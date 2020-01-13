「統獨」與「藍綠」仍會是台灣政治主軸，柯文哲沒有未來可言

文：普通人的自由主義

台灣民眾黨雖然在不分區取得席次，但區域立委全軍覆沒，加上民進黨在國會單獨過半，民眾黨沒有機會成為所謂的關鍵少數，對柯文哲問鼎下屆總統大位，形成巨大的障礙。柯文哲的政治未來，何去何從？要解答這個問題，要先看清這次選舉的結果。

國民黨雖然在2018年的縣市長選舉讓民進黨吃了敗仗，但國民黨失去了歷史的勢，不但黨政為保守老舊人士把持，賴以為金庫的黨產也不符現代民主政治潮流，註定要逐漸退出舞台。馬英九靠著個人的魅力，加上金溥聰不墨守成規的打法，暫時止住國民黨的頹勢，但年輕人不喜國民黨的現象，說明了國民黨不可能在台灣有未來。韓流也沒辦法改變這個走勢。

在總統制的國家，兩黨政治幾乎是必然的均衡結果，因為人民一方面要政黨負執政責任，用團隊的力量，在政府興利除弊，但另一方面也不喜一個政黨長期握有權力，因此藉由定期選舉，適時讓兩個政黨輪替，可以達成民主政治的最佳結果。台灣也會走向兩黨政治穩固的均衡。但隨著民進黨的站穩腳根，國民黨卻日益衰敗，一強一弱，不會有穩固的兩黨政治。所以原本柯文哲最好的機會，就是取國民黨而代之，一如當年英國工黨，趁著自由黨的衰退，接收其地盤，而能與保守黨平起平坐。

在2014年的台北市長選舉前後，柯文哲的非典型政治素人色彩，配合全球的民粹政治浪潮，他的確有機會拿下國民黨地盤，而取得和民進黨打對台的機會。但兩個因素，一內一外，讓這個天賜良機，瞬間消失。我們幾乎可以確定地說，台北市長一職，就是柯文哲政治生涯的最高峰。

阻止柯文哲再上層樓的內在因素，是他的性格。在既有政治勢力之外，再造一股新力量，進而取得權位，這難度不下於起義造反。革命從來不是一個人的事，組織並領導團隊是革命領袖最重要的工作。帶兵打仗的領袖，要讓部隊死心踏地的追隨，除了本身學養、見識要夠外，決斷力當然也不可或缺。這些柯文哲應該都俱有，沒有問題。但柯文哲沒有領袖的心胸，不能把責任、困難一肩挑起。碰到事情，總讓部屬出面承擔，最後結果就是形成政治小圈圈，而把能人拒於千里之外。柯文哲的台灣民眾黨立委名單一拿出來，出現的就是這個窘況，沒有大將，只剩柯文哲的一人色彩。

這種推卸責任的手法，其實在他出面要選台北市長時，我們就應該看出來，但我們這些現任柯黑，在當柯粉的時候，並不能看出這跡象。柯文哲據他自己說，之所以離開台大醫院，而跳入政治圈，是因為在台大的愛滋器捐一案，受到不公平的對待，出於氣憤而從政。病人因為器官捐贈而得到愛滋病，一不是柯文哲開刀，二不是柯文哲經手，台大最後懲處了器捐的最高負責人，柯文哲是擔了下來，但他沒有吃下來，他深受委屈，心挾不怨，伺機報復。真要當領袖，就是對外承擔責任後，對內就是把不滿內化，不是到處怪東怪西，「錯永遠都是別人的」，他的口無遮攔，其實也是沒有把問題和責任內化的結果，長年用小聰明四兩撥千金，久了就以為那是口才，那是直率，而不以為意。照理說我們應該就此看出了柯文哲的薄臉皮，不適合當領導人，但我們被幾個因素給蒙蔽。

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一是柯文哲的精實，二是柯文哲的決斷力。早出晚歸的柯文哲，彷彿沒有其它人生一樣，戳力從公，這樣的精神，對比國民黨舊官僚的閒散，我們在感佩之餘，自然容易忽視了其它因素。柯文哲的決斷力，迅速地用推土機把問題壓過去，不斷地往前，也會讓我們旁觀者沒有時間停下腳步思考，柯文哲市府權力與責任的關係是否出了問題。等到我們回神了，四處回顧，怎麼柯文哲身邊的大將全換成了血滴子和童子軍？怎麼難度高一點、複雜一點的問題，都沒有解決？

但忽視柯文哲沒有領導特質最重要的原因，也是柯文哲政治會失敗的外在因素，即「統獨」與「藍綠」仍會是台灣政治的主軸。

在台灣政治光譜裡，極統和極獨的力量雖小，但經常綁架了藍綠兩黨的政策，這不是淺藍和淺綠的中間選民所樂見，因為中間選民要的政府其實相當簡單，有效能、能解決問題、反應民意，把國計民生當首要，不要統獨口水，因為統獨的議題解決的關鍵，不掌握在台灣手上，暫時無解。這些中間的聲音，不斷地為國民黨和民進黨所忽視，因此望治的民心，看到一個對藍綠都不買帳，又看似充滿執政效能的柯文哲，馬上把他當成天賜英主，而把他套入所有中間選民渴望的政治人物模型裡，忽略他的領導能力，並不算什麼，誰沒缺點呢？

台灣民眾黨如果早幾年成立，如果在柯文哲剛任市長那幾年就變成一股政治勢力，也許政治板塊的位移速度可以快到遮掩柯文哲的領導問題，但他錯過了那個機會，不但他被看破手腳，民眾黨只能像雜牌軍一樣拚湊，等到藍綠對決的大潮又捲回來時，他就只能被海水淹沒。

川普（Donald Trump）的對中貿易戰，不是一時興起，是中國強勢堀起所必須解決的全球性政治問題，習近平在2019年元旦演講的強勢主張「一國兩制」不能無限拖延，也要放在這個中國崛起的脈胳下觀看。美中的兩極對立，延伸到對立前沿的台灣內部政治，就是統獨之爭、藍綠之別。在這麼大的政治海嘯下，所有其它的政治議題，都會被吞滅。這次選舉選到最後，藍綠的歸隊，就是這個海嘯力量在作用。

聰明如柯文哲，當然看得出來這個龐大的政治推力，所以他一開始還是努力打「不分藍綠」的中間牌，但隨著藍綠兩邊站的態勢出來，柯文哲就加強他的打綠力道，而把自己往親中陣營推。目的很清楚，柯文哲打算吸收國民黨的勢力，先成為立院關鍵少數，再伺機變成正藍旗奪宮。

但孤家寡人的柯文哲，要在虎視耽耽的眾多藍營權力者裡突圍，並不容易。他的民眾黨，會衰敗的比親民黨更快，會比新黨更泡沫，因為他不是領袖。

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責任編輯：羅元祺

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