台灣基進與陳柏惟，成功把選舉變成政治教育改革的實驗場

台灣基進的近身觀察

很多人會問，台灣基進的路線和民進黨相近並與之合作，在這次選舉中被民進黨高層高喊「票投小黨是浪費選票」給搓掉許多，使得原本民調在選前看好幾乎會衝破5％政黨票門檻的台灣基進，僅拿到3.15％的得票率，與2016年和台聯黨合作的所得政黨票2.51％相比，今（2020）年台灣基進成長0.64％，不能不說是小有進步。雖然不能有政黨票立委入國會，實質上增加更多人認同該黨，應該感到欣喜。

民進黨身為大黨，這次使盡手段，把權力的碗公整碗捧去而大勝。在溫情喊話與黨政高層大母雞的帶領下，政黨票硬是踢開了與之合作的小黨，使得基進政黨票名單上立委人選，被擋在國會門外。另一方面，他們與民進黨合作在台中推出的區域立委候選人陳柏惟，卻突破組織強大的地方派系與黑道、賭盤掌控的重圍，令人跌破眼鏡地光榮戰勝現任立委顏寬恆，台灣基進的實力，令人無法小覷。

一般來說，區域立委要贏已經很不容易，在這個大家都說要當砲灰的地方去侵蝕掉消波塊，更是全國矚目、翻轉地方勢力的亮眼勝仗！即使是對手陣營應該都不會不欽佩這個小黨與陳柏惟的膽量與實力。陳柏惟靠的就是沒有包袱與勇敢向前的擔當。而這其實就是台灣年輕人應該有的精神。

許多媒體稱台灣基進為黑馬，個人覺得台灣基進不僅是黑馬，更是台灣現今政治改革的火車頭。因為這個小黨有自己的理念與定位，更有堅實的核心價值。他們沒有大黨的財力，卻用理念與行動苦撐經營政黨。為了台灣的政治改革，他們身體力行要做好台灣的政治教育。希望讓台灣人看到的是他們堅持的理念，而不是個人崇拜。

德國是一個非常重視政治教育，的國家，德語有句話說：「一個沒有政治教育的獨立民族，即是一個拿火把玩的孩童，此孩童隨時會引發火燒房子的危險。」（Ohne politische Erziehung ist das souveräne Volk ein Kind，das mit dem Feuer spielt und jeden Augenblick sein Haus in Gefahr bringt.）

沒錯，政治要有政治教育，要能思辨清楚，謹慎選擇自己的政治代理人。

Photo Credit: 台灣基進提供

多年來，台灣基進他們為了守護台灣，並不像其他政黨喊喊口號，或是找一隻肥大的母雞來帶，而是認真研究他們的敵手中國銳實力對台灣的白蟻效應，用論述政策端出牛肉給選民看，讓選民清楚自己所處得的嚴峻局勢。他們甚至不要分享大黨的權力，因為他們身為小黨，知道自己存在的意義，他們也知道自己在台灣政治圈中，要有怎樣的政治光譜：與民進黨做區隔，才能把台灣政治光譜拉寬拉大，讓民主國家的人民有更多更好的選擇，而不是讓選民看到，政治只是權力的分享的骯髒遊戲，使得選民對政治冷漠，這不是一個民主國家應該有的現象。

以台灣現有的政治光譜來看，沒有他們，台灣就沒有大喊台灣獨立、堅守保衛主權深綠的政黨。執政需要過半，民進黨無法包容深色的極端台獨派，是可以理解的現實。而台灣仍然需要有一個深綠，讓民進黨看起來溫和而主流，這可以讓中間選民安心也更容易接受。台灣基進現階段的主導路線就成了民進黨的小阿信，把眼光放遠——犧牲小我，成全大我，讓民進黨完全執政，把台灣的主流轉到民進黨的光譜來，把國民黨邊緣化。說來，他們不僅是小綠，而且是助攻民進黨拿到權力大碗不可或缺的墨綠阿信。

以社會結構來說，社會上本來就是有大約主流80－90％與非主流10－20％的選民結構，這也是民主多元社會的自然現象。這群許多由海外歸國留學生所主導下的新政黨，為了改革台灣撕裂、誇張浪費與口水對罵的選舉文化，他們投身把政治當事業來做，4年不夠就用8年、10年、20年來改變台灣，他們要的政治不是曇花一現，煙火耀眼，更不要愚民的偶像崇拜。他們希望用他們的青春在台灣做一場又一場的政治實驗，用自身鍛鍊的實力，與選民對話，翻轉台灣昂貴不實又沒論述的選舉文化。

所以我們會看到他們的成員說話都是有所本，他們用深藏本土的台灣底氣，練就原味的台灣話，企圖說服選民，他們的品牌與政策牛肉。即使是中央黨部，大家都選在台北，因為比較容易曝光而被媒體報導，但他們要翻轉重北輕南的概念，選擇跟大家走不同的路，故把黨部設在高雄。

台灣選舉結構，原本就對小黨非常不利，台灣基進這次雖沒有過5％的國會門檻，但他們把承擔拿下，選贏台灣最困難的區域立委，他們確實在台灣打了一場漂亮的勝仗，也為台灣選舉的里程碑上立下美好的標竿。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航