國民黨改革第一槍！青壯派要求吳斯懷辭立委、吳敦義「即刻」辭去黨主席

昨日大選結束，無論在總統還是立法院席次，國民黨都輸給民進黨，甚至立院席次還讓民進黨過半。今（12）日，國民黨台北市議員羅智強號召國民黨青壯派召開記者會，要求黨內落實「世代交替」的呼聲，並表示將捐出80萬作為青年平台的基金，並要求吳敦義不要再等到週三的中常會，「立刻」就辭去黨主席職位，並要求吳斯懷、吳敦義讓出不分區立委的席次，以示負責。

昨日總統、立委大選落幕，國民黨推派的總統候選人韓國瑜不僅以260多萬票輸給民進黨挑戰連任的蔡英文，立委的部分，民進黨仍然拿下過半席次，甚至雲林以南所有區域立委，只要民進黨有推派人選的選區，都由綠營拿下。面對總統及立委選舉的潰敗，黨主席吳敦義昨日表示，將在週三中常會辭去黨主席職位，黨內「打掉重練」、「世代交替」的呼聲也四起。

今天，國民黨青壯派成員羅智強在國民黨中央黨部召開記者會，表示已號召國民黨內同志，成立名為「+1」的團體，喊出「80萬糧草，三枝人事箭」的聲明，要求國民黨大老盡快推動改革。

記者會上，羅智強表示，昨天的選舉結果是國民黨繼2016年再度面臨慘敗，他說，「我們憂心的不是黨的存亡，而是台灣民主制衡的力量在哪裡？」羅智強強調，國民黨不能再用改革的空口號敷衍每次的失敗，因此他今天號召「+1」這個長期宣揚改革理念的團體，今天提出第一波改革訴求，就是「80萬糧草，三枝人事箭」。

「80萬糧草」的部分，羅智強解釋，現在是國民黨最低迷的時候，一旦新的黨主席選出後，他會率先先捐出80萬元給國民黨，當做「青年平台」的種子基金，希望國民黨重新挽回年輕人的熱情，讓年輕人重新相信國民黨。

關於「三枝人事箭」，國民黨現任台北市議員張斯綱解釋，第一枝箭，就是吳敦義立即辭去黨主席，不要等週三中常會才請辭。張斯綱説，過去2014年馬英九主席、2016年朱立倫主席，面臨選戰失敗後，都立即辭去黨主席，由週三中常會推派代理主席，辦理補選事務。張斯綱表示，吳敦義昨天也宣示他辭去黨主席的決心，相信他不是位戀棧的長輩，呼籲吳敦義立即辭去黨主席，然後立刻啟動世代交替工程。

張斯綱表示，第二支箭，是請吳斯懷辭去不分區立委。張斯綱表示，「下架吳斯懷」的口號這次成為民進黨撿到槍的藉口，「我們相信吳斯懷將軍這次選戰受了很多委屈，也相信吳斯懷個人不可能出賣中華民國。」但張斯綱對吳斯懷喊話：「吳將軍這口氣的委屈，您要吞下去，這次因為『下架吳斯懷』這個口號，導致我們關鍵的選區失去很多優秀的同志，因此吳斯懷應該辭去立委，以表示負責。」

羅智強表示，這次國民黨在不分區立委僅贏13席，如果吳斯懷辭去不分區立委，將會由排名第14的吳敦義遞補。因此張斯綱説，最後，第三支箭，就是希望吳敦義主席同時也辭去不分區的立委，由排名第16的謝龍介來遞補。

張斯綱最後說，這三枝箭我相信不是只說空話，希望以新的風貌，希望國民黨盡快召開黨內改革會議，統整黨內應該革新的事項，儘速展開改革工程，否則歷史將會遺忘國民黨。

現任台北市市議員、國民黨發言人王鴻薇也呼籲，如果吳敦義一定要經過中常會才請辭，「我們強烈呼籲，禮拜三的中常會絕對不要上演慰留的爛戲碼。」王鴻薇強調，如果禮拜三中常會還在上演這種戲碼，可能連中常會的結構都應該被重新檢討，今天國民黨到這個地步，中常會也應該重新洗牌。

參與記者會的國民黨中常會青年代表田方倫也說，希望吳敦義自動請辭後，不要有任何中常委去慰留，他宣告，「國民黨中常會是秘密會議，但我會把所有試圖慰留的中常委名字記下來，讓所有黨內同志知道，是誰想要這個黨繼續沈淪下去。」

張斯綱最後表示，「+1」是個理念的聯盟，以後會以類似今天的方式，會發表聯合聲明，今天是80萬糧草和三枝箭，以後+1也會針對民生法案、兩岸論述、如何強化監督力道等，在+1團隊共同討論，有共識就會以聯合聲明的方式，發出我們的聲音。

《中央社》報導，面對青壯派要求辭立委，吳斯懷接受《中央社》訪問時表示，他是國民黨經由正常程序所推舉出來、代表軍系的立委，他並沒有個人去留問題，完全尊重黨的體制，國民黨若有任何決定，他都會尊重。

記者詢問，若國民黨最後決定要吳斯懷辭去不分區立委，是否也表示尊重。吳斯懷說，若國民黨認為這樣的方式是對的，那國民黨要考量整個國民黨形象及後果，因為他所代表的是軍公教的角色，也長年在街頭凝聚向心力。

國民黨本屆不分區立委的名單，從11月13日第一次公布後，就引發極大爭議。當時，曾參加中國官方活動的將軍吳斯懷位列第4，批評者認為不該將親中將領列入不分區立委安全名單，而黨主席吳敦義原本位列第10，也在安全名單內，創下國民黨史上，黨主席位列不分區名單的首例，加上平均年齡偏高等爭議，當時羅智強就曾率青壯派「靜坐抗議」。引發爭議後，國民黨中央在11月16日公布新名單，吳敦義改列14，在安全名單邊緣，但吳斯懷名次未變。民進黨不少立委參選人，隨後都以「下架吳斯懷」為口號舉辦競選活動。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