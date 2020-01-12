我們希望︰今日台灣，明日香港

選舉在香港或許還不是一個可以立刻改變現狀的工具，但選舉可以是攸關政體存亡的重大事情。

很高興在今天（1月11日）晚上，隔海的朋友們用選票守住了一個政體的主權。在面對中共威逼、恐嚇和切實的壓迫下，台灣朋友們用選票大大聲地對這個流氓政權說了句：「Thanks. But no thanks」。

台灣人民的努力和意志，我相信世界不會看不見。同樣，香港人民的努力和意志，我不相信完全對國際間的局勢毫無影響。尤其是中國近年一直在進行國務政治間的擴張和侵略。

中國這個流氓政權的下三濫手段，我相信終究敵不住人民對自由和民主的意志。

台灣人民確實流了好多好多血，也渡過了一段很漫長且不見天日的黑暗時光，當然就不會輕易斷送得來不易的權利和自由。

面對香港的局面，也走過了那段黑暗時光，台灣人民很清晰的說明不可能主動用選票把自己再次帶到那個局面裡去。

所以，我們去年九月訪台的時候，其實就不希望繼續用「今日香港，明日台灣」這個消極、假設台灣注定有悲慘結果的說法（民主國家的前景實在遠多於此），而是很希望向著「今日台灣，明日香港」的方向邁進，共同走到那個民主的境域。

台灣朋友用選票捍衛自由和主權，也同樣捍衛了在台手足暫時的安全：慶幸這個晚上不用擔心他們會在明早被包機遣返回中國送中。

在去年九月到台時，其中一樣最擔心的事情是不小心捲進了台灣的政治撕殺裡，繼而害得在台手足四個月後要被送中。很高興這是過慮了：自由的人民可不會像中共盤算般輕易主動丟掉自己的權利和未來。

而且，記得當時部份手足的處境，其實遇上很大的問題，前境也非常不明確。記得當時聯絡上不少體制內的朋友，而且他們對此事非常上心，希望可以找到各問題和困難的癥結，並盡力一一疏理好，後來也有明顯成果。

感謝這些朋友們一直在為此事出力，也慶幸和恭喜你們，你們的努力在人民填寫的成績表上有正面回報。

在同樣面對中共的壓迫下，看到隔海的朋友在這個時刻，以古老、民主的方式，對這個霸權、這種意識明確地說不，其實很難不激動。台灣人確實遠遠值得多於守著「今日香港，明日台灣」這句話。

願，今日台灣，明日香港。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin