文：陳淑怡

圖：香港電台

葵涌邨連接山坡下光輝圍市集的長樓梯，一級一級，見證基層市民早出晚歸的勞碌，主婦「慳得一蚊得一蚊」的節儉，上上落落，大汗疊細汗，連結著幾代人的生活。

清晨五時許，街市檔販、裝修工人等已經離家，快步落樓梯，開展新一天的工作……

「差不多工作12小時 ，做肉檔，當然辛苦，血汗錢來的……」

百幾級的樓梯路上，又會遇上「寓行樓梯於晨運」的公公婆婆，還幸苦候了多年的升降機，近年終於動工。

早上七時多，上學的人多了，揹著沉甸甸的書包，有小人兒咬緊牙關，也有兩姊弟手拖手並肩作戰，還有好兄弟，一起奔上樓梯。 不過，學生哥還是有個小小願望。「很累，希望快些有電梯！」

熱鬧過後，樓梯回復平靜，主婦從光輝圍市集拿著大袋、小袋回來，慢慢拾級而上，在避雨亭歇息一下，又繼續前進，沉重的餸菜，代表對家人的厚愛。

在香港，為生活打拼彷彿是必然，成年人工時長，壓力大，少年人功課忙，補習多，大家都埋首生活，有時可能忘了生命中最重要的人。年輕時忙著打拼的林先生，幾年前特意搬回葵涌邨老家，照顧101歲的母親。

林先生：「五六年前媽媽試過大病一場。我媽思想傳統，如把她送進老人院，她會不開心。寧願辛苦些，我盡量照顧到她百年歸老….」

「每當我外出食飯，她就會坐在家等我，還懂按電話，重覆找我很多次，我知她是寄掛著我。」

夜已深，漆黑的樓梯上，還有拖著累勞身軀的夜歸人，此時此刻，只想盡快回家。「剛下班，很累、很辛苦……」

星期日的長樓梯，換上閒適的氣氛。辛勞了整整一星期，街坊心情都比較輕鬆。

遇上拖著手行樓梯，恩愛40年的中年夫婦，又有陪嫲嫲飲茶的乖孫女，還有一早在酒樓開了茶的孝順兒子。

葵涌邨長者多，但亦有不少新生代，在這條通往地鐵站的長樓梯，星期日就遇上四位小伙子，他們是小學同學，升上中學後，平日功課忙，一個月才能碰面一次，大家都開始感受到成長的壓力。

傑：「有時我也很頑皮，不太聽媽媽說話，唯有幫她揼骨，讓她開心，爸爸工作要搬搬抬抬，放工回來已很累，不過亦不忘叫我溫書，不要打太多機！」

耀：「我爸是廚師，我媽是家庭主婦，也是常常叫我不要打機太久，要多溫習。」

Barry：「我成績一向不好，體育成績比較好，但我班主任跟我說，只是運動科成績好不足夠，也要讀書，要有基本知識。」

阿明：「知道父母想我們長大找一些好的職業，如律師，爸爸媽媽工作很辛苦，工資不多，我長大後應該要儲一些錢，將來給他們買一些東西。」

有人話少年不識愁滋味，四個小伙子雖然貪玩，但心裡很愛家人，只要打機有時，運動有時，讀書有時，他們的未來，將會有無限可能。

星期日的下午，街坊陸續回來，剛和爸爸出去飲茶購物的軒仔分享了他升上中學的大不同。「功課多了，老師也不會再同一件事解說太多。」

爸爸亦趁機鼓勵軒仔：「我從來不將工作的煩惱帶回家 ，不希望他擔憂太多東西，最重要的是他用心讀書，明白今天的努力可換來更好的將來。」

這條又長又斜的樓梯，年年月月，街坊一步一腳印，需要無比力氣和耐力，面對生活又何嘗不是？

上上落落，起起伏伏，最重要是能與家人並肩，彼此扶持。新的一年，大家重新集氣，繼續打拼。

節目簡介

在香港的日與夜，素未謀面的人們在同一空間相遇，會交集出怎樣的故事？取材一個地點，以紀錄片形式捕捉日常，也在捕捉人生的無常與美麗。香港電台節目《香港故事：此時此地》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A 播映，本集1月11日播放；港台網站www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/hkstories45 及流動應用程式RTHK Screen 同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue