【2020大選總評】民進黨和國民黨接下來的共同問題——誰是立法院裡的「頭」？

從結果談起：817萬 vs. 552萬的數字，是怎麼來的？

《關鍵評論網》選後專訪曾任國會助理，也經過地方執政團隊歷練的歐陽正霆。他表示，這次的選舉結果可以問兩個問題：第一，蔡英文是怎麼突破馬英九的上限；第二個問題，這些選票是從哪裡來的？

這次蔡英文比上次多拿了100多萬票，其中首投族會是一大部分，估計拿下了80多萬票，而剩下的主力來源，就是在高雄拿的100萬票，這個數字等於陳菊任高雄市長時代的高峰，也表示韓國瑜在高雄折損了將近40萬張票，在其它地區，藍綠反而大多維持傳統的盤勢。

這些人為什麼會投票給蔡英文？「烙跑市長」這個因素讓韓國瑜掉了很多票。回顧這場選舉，身為高雄市長反而成為韓國瑜最大的包袱，因為只當八個月市長很難有政績，就他真的有招商摩天輪，也不可能在八個月內蓋起來，因為沒有成果，所以沒有政績可以展示，很容易被認為是說空話，加深了韓國瑜「騙子」的印象。

至於為什麼蔡英文拿得到首投族的票呢？其實從去年習近平將一國兩制和九二共識扣連在一起時，發生了很大的失誤，不僅加深了中國與台灣之間的敵意，也破解了國民黨的兩岸神主牌。

反送中運動也從一開始陳家同的討論慢慢開始發酵，而最後導致民意爆炸的，是港警在香港街頭打人的畫面，讓這個議題變得有血有肉。前後堆疊起來，使原本可以讓國民黨得分的兩岸議題，變成失分。

九二共識、一國兩制、香港反送中的畫面，三者串成一條線時，大家先發現九二共識的空，再加上國民黨對反送中的回應很慢——韓國瑜第一時間說不知道，後來說年輕人被洗腦才信，又說是民進黨曲解，這樣的作為等於直接攻擊年輕人，得罪了這一群選民，讓這100萬首投族拒絕投給韓國瑜。

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韓國瑜為什麼開高走低？

為什麼韓國瑜宣布參選時的支持度，就已經是他的得票上限？

首先，韓國瑜的競選團隊其實很零碎，對比馬英九時代有包括市府培養的人、黨組織的青年部、立院的親馬立委、地方縣市政府等奧援，韓國瑜參選後團隊多由四處找來，陸續借將加入如同游擊兵；再對比發言人很早就到位，而且包括現役議員、現役立委、府方人士的民進黨，更顯得捉襟見肘。

第二，韓國瑜的個人風格在這次的選舉也產生負面影響，在2018年時大家覺得有新鮮感，但同樣的風格講久了，大家習慣了，原本的驚喜就開始變成失言，所以時間拖得越久就會掉越多票。柯文哲也面臨同樣的問題。

此外，選民對國民黨的印象也如前段的敘述持續降低，其實2018年的國民黨大勝就已經是其上限，韓國瑜在那之後，必定會開高走低。

國會數字的意義：61 vs. 38 vs. 5 vs. 3

第十屆立法委員的大結構其實沒變，民進黨原本擔心的保衛區只掉四席，事實上，民進黨在2018年的立委席次大約等於上限，這次只小輸，就是贏；不分區的部分，民進黨掉了五席，而只多了三席的國民黨，在民進黨過半的情況下，實質影響力其實沒有增加。

細緻一點來看，民進黨首要面對的問題，是「誰是立法院長」。

目前看來是柯建銘與陳明文的對戰，而陳明文的贏面比較大。在民進黨內，黨團總召和立法院長是兩大位子，但兩者對執政黨來說並沒有太大差異，加上這次因為領先多席而沒有跑票誘因，內部派系鬥爭也在選前排位子的時候擺平，柯陳兩人不管誰坐哪個位置，其實沒有太大的差別。

