜阿嬤陳樹菊到國民黨總統候選人韓國瑜的造勢晚會，台北市長柯文哲表示，「郭老闆也要檢討一下，有這種幕僚還需要敵人嗎？」郭台銘回應說，柯文哲是好人，他昨天講的話，你今天忘記就好。

《多維新聞》報導，在政黨票得票部分，僅民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量等4個政黨獲得超過5%門檻，這也代表郭台銘積極促成的「郭家軍」，僅僅只有名列民眾黨不分區名單第3名的永齡基金會顧問高虹安一個人當選，「郭家軍」在此次立委選舉中潰不成軍。親民黨在政黨票部分僅獲得3.6％，等於提名的不分區名單中，聯電榮譽副董事長宣明智、永齡基金會執行長劉宥彤、永齡基金會副執行長蔡沁瑜，全部落選。

《壹週刊》報導，郭台銘一手力挺的新北土城三峽立委候選人李縉穎在鴻海總部所在地插旗選舉，對上民進黨現任立委吳琪銘、國民黨立委候選人林金結，結果慘淪為第3名，僅拿下2萬5000票，宣告頭號郭家軍落敗。 而不斷黑韓又轉為親民黨立委候選人的前國民黨青年團團長李正皓，也被認列為郭家軍，被派入征戰國民黨總統候選人韓國瑜家鄉中和選區，結果被邊緣化，和「韓家軍」國民黨立委候選人邱烽堯雙雙落敗給民進黨現任立委江永昌。

《風傳媒》報導，鴻海集團創辦人郭台銘雖然未參與2020總統大選，但仍在親民黨、民眾黨、國民黨安排多位「郭家軍」競選不分區及區域立委，特別是核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜分別排在親民黨不分區名單第4名及第9名，高虹安列民眾黨不分區名單第3名，被外界質疑是「多邊押寶」。民眾黨主席柯文哲指出，以郭台銘個人立場來講，這是他發揮最大政治影響力的方法。

《新頭殼》報導，郭台銘去年11月17日曾在臉書把郭家軍和他合影支持的立委候選人一一表列，期盼大家可以用手中的選票去支持他們，也希望讓第三勢力可以順利進入國會。郭台銘列出的12人當中，有7人是台北市長柯文哲的台灣民眾黨，示好意味濃厚。

郭台銘把與他合影，證明自己支持的7人列出，分別是：

新北第10選區 李縉穎（無黨籍 郭家軍）（編按：民進黨吳琪銘當選） 宜蘭選區 黃定和（無黨籍）（編按：民進黨陳歐珀當選） 高雄第1選區 黃綉晶（無黨籍）（編按：民進黨邱議瑩當選） 彰化第2選區 黃玉芬（無黨籍）（編按：民進黨黃秀芳當選） 高雄第5選區 李佳玲（台灣民眾黨）（編按：民進黨李昆澤當選） 高雄第8選區 敖博勝（台灣民眾黨）（編按：民進黨賴瑞隆當選） 台南第1選區 顏耀星（台灣民眾黨）（編按：民進黨賴惠員當選）

另外，也把之前已經合照的5位列出，分別是：

高雄第2選區黄韻涵（國民黨 郭家軍）（編按：民進黨邱志偉當選） 台北市第3選區何景榮（台灣民眾黨）（編按：國民黨蔣萬安當選） 台北市第5選區徐立信（台灣民眾黨）（編按：無黨籍林昶佐當選） 台北市第7選區蔡宜芳（台灣民眾黨）（編按：國民黨費鴻泰當選） 新北市第7選區吳達偉（台灣民眾黨）（編按：民進黨羅致政當選）

編按：11月22日宣布參選的親民黨新北市第8選區立委候選人李正皓也可列為郭家軍，但此選區由民進黨江永昌當選。

觀戰重點1：李縉穎

《中央社》報導，郭台銘涉足政壇後影響力有多少，選情指標反映在新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員選情。親民黨總統候選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與郭台銘11月30日同台拉抬李縉穎聲勢，讓這個「三腳督」的選區儼然成為一級戰區，吸引全國目光。「郭家軍」李縉穎來勢洶洶，也讓爭取連任的民主進步黨籍立法委員吳琪銘、希望更上層樓的中國國民黨籍新北市議員林金結都感受莫大壓力。

