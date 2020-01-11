誤認「敵意目標」，伊朗終承認人為錯誤擊落烏克蘭客機
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伊朗承認擊落烏克蘭客機，強調是無心之失、人為錯誤。
（中央社）烏克蘭一架波音737客機8日凌晨墜毀於伊朗首都德黑蘭近郊，機上176人全數罹難。伊朗在多次否認西方的誤擊指控後，今天終於承認，是該國軍方「非蓄意地」將對方擊落。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）今天發布推文說，對於在本週稍早擊落烏克蘭客機，伊朗「深感遺憾」。
美聯社報導，失事的烏克蘭客機是在起飛不久後即掉頭飛返機場，但旋即墜毀；客機起飛前幾小時，伊朗才為報復美國殺害他們的高階將領索萊馬尼（Qassem Soleimani），向伊拉克的美軍基地發射飛彈。
伊朗軍方透過國營傳媒發聲明，說事發時軍隊正處於最高戒備狀態，客機飛向革命衛隊的敏感軍事中心，被誤當作敵對目標，就在人為錯誤下無意中被擊落。軍方為造成空難道歉，說會提升系統以防將來再發生同類錯誤。聲明還說將訴究這起誤擊客機的責任。
而外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在社交網站Twitter表示，今日是悲傷的一日，他向受害者的家庭以及其他受影響的國家表示深切遺憾、歉意與慰問，但指責美國的「冒險主義」引發今次的人為錯誤與災難。扎里夫在Twitter說，武裝部隊內部調查已經取得初步結論，「就是美國的冒險主義，加上事件當刻的人為失誤，導致了今次炎難」。
烏克蘭國際航空（Ukrainian International Airlines）這架波音737客機，當時從德黑蘭的何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後不久，墜毀於德黑蘭近郊。烏克蘭就透露，客機出事前，控制塔收到機師的最後一句說話是「機上情況一切正常」。事故剛發生時，曾傳出涉及機件問題，但後來多國都傳出飛機是被擊中。
伊朗連日來一直否認空難是被飛彈擊落的說法，但隨後美國、加拿大引述情報消息來源，稱他們相信是伊朗打下飛機。
美國總統特朗普（Donald Trump）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）週四都表示，他們相信伊朗擊落了一架在德黑蘭啟發要前往烏克蘭客機，導致機上176名乘客全數喪生。但德黑蘭當強調這種可能性「不合理」。
美國總統特朗普在白宮對記者說時，他懷疑「某人可能犯了一個錯誤」，但沒有進一步詳細說明。他說：「有人說原因是機械（故障）。我個人認為，這根本不是問題。」他提到，有非常可怕的事發生。
加拿大總理杜魯多週四晚間在記者會上說，加國政府多個情報來源都顯示，飛機墜毀的原因是因為被一枚伊朗發射的導彈擊落。他說：「情報證據非常清楚地說明了飛機墜毀的可能原因。」他也說，可能是不小心造成的。
英國首相約翰遜（Boris Johnson）回應了特杜多的說法，表示「有大量情報」顯示這架飛機是被伊朗導彈擊落的，也說有可能是意外。
失事客機原訂飛往烏克蘭首都基輔，當時機上有來自多個國家的167名乘客與9名機組員，包括82名伊朗人、至少57名加拿大人與11名烏克蘭人；加拿大政府原先稱機上有63名加國人，但後來下修人數。
路透社引用一名美國官員的話說，這架波音737-800客機在德黑蘭起飛後不久，美國官員指衛星數據顯示，客機起飛後兩分鐘，附近出現兩枚地對空導彈產生的熱源，隨即發生爆炸，飛機着火墜毀。這位官員說，熱量特徵數據顯示，飛機墜落在地前已經著火。
但伊朗民航組織負責人阿貝扎德（Ali Abedzadeh）表示，「導彈無法擊中烏克蘭飛機」。伊朗ISNA新聞社援引他的話說：「這種謠言根本不合理。」
英國獨立調查網站Bellingcat發布一段影片，其中可以看出有一飛行體擊中了空中的另一飛行體。隨後便傳出巨大的聲響。這段影片被解讀為伊朗可能發射導彈的位置，還有該架客機墜毀的過程。
雖然美加和英國領導人都出面表示伊朗要對這起飛機失事負責，但德黑蘭當局仍堅持意外是技術故障引起。德黑蘭發布的初步報告稱，飛行員沒有發出求救電話，而是在飛機墜落時試圖返回機場。
該報告也提到，飛機的兩個黑匣子記錄下了飛行數據。雖然受到一定程度的破壞，但已經被回收進行分析。伊朗政府發言人則批評，美國針對伊朗發動心理戰，捏造擊落客機的指控，邀請所有遇難者所屬國家和飛機製造商波音，派代表到德黑蘭協助調查
有美國傳媒推測，伊朗向伊拉克的美軍基地發射導彈後，為防美國報復，啟動防空導彈系統，可能將客機誤當作美軍戰機擊落，澳洲和英國也認同客機是遭伊朗錯誤擊落。
國際戰略研究所（IISS）「防擴散與核子政策計畫」主任艾里曼（Michael Elleman）指出，德黑蘭機場西北方約12英里的區域素來滿是伊朗的飛彈陣地，且有許多防空系統保護，因為伊朗政府要防飛彈陣地成為美國報復目標。
《法新社》報導，國際持續施壓伊朗，要求有「可信的」調查。多個西方國家政府歸咎是飛彈誤擊。《紐約時報》取得一段當時班機從德黑蘭機場起飛幾分鐘後疑遭飛彈擊落的影片，比對查證後確認影片為真。
這是伊朗自1988年以來最嚴重民航空難，當年美軍宣稱在波斯灣誤擊一架伊朗航空客機，造成機上290人全數罹難。
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