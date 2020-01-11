誤認「敵意目標」，伊朗終承認人為錯誤擊落烏克蘭客機

（中央社）烏克蘭一架波音737客機8日凌晨墜毀於伊朗首都德黑蘭近郊，機上176人全數罹難。伊朗在多次否認西方的誤擊指控後，今天終於承認，是該國軍方「非蓄意地」將對方擊落。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）今天發布推文說，對於在本週稍早擊落烏克蘭客機，伊朗「深感遺憾」。

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

美聯社報導，失事的烏克蘭客機是在起飛不久後即掉頭飛返機場，但旋即墜毀；客機起飛前幾小時，伊朗才為報復美國殺害他們的高階將領索萊馬尼（Qassem Soleimani），向伊拉克的美軍基地發射飛彈。

伊朗軍方透過國營傳媒發聲明，說事發時軍隊正處於最高戒備狀態，客機飛向革命衛隊的敏感軍事中心，被誤當作敵對目標，就在人為錯誤下無意中被擊落。軍方為造成空難道歉，說會提升系統以防將來再發生同類錯誤。聲明還說將訴究這起誤擊客機的責任。

而外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在社交網站Twitter表示，今日是悲傷的一日，他向受害者的家庭以及其他受影響的國家表示深切遺憾、歉意與慰問，但指責美國的「冒險主義」引發今次的人為錯誤與災難。扎里夫在Twitter說，武裝部隊內部調查已經取得初步結論，「就是美國的冒險主義，加上事件當刻的人為失誤，導致了今次炎難」。

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

? — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

烏克蘭國際航空（Ukrainian International Airlines）這架波音737客機，當時從德黑蘭的何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後不久，墜毀於德黑蘭近郊。烏克蘭就透露，客機出事前，控制塔收到機師的最後一句說話是「機上情況一切正常」。事故剛發生時，曾傳出涉及機件問題，但後來多國都傳出飛機是被擊中。

伊朗連日來一直否認空難是被飛彈擊落的說法，但隨後美國、加拿大引述情報消息來源，稱他們相信是伊朗打下飛機。

美國總統特朗普（Donald Trump）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）週四都表示，他們相信伊朗擊落了一架在德黑蘭啟發要前往烏克蘭客機，導致機上176名乘客全數喪生。但德黑蘭當強調這種可能性「不合理」。

美國總統特朗普在白宮對記者說時，他懷疑「某人可能犯了一個錯誤」，但沒有進一步詳細說明。他說：「有人說原因是機械（故障）。我個人認為，這根本不是問題。」他提到，有非常可怕的事發生。

加拿大總理杜魯多週四晚間在記者會上說，加國政府多個情報來源都顯示，飛機墜毀的原因是因為被一枚伊朗發射的導彈擊落。他說：「情報證據非常清楚地說明了飛機墜毀的可能原因。」他也說，可能是不小心造成的。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）回應了特杜多的說法，表示「有大量情報」顯示這架飛機是被伊朗導彈擊落的，也說有可能是意外。

失事客機原訂飛往烏克蘭首都基輔，當時機上有來自多個國家的167名乘客與9名機組員，包括82名伊朗人、至少57名加拿大人與11名烏克蘭人；加拿大政府原先稱機上有63名加國人，但後來下修人數。

路透社引用一名美國官員的話說，這架波音737-800客機在德黑蘭起飛後不久，美國官員指衛星數據顯示，客機起飛後兩分鐘，附近出現兩枚地對空導彈產生的熱源，隨即發生爆炸，飛機着火墜毀。這位官員說，熱量特徵數據顯示，飛機墜落在地前已經著火。

但伊朗民航組織負責人阿貝扎德（Ali Abedzadeh）表示，「導彈無法擊中烏克蘭飛機」。伊朗ISNA新聞社援引他的話說：「這種謠言根本不合理。」

英國獨立調查網站Bellingcat發布一段影片，其中可以看出有一飛行體擊中了空中的另一飛行體。隨後便傳出巨大的聲響。這段影片被解讀為伊朗可能發射導彈的位置，還有該架客機墜毀的過程。

雖然美加和英國領導人都出面表示伊朗要對這起飛機失事負責，但德黑蘭當局仍堅持意外是技術故障引起。德黑蘭發布的初步報告稱，飛行員沒有發出求救電話，而是在飛機墜落時試圖返回機場。

該報告也提到，飛機的兩個黑匣子記錄下了飛行數據。雖然受到一定程度的破壞，但已經被回收進行分析。伊朗政府發言人則批評，美國針對伊朗發動心理戰，捏造擊落客機的指控，邀請所有遇難者所屬國家和飛機製造商波音，派代表到德黑蘭協助調查

有美國傳媒推測，伊朗向伊拉克的美軍基地發射導彈後，為防美國報復，啟動防空導彈系統，可能將客機誤當作美軍戰機擊落，澳洲和英國也認同客機是遭伊朗錯誤擊落。

國際戰略研究所（IISS）「防擴散與核子政策計畫」主任艾里曼（Michael Elleman）指出，德黑蘭機場西北方約12英里的區域素來滿是伊朗的飛彈陣地，且有許多防空系統保護，因為伊朗政府要防飛彈陣地成為美國報復目標。

《法新社》報導，國際持續施壓伊朗，要求有「可信的」調查。多個西方國家政府歸咎是飛彈誤擊。《紐約時報》取得一段當時班機從德黑蘭機場起飛幾分鐘後疑遭飛彈擊落的影片，比對查證後確認影片為真。

這是伊朗自1988年以來最嚴重民航空難，當年美軍宣稱在波斯灣誤擊一架伊朗航空客機，造成機上290人全數罹難。

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