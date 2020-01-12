韓國瑜之所以大敗，是輸給台灣人心中的「美國情結」

台灣總統大選在一片驚呼聲中結束，蔡英文總統大勝260萬票，狠甩對手韓國瑜。817萬的得票，甚至打破馬英九總統過去創下的765萬得票紀錄。這也意味著，蔡總統堅持的「親美遠中」路線將會持續進行，台灣在世界格局中的位置，持續融入美國代表的自由民主文化圈。韓國瑜的慘敗，其實不能全歸咎在個人條件，從他的競選場合的熱度就能看出，但是他所推行的價值理念，卻會跟台灣長期的美式文化相矛盾，這才是他最大的硬傷。

許多台灣的政治與戰略學者，都希望台灣能在美中兩強之間，採取兩面討好、靈活又不站邊的角色，但是隨著美國跟中國的對立日益激烈，台灣其實已經喪失兩面討好的可能。二次大戰後至今，以蔣介石開始傳承的執政當局，台灣學子一直都被灌輸「去去去，去美國」這樣的觀念，這從來都不是求知營利的專屬，而是生活與價值全方面的潛移默化，將美國的思想觀念在台灣重建起來。

所以就算是蔣介石、蔣經國獨裁專政的時代，都要對美國讓步，展現對「民主」的推崇，並且藉以跟對岸的政治觀念做出區隔。時至今日，這樣的民主要求有增無減，沛然莫之能禦。

有些藍營人士把年輕人稱為天然獨，以為這是陳水扁推動教改後的餘毒。卻忽略那從二戰以來持續不斷的美國文化輸入，所謂的民主自由這樣的理想，早已經根深柢固的深植在台灣人的內心。就算是最藍的知識份子，都會堅持台灣現今的生活方式，必須保留下去。民主不能打折，自由必須全面，當這樣的訴求喊起，台灣很自然地就會跟對岸呈現明顯的區隔，這個鴻溝還會隨著兩岸教育持續的差異，繼續擴大。

或許有人會點出許多美國民主的缺陷加以批評，民主作為一種制度，本身就不可能是完美的，但是也不要忘了，任何的現行制度，本來就沒有一種是完美的。以政治制度做比較，對於個人權利的保障，美國還是有著制度優勢，因為它提供了一個前提，自由平等不可侵犯，這是其他政治制度難以媲美的。對於台灣的藍綠來說，綠營強調美國的良善，藍營點出美國的不足，其實基本的調子依然都是美國的，就算是藍營也無法提供美國以外的生活方式。當人民習慣這樣的生活方式，任何意圖改變的威脅，都會造成莫大的反彈。

對於生活方式的習慣，遠重要於思考生活方式真正的內涵。例如說，對於台灣花大錢買武器，我過去的確有所不解。質疑的理由很簡單，因為很多規畫感覺不夠專業，在台灣整體防禦或是跟美國協同作戰上，時常感覺是花更貴的錢，買較次的武器。後來我了解到，國防這樣專業的東西，其實懂的人不多，譬如說買了F-16戰機，裡面的引擎推力、機電裝置、飛彈武器、雷達匿蹤性能等等，對一般人來說非常遙遠，其實再多的專業術語，也比不上一句：這是美國賣給我們的。這隱含的價值觀就是美國的東西是最好的，因此有了無以倫比的說服力，畢竟以民主這樣的生活方式，民眾的感覺往往比實際重要。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在這半年的香港衝突當中，香港的生活方式有沒有真的實質性改變呢？對於大多數人來說或許實質的影響不大，一樣上班、照常上學，但是在心理上的改變卻是巨大的。這就是對自己習慣的文化生活方式被改變的恐懼，再直白些，就是美國這樣的西方價值。

當習慣的價值被破壞，所造成的心理陰影往往是難以想像的。而因為地緣文化的關係，香港跟台灣很容易有同病相憐的感覺，香港人的恐懼，成了台灣人的害怕，對中國的恐懼轉而成了對美國更緊密的靠攏。

韓國瑜在這次選戰中也陷入了一樣的困境，對中國的態度，從一開始的親密逐漸轉而冷漠，甚至有意無意的疏離。就連進中聯辦，都需要拿出過去民進黨的例子作為反襯，似乎沒有民進黨的前例，自己跟中聯辦的關係就顯得十分曖昧，但是到底哪裡曖昧？其實也沒甚麼實據，也就是一種感覺。但這感覺的發酵可是破壞力十分強大。

對於美國的態度也是一樣，韓國瑜對美國的措辭，是越來越親善，越來越肯定，這反映的就是台灣人的內心價值，韓國瑜知道，自己必須配合，才能爭取到選票。藍營的每一個領袖都了解，在台灣社會挑戰美國十分不智，因為你要逆轉的是人們心目中的美國形象，而不是美國真正的形象。美國在國際社會風評其實不好，違背國際法、公然拒絕國際法庭、否認戰爭罪行、不肯讓殺害無辜者的軍人被引渡，這些美國可以說是罄竹難書、洋洋灑灑，但是這些大部分人都不知道，他們依然相信美國是民主的堡壘、自由的燈塔。

反美就是反民主反自由，這才是台灣人心中政治的底線。

中美的對抗還會持續進行，台灣作為美國的戰略前緣，這個守門員的位置看來是換不掉了。對於目前台灣的生活方式，現在的中國政府是無法接受的，也因為如此，要喚起台灣人內心中的恐懼與焦慮十分容易。嚴格講，蔡英文總統在這次選戰中，被質疑的政策很多，包括年金、反滲透、團隊、陳水扁前總統等等，這些問題每一樣都不是小事，但是在這次選舉中，看來沒有一件是大事。

蔡總統持續的訴求，主打的依然是反中國，但是核心內真正蘊含的，始終都是「民主自由」這樣的概念。美國跟中國的對峙，從來都不只是軍事經濟層面，還有價值理念跟生活方式上的衝突。目前中國的經濟發展迅猛驚人，但是距離美國還有距離，如果中國經濟持續上衝，國內貧富不斷縮小，人民權利得更根本的保障，或許這能成為另外一種被選擇的生活方式，到時中國才真正有跟美國競爭的本錢。

或許會有人說，中國對於台灣不可能給予這麼寬鬆的條件。此言差矣，中國在目前非洲或世界其他國家之所以受到歡迎，就是因為中國不干涉各國內政，中國提供貸款金援，不會去過問或是交換人權議題，對於他國的統治方式保持旁觀者的角色。簡單講，中國沒有想要扮演世界警察，所以對比美國的干涉，許多國家對中國更加歡迎。不過這樣的政策對於台灣卻是剛好相反，中國因為認定台灣是不可分割的領土，而處處打壓，也在台灣引發得到更大的反彈。這兩手的差異，恐怕中國官方自己要去想清楚。

民進黨的勝利，對中國的恐懼與反感只是其中之一，但是當對手國民黨對中國的恐懼毫無辦法的時候，無可避免，這就是民進黨最好的提款機，而只要中國與美國依然存在巨大的文化差異，要在台灣打出相反的親中反美的旗幟，等於全盤推翻一般人的生活方式，得到的反彈難以想像，也難怪要想勝選是難上加難。

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航