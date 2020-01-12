蔡連任後國台辦重申「反對台獨」，美國務卿：台灣是區域典範、世界的良善力量

台灣總統大選11日登場，總統蔡英文以大幅度差距擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功獲得連任。中國國台辦晚間重申「一國兩制」、反對「台獨」。不過美國、英國、歐盟外交機構都發出聲明恭喜蔡英文。美、加、英、法等國會友台議員也盛讚台灣的民主選舉，英國國會友台小組聲明甚至寫道：「儘管處於一個民主價值時而遭到壓制的地區，但台灣再一次展現身為區域燈塔的成熟民主。」

國台辦重申「反對台獨」，中國外交部強調「台灣問題是中國內政」

（中央社）總統蔡英文昨（11）日以歷屆最高票在本屆總統大選中取得壓倒性勝利。對此，國台辦晚間回應時重申堅持「九二共識」、「一國兩制」和反對「台獨」等既有調性。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光晚間透過書面新聞稿表示，「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，堅持一個中國原則。堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉」。

馬曉光進一步表示，兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。

他說，「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，增進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景」。

台灣大選結果出爐後，國台辦在晚間11時許針對台媒的提問，作出上述答覆。

而中國外交部官網12日也刊出發言人耿爽針對台灣大選結果的回應。耿爽表示，「台灣問題是中國的內政」，並強調，「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變。」耿爽也重申，中國政府堅持一個中國原則、反對台獨、反對「兩個中國」和「一中一台」。

耿爽表示，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識不會改變，「我們希望並相信國際社會將繼續堅持一個中國原則，理解和支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業」。

對於國台辦的新聞稿，我國陸委會透過新聞稿呼籲中共尊重台灣民主選舉結果。聲明寫道，台灣選舉不僅展現我們民主政治成熟穩健運作，更是台灣人民對台海情勢發出最明確堅定的答案；中共當局應尊重此一結果，同時必須面對現實、放棄對台負面壓迫，早日回到兩岸良性互動的正軌。

陸委會強調，我政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫。蔡總統在選後記者會中已經闡明，對岸應真正理解「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展的關鍵基礎，北京當局應放下單邊政治前提、拋棄威嚇打壓，並且正確認識台灣人民堅持民主價值、堅決反對「一國兩制」的事實，務實與我方共同面對兩岸關係新局。

美國國務卿：「台灣是區域典範及世界一股良善的力量」

（中央社）總統蔡英文成功連任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日發聲明表達祝賀，也讚揚台灣再次展現民主力量。蓬佩奧表示，感謝蔡總統帶領台美建立強健夥伴關係，並在壓力下仍維持兩岸穩定。

蓬佩奧表示，美國也恭賀台灣再次展現強健民主制度的力量。他說：「台灣健全的民主制度、自由市場經濟與蓬勃公民社會，使台灣成為區域典範及世界一股良善的力量。」

蓬佩奧指出，美國人民及台灣人民不僅僅是合作夥伴，也是同一個民主社群的成員，彼此因相同的政治、經濟和國際價值觀緊密結合。他強調，台美都珍惜憲法保障的權利與自由，努力培育由私領域帶領的成長及創業，並積極成為國際社會中的正向力量。

蓬佩奧說，美國感謝蔡總統帶領台灣與美國建立強健關係，也讚許她在面對持續不斷壓力下，仍致力維持台海兩岸的穩定。

蓬佩奧並表示：「在她（蔡總統）領導下，我們希望台灣持續為追求民主、繁榮並致力為人民提供一條更好道路的國家，樹立亮眼的典範。」

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

《中央社》報導，白宮國安會不具名資深官員向《中央社》表示，對於台灣2300萬人再次順利完成自由選舉，選出新的總統與立法機關予以祝賀。這名資深官員也表示，台灣是美國重要合作夥伴，也是自由開放印太地區領導者。

《台灣新社會智庫》解釋，美國國安會全稱為「美國國家安全會議」，設於1947年，儼然是美國總統在外交、國防等國家重大安全議題決策的機關。美國國家安全顧問與總統見面接觸的時間，常常甚於國務卿或國防部長。

