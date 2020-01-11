【不斷更新】2020大選關鍵開票即時評論

評論者簡介

彭振宣：關鍵評論網資深編輯，長期關注政治與兩岸關係

歐陽正霆：政大政治所畢業，前國會助理、經地方行政權歷練

許立倫：資深選戰操盤手，20年來無役不與

丁肇九：關鍵評論網資深編輯，前國會助理

（18:10）陳柏惟若贏顏寬恒，不但影響兩年後的盧秀燕，更是國民黨全黨的警示

歐陽正霆指出，顏寬恆這次選戰的美編、文宣風格很年輕，整體選舉策略，其實很類似走年輕風格的民進黨，因此如果連顏家這種地方實力扎實，空戰策略年輕的候選人都會落選，國民黨真的應該結構性的檢討。

上次地方大選獲勝讓國民黨以為維持老的結構就能贏，前年的勝利反而種下今年的敗因，也展現出打「抗中牌」的影響力高出許多人想像。

許立倫補充，台中8個立委國民黨如果只保住了2席，兩年後盧秀燕的市長地位極有可能不保。因為2020大選的氣勢將影響2022縣市長選舉。除非接下來兩年民進黨出現重大的執政失誤，或是國民黨痛定思痛大幅進行結構變革，否則2022國民黨在台中選情堪慮。

歐陽正霆認為盧秀燕有兩個隱憂，台中民間有個「顏市長，盧秘書」的順口溜，展現顏莉敏在台中的影響力，但如果連「顏市長」的哥哥都會落選，盧秀燕的位置將非常危險。

盧秀燕現在唯一主打的只有空汙議題，但這個議題一路打到2022，選民的新鮮感將會衰退。加上縣市長選舉辦在年底，冬季氣候容易讓台中空氣品質低落，極有可能衝擊盧秀燕選情。

（17:25）本屆選舉第一位宣布當選的立委：金門選區陳玉珍

金門本次雖然參選者眾多，但最後仍是「掛黨徽」的國民黨籍立委陳玉珍當選連任。

陳玉珍雖然歷經「萬安緊抱」、「夾手事件」等爭議，但也因此而在金門營造出極高的媒體聲量，加上兩位主要競爭者分別是老議員陳滄江與老縣長陳福海，雖然分別想拼空戰和基層，但兩人都屬資深政治人物，缺乏新意，加上金門縣民多挺韓國瑜，最終讓具有黨籍優勢陳玉珍連任成功。

（17:05）許立倫：這次的選舉非常激烈，但也很無聊

許立倫認為，雖然本次選情緊張，但本次民進黨的選戰打法其實有點了無新意，而韓國瑜雖然常語出驚人，但整體來說也沒有太值得拿來說嘴的亮點。總結來說，蔡英文主打亡國感全台灣都看得出來，但效果恐怕有限。

歐陽正霆指出，國民黨、民進黨在這次選舉都主打「國家」議題，但國民黨的空戰缺乏靈魂，只著重美編方式的改變而捨本逐末，因此慘遭民進黨碾壓，此外，國民黨因為缺乏經營地方黨部，選戰時反成累贅，這次最大的優勢可能是農田水利會，因為九合一國民黨在地方的成功，給了地方派系很大的希望，讓他們覺得跟著國民黨可以翻盤，但實際的結果是否有效，仍值得觀察。

許立倫補充，選舉的「空戰」需要網友自願性的熱誠，這是就是藍營缺乏的重點，加上藍營操盤者優先考慮「資源分配」，會反而牽制創意發揮。

（16:45）國民黨的立委選情，可能被韓國瑜拖累？

許立倫表示，國民黨本次選舉在許多選區可能受韓國瑜之累，導致母雞不能帶小雞造成一大致命傷，此外，許多選區因為是議員帶職參選，有「吃碗內看碗外」之虞，選前又沒有辭職，可能造成影響。

歐陽政霆補充，辭職參選其實是對自己有信心的展現，如果連都辭不敢辭，可見內部看來對自己也沒有信心。

至於本次立委的觀戰重點，許立倫認為台北市賴士葆、蔣萬安很危險；新北部分，挑戰者要挑戰現任應該沒機會，只有12選區李永萍比較有機會成為新科立委。

歐陽正霆則認為吳思瑤很危險，因為有李婉鈺出現分綠營選票，蔣萬安應該有機會低空過關。在他看來，全台21個激戰區，20個是綠營的保衛戰，藍營1個，其中預估藍營可成功挑戰6席。

（16:30）許立倫：2020選情是十幾年來最亂的一次

這次的選情可能非常膠著，沒開完前可能都還不知道結果，因為2018年底，韓國瑜靠著「討厭民進黨」這個因素而大獲全勝，今天這個因素並沒有消失，所以蔡英文今年的得票數仍然是一個隱憂。

歐陽正霆則預估，蔡英文應會贏韓國瑜8-10%，而觀戰重點會在雙北、台中、高雄等地，因為雖然「討厭民進黨」的想法還在，但今年「討厭國瑜黨」有可能取代成為第一大黨。

話雖如此，韓國瑜在選前的民調蓋牌也對選情有很大的影響，所以票沒開完，其實仍難確定結果。

Photo Credit: 中央社

核稿編輯：翁世航