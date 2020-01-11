【2020立委選舉】中二立委陳柏惟擊敗顏寬恆：最大的炮灰淹過消波塊啦！

（2020/01/11 19:45更新）《中央社》報導，第10屆立法委員選舉，台中市第2選舉區國民黨立委候選人顏寬恒今天晚間出面坦承自己努力不夠，自行宣布敗選。「3Q哥」陳柏惟為台灣基進拿下第一席立委。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

以下為陳柏惟當選感言：「我先跟大家報告一件事情，台灣勝利啦！這次的選舉，我們寫出一個歷史、一個故事，現場的每一個人、每一張票，都是台灣民主的。這次的選舉，我們用很高興的心情來打。我要感謝每個台灣會贏、相信我會贏的人。我這次真的贏了，你們現在看到的是最大的炮灰，炮灰大到可以淹過消波塊啦！但是我們高興一下就好，高興一個晚上，你們應該不信啦我應該會爽很久！

中國對台灣威脅越來越重、越來越深，狗急跳牆，有可能會出現危險。團結台灣，穩定人民心情，是每個人都非常重要的任務。我作為區域立委，我一定會代表選民替台灣發聲，我答應各位的三支箭一定會盡快實現！」

《中央社》報導，台中市立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）國民黨立委顏寬恒尋求連任，對上民進黨與台灣基進黨合作提名的陳柏惟，顏寬恒主打地方深耕牌，陳柏惟則以非傳統方式打選戰，由於當地藍綠基本盤差距不大，兩方攻防激烈。

台中市立委第2選區跨越海線與屯區，長期是顏家勢力範圍，也被民進黨評估為艱困選區，去年台中市長盧秀燕在當地拿下多數選票，也讓派系再度崛起。地方人士觀察，近幾年藍綠在第2選區得票數，基本盤其實差距已不大，其中顏寬恒在人口數較多的沙鹿區獲得高支持度，並搶攻烏日與霧峰選票；綠營則是在烏日區有較大聲量，並持續向海線拓展範圍。

國民黨籍顏寬恒上次立委選戰以9萬3495票、46%得票率，擊敗民進黨候選人陳世凱8萬7596票、43%得票率，這次立委選戰民進黨一度未推出人選，最後選擇與台灣基進黨合作，推派出基進黨發言人陳柏惟應戰。尋求連任的顏寬恒打出地方耕耘主軸，強調自己兩屆立委以來為地方服務與建設，平日也勤走基層，希望持續獲得選民認同與支持，顏寬恒整合當地派系力量，接任韓國瑜中部競選辦公室副執行長，選區還掛上兩人聯合看板，希望以「母雞帶小雞」姿態拉抬立委選情。

陳柏惟去年曾代表台灣基進黨參選高雄市議員，雖然最後落選，但他時常受邀上電視節目談論時事、網路直播節目，犀利與幽默風格獲得不少網路聲量。這次披上戰袍到台中參選立委，他不只投身陸戰，勤走基層參與活動，並持續以擅長的空戰策略，在臉書直播與選民拉近距離，希望以非傳統方式打區域立委選戰，參選後也引發不少話題。

1月6日晚間，顏寬恒與陳柏惟兩人恰巧同時到台中龍津夜市拜票，陳柏惟毫不考慮的就走向對手顏寬恆，兩人就在雙方的當選聲中相互擁抱。畫面除了被顏寬恒的直播給記錄下來，陳柏惟事後也在臉書PO出照片，並寫下真情告白「再六天、再等我一下，我會做到我答應你的事情，Feel Free」。

《聯合新聞網》報導，陳柏惟表示，擁抱是人與人之間心臟最接近的距離，這選區只有兩位候選人，因此在選舉過程中盡量保持君子之爭。我們喊出讓顏寬恒自由，沒有刻意強調他的家族背景，希望這個選區的不自由政治表態、不自由的利益關係、不自由的裙帶主義，可以透過這次選舉解放。

對此，顏寬恒說，擁抱鄉親這是很稀鬆平常的事，他平常拜訪選民，也常被鄉親擁抱，所以和陳柏惟掃街相遇，當然也可以相互擁抱，互相加油。顏寬恒強調，「我是一個很自由的人，陳柏惟在這裡也是很自由的選舉！我的人生劇本我自己決定，不需要陳柏惟來幫我導演！」我們要保持君子之爭，要給鄉親瞭解各自的政見，給鄉親好的選擇。

《自由時報》報導，台灣基進黨主席陳奕齊曾表示，陳柏惟這一戰很重要，而且要讓全台灣知道，陳柏惟若把顏家地方勢力扳倒，台灣沒有中國國民黨的長期夢想就可實現，若顏家被扳倒，國民黨至少會2、30年會爬不起來。對於陳奕齊的說法，顏寬恒則不予回應。

《信傳媒》報導，作為民進黨這次唯一合作政黨，在造勢場合陳柏惟受到重視的程度顯而易見。交通部長、前台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦，以及屏東縣長潘孟安，不論是與台中有淵源還是民進黨受肯定的縣市長都來助陳柏惟一臂之力。

賴清德在7日表示，陳這次投入選戰原本大家都不看好，因為要衝破消波塊何其困難，要挑戰政治家族也很不容易，陳柏惟代表台灣未來年輕人，陳的當選，等於台灣的當選，也是人民的勝利，現在已進入黃金交叉，要幫他贏得最後的勝利。現在民進黨的聲勢看好，陳柏惟靠著自己勤跑基層與空軍，也讓自己的聲勢不斷上漲，再加上2016年陳世凱雖然落敗，但兩人得票率相差不到3%，也顯示民進黨「新系」在此經營許久有一定的基本盤。

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核稿編輯：楊之瑜