李縉穎畢業於英國倫敦政經學院，擅長大數據分析，很清楚自己強項與弱點，以形象清新，訴求年輕人選票；李縉穎主打幼兒議題，希望在兩大黨參選人中區隔出勝利方程式，呼籲選民擺脫藍綠政治枷鎖與束縛，但能否殺出重圍獲中間選民青睞，值得觀察。這選區基本盤藍大於綠，李縉穎雖起步較晚，又是以無黨籍身分參選，但有父親、前立委李嘉進力挺，加上前立委盧嘉辰與「郭家軍」鮮明旗幟奧援，實力不可小覷。

外界關注票源是否可能重疊而受影響，林金結卻不擔心選票被瓜分；他說，郭台銘的中華民國派與柯文哲的墨綠色彩核心價值不一，兩股勢力結合不易。扎根地方多年的林金結除有前總統馬英九與新北市長侯友宜等重要大咖加持，國民黨總統候選人韓國瑜也曾站台，塑造「正藍」形象，希望「韓粉」支持力量轉化，鎖住固有票源，相信選戰最終仍回歸藍綠對決。

另一方面，吳琪銘曾任土城市民代表、台北縣議員與新北市議員等，深耕在地多年，擁有現任與中央政府資源優勢，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁等都曾助選，造勢場合可看見土城、三峽里長與社團領袖參與，展現硬實力。吳琪銘文宣主打爭取地方建設成果，三足鼎立局面下具一定優勢的吳琪銘說，對選民承諾要一步一腳印完成，不說大話。對選情審慎樂觀、很有信心。

觀戰重點2：李正皓

《三立新聞網》報導，「草協聯盟」發起人李正皓去年10月遭到國民黨以不實言論造謠、汙衊韓國瑜為理由開除黨籍。11月22日改披親民黨戰袍參選新北市第8選區（中和）立委，對上民進黨現任立委江永昌及被視為「韓家軍」國民黨立委參選人邱烽堯。蔡沁瑜表示，李正皓決定參選前有跟郭台銘見過面，是「晚輩向長輩請益」的概念，希望為台灣自由努力，在振興經濟這一塊，希望李正皓在國會幫他們把福國利民政策推出去。李正皓12月28日成立競選總部時，親民黨總統候選人宋楚瑜、副總統候選人余湘，還有鴻海集團創辦人郭台銘都到場站台。

《聯合新聞網》報導，選前外傳親民黨內部不滿這次候選人名單都是「郭家軍」，親民黨發言人于美人表示，她每天都在黨部，從來沒有這種事情，親民黨裡面也沒有這樣分，親民黨加上郭家軍就是「親家軍」；被問及如何看待與民眾黨的競爭，于美人說，兩黨是盟友，要分進合擊，國會才會多采多姿，更多顏色。

李正皓說，「這是陰謀論」，親民黨內沒有分郭家軍跟親民黨，他也是親民黨，黨內的人都有黨證。鴻海創辦人郭台銘至選前仍積極輔選李正皓，親民黨副總統候選人余湘說，李正皓是地表最強戰鬥力的候選人，一定會盡全力、有信心送他進去立法院。

《聯合新聞網》報導，親民黨總統候選人宋楚瑜與郭台銘選前一週合體接受專訪，郭台銘坦言，他的政治光譜裡面確實較偏親民黨，他反對台獨、認為族群應該融合；柯文哲很清廉，市政也做得很好，但他最近提到「真敢碰我，最後一秒宣布挺韓國瑜」。郭認為，柯文哲醫師性格，是很立即性的，但作為國家領導人，要做的是四年、八年，哪怕十年規劃，「他有優點也有缺點，今天他有了黨，必須要顧到黨的利益，」所以他認為既然要選一個黨將來合作，親民黨是他基因中比較親近的。

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核稿編輯：楊之瑜