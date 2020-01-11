【2020立委選舉】台南市第六選區：王定宇自行宣布當選

（2020/1/11 18:00更新）根據《三立新聞》報導，台南市第6選區民進黨立委參選人王定宇自行宣布當選。

具有指標意義的台南市第6選區立委選舉，國民黨前主席洪秀柱對上本屆（第9屆）立委第一高票得票72.05%的民進黨王定宇，競爭相當激烈。「柱柱姐」的個人魅力影響選情，讓王定宇嚴陣以待，預估決勝點將在東區29個里。《自由時報》報導，王定宇受訪時批評藍營現階段以前總統馬英九的「633團隊」全力輔選，就是刻意壓低總統候選人韓國瑜的角色，也利用台灣人的寬容，以為會忘記他們的執政失敗，「但我相信選民是有智慧的」。

《中央社》報導，台南市這次區域立委從上屆的5席增加為6席，其中第6選區包括俗稱「南關線」的仁德、歸仁、龍崎、關廟，再加入東區的29個里。與王定宇上屆立委選舉時以15萬3553票拿到全國第一高票的第5選區相比，最大差別在於約有23萬人口的永康被劃出，劃入東區的小東里等29個里。

2016年選舉，王定宇在當時第5選區的永康區囊括8萬677票，大贏國民黨對手林易煌近5萬票，從永康的選區劃分，不難看出對王定宇的影響。不過，市議員出身的王定宇，轉戰立委前在東區「三連霸」，在東區深耕基層許久，服務口碑不錯。王定宇說，東區過去常被視為國民黨較有優勢的選區，在這次劃入的地區中包括了眷村區，整個選區基本盤可能變成「淺藍」，洪秀柱又是擁有高知名度的對手，一定要謹慎以對。

《聯合新聞網》報導，台南市東區29里一向被劃為藍營票倉，軍公教選票不少。4年前民進黨立委林俊憲拿了3萬7000多票，但去年底民進黨台南市長候選人黃偉哲只拿到2萬多票，還倒輸國民黨對手高思博數千票。地方人士說，「東區將是決戰點」，如果洪秀柱在東區贏不多，可能補不過在南關線輸掉的選票。

洪秀柱主動請纓上陣到台南參選，雖然以前與這個選區幾乎沒有淵源，但以為國民黨開疆闢土、勇於挑戰艱困選區的氣勢，也讓藍軍支持者有眼睛一亮的感覺。從宣告參選至今，在地方政壇引起不少討論的話題。洪秀柱勤走基層，參與不少地方活動，把握機會與選民互動，開講時不改「政壇小辣椒」的風格，犀利批評時政；也常與其他幾名國民黨提名的立委參選人一起造勢，希望團結藍營支持者。

Photo Credit: 中央社

《自由時報》報導，1月3日在公辦電視政見發表會，洪秀柱質疑台南建設停滯不前，長年淹水治不好，並批民進黨每逢選舉就把兩岸問題當作「政治提款機」，這次急於反滲透法立法，是「執政無能的遮羞布」，將中國視為境外敵對勢力，框住了台灣經濟發展。她主張的兩岸政策很明確，就是蔡英文總統2016年所宣示的「遵循中華民國憲法及兩岸關係條例」，台灣最大危機，正是民進黨毀憲亂政，國民黨「護憲保台」才是正道。

王定宇細數台南正進行打通南關線五甲路、沙崙綠能科學城及台南大會展中心等重大建設之外，也回擊說這些列入前瞻計劃預算在立院審議時，「是誰灑麵粉、丟雞蛋、撒冥紙？」正是國民黨在阻礙。「從來沒到過台南關心的人，歡迎一起來努力，但不要一來就嫌這裡不好、那裡不好」唱衰台南，抹煞所有人的辛勞。

《中時電子報》報導，洪秀柱今天（11日）上午來到投開票所準備投票，她說，之前沒走完總統路，後來投入基金會工作，當時曾說過那場選舉可能是人生最後一戰，但人生計畫趕不上變化，老天竟安排她來到台南參選，希望這次是人生最後一戰。4個多月來，她舉辦100多場座談會、廟口開講，她說，台南之於她已經結下不解之緣，人家說一票一世情，短短4個月，她得到很多友誼。

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核稿編輯：楊士範