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對國民黨來說，下一個目標是要找出國會裡的「頭」。

對比時代力量有黃國昌做影武者，民眾黨有蔡璧如貫徹黨主席柯文哲的意志，國民黨目前只剩下曾銘宗與江啟臣背負國民黨團路線的責任，但兩人的路線卻很不同，如果重蹈在第九屆（現任）立委期間「每期選總召」的路線混亂，拉扯繼續，國民黨團的戰力可能仍然分散。

此外，立法院有個重要功能，是政治增補——為政黨引入新血活水——第九屆的國民黨立委曾經想過要做青壯派連線，但這次青壯派這次包括李彥秀、柯志恩落選，許毓仁、林麗蟬未被排進不分區，楊鎮浯在任縣長，青壯派等於只剩下許淑華、馬文君、江啟臣、林為州、蔣萬安等人，讓黨內政治增補的力量被大大削弱。

國民黨未來要活下去就需要改革，改革則需要新的人，如果沒有人就沒輒，這是國民黨未來發展最大的隱憂。

時力與民眾黨，應該思考自己的下一步

時代力量這次算是選贏了。

其實經過「退潮」的時代力量缺乏知名性人物，這次的勝利幾乎等於由黃國昌一人帶起，某方面而言證明了台灣有將近十分之一的人能夠「超越統獨」而落在「國家治理光譜」之中。

雖然這樣的「力量」目前難以成為國會最大在野黨，但已經創造出一個新的政治空間，時代力量以此繼續存活基本上沒問題，而且只要時力能在台灣創造越來越多個新竹市（編按：指高郁婷能讓鄭宏輝不當選），讓兩大黨知道只要他們想要，能夠把你推舉的候選人拉下來，就會有更多政黨怕他們，而提升自己的影響力。

民眾黨這次區域立委的戰術就是要搞死民進黨，也成功了好幾個，包含洪慈庸、吳怡農，都是加上民眾黨票就能夠當選的區域。若看不分區的部分，其實民眾黨贏得四席並不算差，但充其量也只是「大一點的時代力量」，也要思考接下來該怎麼擴張、怎麼能活。畢竟，年輕人、獨派、台派非常壁壘分明，民眾黨一但選了邊站，未來就很難吸引時代力量和民進黨的票。

所以民眾黨的下一步就是吃國民黨，和時代力量一樣走「國家治理光譜」的路，成為不敢變成「台灣國民黨」的中國國民黨的挑戰者——兩黨差了一個「國」字，因為民眾黨不講國家認同，只講國家治理，這就是他們在未來該凸顯的差異。

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第一島鏈的重要角色將再加深，但習近平缺的「武業」仍是隱憂

2020選後的台灣，在內政的方面不會有太大的改變，綠能、風電、性平、人權等工作會繼續執行，差異最大的應該在預算層面，民進黨選前在地方灑了很多錢，選後會不會再灑？選前承諾要給的選後會不會給？這些都會影響2022年的選情。

我猜會不給，因為下一次是縣市長選舉，如果中央不發資源給地方政府，很可能會導致國民黨在縣市選舉垮台，當民進黨重新拿回地方之後，就能再開始發。

外交方面，選舉期間包括日本、澳洲、英國、美國等，都有默默幫助蔡英文，這些國家在未來都是盟友。而且這些角色會越來越重要，因為美國將忙著處理中東問題，中國也有中東和新疆的問題，因此在太平洋這一端，台灣的角色會越來越吃重，這也讓台灣更有機會獲得CPTPP的門票。

而在兩岸關係上，如果中東緊張的局勢不變，習近平接下來可能求穩，因為在這種環境下更多操弄，真的會造成連環的影響，然而，因為中國領導人要維權，「文功武業」是必備的，而香港和澳門收回來後，大家會問習近平要收什麼——這就是他所缺的武業，也是兩岸未來最大的隱憂。

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核稿編輯：翁世航