《中央社》報導，蔡英文今天一早首個公開國政行程就是接見美國在台協會台北辦事處處長（AIT）酈英傑（Brent Christensen）。酈英傑致詞時，除了祝賀蔡英文、讚揚民主過程，酈英傑也說，他有幸與蔡英文在第一個任期時合作，共同追求美台許多共享利益，包括促進雙邊貿易與投資關係；協助區域各國建立民主、科技和經濟的能力；並支持台灣的安全，進而增進區域的穩定，他堅信美國和台灣將持續攜手同心，再創新局。

此外，《中央社》報導，目前在民主黨總統初選持續保持領先的拜登（Joe Biden）今天透過推特（Twitter），祝賀蔡總統勝選，也恭賀台灣人民再次成功舉辦選舉。拜登表示，台灣因為其自由、開放的社會而變得更強健。他並呼籲：「美國應該持續強化與台灣、其他理念相近民主政體的關係。」

除了美國，英國外交大臣、歐盟對外事務部、日本外務大臣也都稱讚台灣民主選舉，或對蔡英文表達祝賀。

（中央社）英國外交大臣拉布（Dominic Raab）11日發表聲明表達祝賀。拉布表示，台灣11日舉行的總統與立委選舉，見證台灣民主政治的蓬勃發展。他表示，選舉過程順利，他由衷恭喜台灣人民，並祝賀蔡英文博士和民進黨贏得連任，也期盼海峽兩岸重啟對話，以化解歧見，並建立建設性關係。

《中央社》報導，在歐洲方面，歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）發布聲明，恭喜台灣人民在這次大選所展現的高投票率，強調雙方的治理體系均是建立在對民主、法治和人權的共同承諾之上。

此外，日本外務大臣茂木敏充就蔡總統連任發表談話指出，台日是共有基本價值、緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴。日本政府將秉持維持與台灣非政府實務關係的立場，更深化日台合作交流。他指出，台灣對日本而言是共有基本價值、並有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴及重要友人。

美國多位友台議員「進一步深化台美關係」

（中央社）台灣大選順利落幕，多位美國國會議員今天紛紛祝賀總統蔡英文勝選。他們表示，台灣人再次透過選票捍衛台灣民主，抵抗中國脅迫，他們將持續與蔡政府合作促進美台關係。

台灣總統及立委選舉11日登場，蔡總統以超過817萬高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功贏得連任；民進黨同時取得61席立委席次，再次在國會過半。除了美國行政部門外，多位美國聯邦參眾議員也透過正式聲明或推特（Twitter），恭賀蔡總統勝選。

在參議院部分，共和黨籍參議員、參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）發表聲明，向蔡總統致上「最熱烈祝賀」。賈德納表示，他很榮幸去年能在美國丹佛接待蔡總統，並在他多次訪台期間，與蔡總統緊密合作促進美台兩國友好關係。

賈德納指出：「在中國持續透過侵略性活動剝奪台灣合法性之際，美國須重申其對台灣充滿韌性及活力民主的支持，以及進一步增進美台人民連結，這點至關重要。」

共和黨籍參院外委會主席里契（Jim Risch）則透過參院外委會官方推特，恭賀台灣人民再次成功舉辦選舉，並祝賀蔡總統勝選。里契強調：「美國重視我們與台灣的重要夥伴關係。」

參院外委會民主黨籍首席議員、參院「台灣連線」共同主席梅南德茲（Bob Menendez）以聲明恭賀蔡總統連任成功。梅南德茲表示，台灣充滿活力的民主制度是其人民渴望的明證，也是對那些在世界上致力追求法治、言論與集會自由、及對人權尊重的人們的鼓舞。

梅南德茲說，他期待與蔡總統合作，在未來幾年強化將美國與台灣人民緊密結合在一起的連結。他指出：「我們有許多要一起做的工作，包括經濟及貿易議題、外交及安全事務，及民間與文化活動，我有信心我們會成功。」

