遭媒體爆料11年前接受性招待，陳宗彥現身否認：從未被檢調偵查也未曾逾越份際

行政院發言人陳宗彥今（17）日被指控，11年前於台南市政府擔任新聞及國際關係處處長期間，曾多次不當接受性招待。對此，陳宗彥強調，自己從擔任台南市議員與市府等相關職務以來，從未被檢調約談、偵辦、調查；對於選民服務與人民陳情，也都謹守「依法處理」的份際；媒體沒有查證就這樣「處理掉」一個努力工作的人的人格，實在令他痛心。

媒體爆料，陳琬惠直指：就是新內閣發言人

《菱傳媒》今日爆料指出，行政院有一名剛上任的高官，來自中南部、當過地方民代，後來轉任地方政府官員，他在11年前任職地方政府期間，多次不當接受性招待。報導內容更具體寫出接受性招待的細節，包括如何和地方酒店的業者聯繫，要求「找朋友」，而「喝咖啡」（此指性交易）的錢由酒店老闆支付。

近日剛遞補上任的民眾黨立法委員陳琬惠下午隨即在立法院召開記者會，直指這名「男主角」就是行政院發言人陳宗彥。他在記者會中提到在台南經營酒店的「豆哥」王孝瑋，他最新的判決是被判妨害風化、提供酒店女子與客人性交，陳琬惠直指，陳宗彥在擔任台南市政府新聞及國際關係處處長期間，有到慷樂隊酒店帶小姐「出場」。

陳琬惠也公佈了一支電話號碼，說這是陳宗彥擔任處長時用的手機號碼，他用這支號碼多次與王孝瑋聯繫消費、或帶小姐出場。陳琬惠也在記者會中拿出LINE的截圖，其中疑為陳宗彥的對象曾發出訊息寫道：「小芸有空嗎？」

陳琬惠指出，她掌握訊息，指陳宗彥擔任台南市政府及國際關係處長時，曾多次至慷樂隊消費接受業者招待；業者王孝瑋有求於陳宗彥，而陳宗彥允諾幫忙。陳琬惠也指出，曾有檢察官承辦案件時發現可疑事實，於2014年4月14日上簽呈，主旨是請示台南市民政局長陳宗彥涉嫌違反《貪污治罪條例》，請求續行偵辦，但這案子最後因故沒能繼續偵辦。

陳宗彥：未曾逾越依法處理的份際

對此，陳宗彥下午火速在行政院召開記者會說明，表示自己從事公職到現在，選服、陳情都遵守依法處理的份際，過去當台南市議員，都秉持這樣的原則，絕對沒有逾越份際，這是他對自我的要求。

陳宗彥誠心說明，對於特定媒體未經查證，「將一個人的人格處理掉」，令他非常痛心，表示台灣的政治不該淪落到這個程度，一個人努力工作，不應該這樣處理。陳宗彥說明後，沒有接受記者提問就直接離開現場，全程大約1分鐘。

陳宗彥為台南人，2005至2010年間為台南市議員，後來在賴清德擔任台南市長時，擔任新聞處長還有民政局長；2018年進入行政院當政務次長，並於中央流行疫情指揮中心擔任副指揮官一職。陳建仁接任行政院長後，被延攬進入行政院擔任發言人，被視為賴清德的嫡系人馬。

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