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室也發推文表示，盧比歐恭喜蔡總統獲得連任，他期待在未來幾年強化美台關係。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）指出，台灣這次選舉，對其人民及民主來說都是場令人難以置信的勝利，中國的威脅及干預顯然失敗，台灣人民清楚地表明：「自由民主獲得勝利。」

在眾議院方面，也有多位眾議員推文恭賀蔡總統，其中包含共和黨籍眾院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul），及眾院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）。

麥考爾推文表示，台灣人民再次清楚表達，他們會抵抗中國脅迫以捍衛台灣民主，而美國與他們站在一起。約霍則說，蔡總統是自由擁護者，他期待在未來強化美台關係。

「就算民主時常被壓制，台灣再次展顯成熟民主」歐洲各國議員盛讚台灣大選

除了美國幾位議員，英國、加拿大、法國、歐盟等議會友台小組成員，也都發聲明或推特，讚揚台灣的民主選舉。

（中央社）總統蔡英文成功連任，英國國會友台小組共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）與榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood）聯名發布聲明致賀，恭喜台灣展現成熟的民主。

聲明指出，兩人代表國會友台小組由衷恭喜蔡總統，經由一場民主且反映台灣民意的選舉成功連任。國會友台小組期待繼續與蔡總統、她的政黨，以及在立法院的同仁合作，加強台英多方面關係。

聲明表示，這場總統與立委選舉見證台灣民主蓬勃發展，儘管處於一個民主價值並非隨處可以彰顯，甚至時而遭到壓制的地區，但台灣再一次展現身為區域燈塔的成熟民主。

聲明指出，相信在蔡總統的第二任任期領導下，台灣對於人權、民主與自由的投入將持續增長，成為亞太地區與全世界的閃亮典範。

前上議院議長杜淑珊女爵（Baroness D'Souza）也恭賀蔡總統連任，推崇台灣對民主的付出，願台灣繼續發展自由繁盛的社會。

（中央社）總統蔡英文成功連任，法國國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）與副主席侯蒂雅（Laure de La Raudière）和博多黑（Eric Bothorel）在推特祝賀蔡英文連任。

賽沙里尼在推特（Twitter）上表示，「台灣是法國民主上的兄弟姐妹，這次美好的選舉再次證明了這個事實。台灣只屬於台灣，你們是世界進步奮鬥者的榮耀。」

國民議會友台小組副主席侯蒂雅則在推特上說：「恭喜蔡英文高票獲得連任！我將繼續在國民議會研究小組中推進與這個民主政府的友誼。」

另一位副主席博多黑則說：「恭喜蔡英文總統連任。很高興能繼續交流，以深化兩國的關係。」

《中央社》報導，在加拿大，加台國會友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）等多位參眾議員及加拿大駐台北貿易辦事處，均在第一時間發文致賀。史葛洛拍發賀電並在推特發文，恭喜蔡總統連任成功，期盼雙邊人民未來持續發展正向關係。

加拿大保守黨參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）表示：「台灣人民說話了！今天，他們再次投票贊成建立一個自由民主和團結的台灣。 台灣繼續成為其他亞洲國家的榜樣。」

As the Chair of the Canada Taiwan Parliamentary Friendship Group & on behalf of the membership of the Canada/Taiwan Parliamentary Friendship Group, I am deeply honoured & pleased to extend my personal compliments & congratulations to President Tsai Ing-wen on her election win pic.twitter.com/AnmnCTcU6c — Judy Sgro (@JudySgroMP) January 11, 2020

《中央社》報導，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、及4位副主席羅培茲（Juan Fernando Lopez Aguilar）、柯契夫（Andrey Kovatchev）、雷谷德科（Ryszard Legutko）、里克（Dominique Riquet）共同署名發出祝賀聲明。

歐洲議會友台小組表示，這次選舉再次證明台灣民主充滿活力，並展現台灣人民堅決捍衛自由民主的決心，不受外來恫嚇與介入。未來將持續支持台灣，並在民主、自由及人權共同價值上，進一步深化及拓展歐洲議會與台灣關係。

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）也恭喜蔡總統連任及台灣總統大選過程平和。他說，自由、民主與人權是芬蘭與台灣共享的價值。

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核稿編輯：楊之瑜