【資訊圖表】第三勢力與他們的產地：最不被「藍綠綁架」的地方在哪兒？

文：羊正鈺｜圖表：林奕甫

2020年的總統立委大選落幕，在投票率增加8.6個百分點的加持下，蔡英文破紀錄獲得817萬票。但民進黨的政黨票卻比上屆少了近56萬票，不分區立委跟國民黨「一樣」獲得13席。在國會總共113席中，不但立法院「第三大黨」換人當，藍綠之外的立委席次也比上屆增加5席，總席次佔比從上一屆的8.8%拉高到13.2%。

但事實上，從2008年改為「單一選區兩票制」之後，小黨就不斷地集結力量，藍綠以外的得票率（席次）節節高升，2008年只有11.9%（5席），到2012年的20.8%（9席），2016年則是29%（10席），到了今年已經成長到32.8%（15席），顯見不願意投給藍綠的選民越來越多。

究竟有哪些新興的「第三勢力」呢？我們選了3個政黨票得票率超過3%、而且是自2016年才開始參選的政黨來分析，看看這些小黨的「票倉」到底在哪兒？最不會「被藍綠綁架」的選區又在哪裏？

1. 台灣基進：首次獲得國會席次

在2012年成立原名「基進側翼」，是台灣第一個以「台獨左派」為明確號召的政黨，總部位於高雄市，現任黨主席為陳奕齊。2016年基進側翼曾和台灣團結聯盟在立委選舉共推不分區人選，陳奕齊曾被列入台聯不分區的第一名。

2018的地方大選，他們在高雄、台南、台北和新北推出的12位議員參選人都落選。2020年立委選舉，改名為台灣基進（Taiwan Statebuilding Party），除了力挺蔡英文，民進黨也「禮讓」3個艱困選區給他們，分別是新聞部主任洪正參選金門、兩位黨發言人顏銘緯和陳柏惟分別挑戰國民黨的賴士葆、顏寬恆。最後，陳柏維為基進拿下第一席立委。

首次獨立參選的基進也提出自己的不分區名單，雖然最後政黨票只獲得44萬7286票、得票率3.1%，低於5%門檻沒有不分區席次，但仍突破政黨補助款資格的3%，未來四年每年可獲得2336萬4300元的補助款，對於新興小黨的持續運作來說是很重要的一步。

再進一步觀察其政黨票在全台各區的支持度，可以發現基進在高雄（5.9%）和台南（4.5%）的確擁有較高的得票率，光是這兩個縣市共拿下15萬6277票，佔了該黨總得票數的三成五，尤其是高雄市區都有高達6～8%的得票率。此外，也因為陳柏維在台中第二選舉區參選，龍井區（4.9%）、沙鹿區（4.8%）、烏日區（4.8%）、大肚區（4.5%）和霧峰區（4.3%）都明顯獲得較高的得票率，也意味著基進的版圖將「北上」，未來陳柏維進入國會，會讓基進逐漸打響全國知名度。

2. 台灣民眾黨：第一次參選就成為「第三大黨」

2019年才由現任台北市長柯文哲、市政顧問蔡壁如等人發起的台灣民眾黨（簡稱民眾黨），黨主席是柯文哲，主要訴求是超越藍綠，希望落實開放政府、全民參與和公開透明。該黨是「柔性政黨」允許雙重黨籍，因此不論是區域、不分區立委候選人都有部分來自「海選」，不過這屆提名的17名區域立委全部落選，得票率最高的18.2%，最低才2.6%。

即便如此，民眾黨的政黨票卻一舉拿到158萬8806票、得票率11.2%，不但第一次投入立委大選就超過5%門檻，將有5席不分區立委、擁有立法院黨團，也獲得2024年提名總統候選人的門票。柯文哲選後致詞時表示，未來將成為「最強大的監督者」，並將台北成功的例子帶進國會；同時扮演「影子內閣」，成立智庫以努力學習中央部會的運作。

而首次參選的民眾黨，政黨票其實主要集中在人口最多的六都，其中台北（12.9％）、新北（11.9%）、桃園（12.1%）和台中（13%）的得票率較高，台南和高雄則都不到10%，不過光是六都就拿到104萬6482票，佔該黨全台得票數的六成五。不過有趣的是，該黨全台得票率最高的地區是落在新竹市（15.3%）和新竹縣（13.5%），可能是該區擁有高比例的高學歷工程師、以及外移人口所導致。

還有台中市大雅區也拿到15%，可能與民眾黨在台中市第三選舉區（后里區、神岡區、大雅區、 潭子區）提名張睿倉有關，張睿倉雖然在該區僅拿到1萬4700票，不過他曾是大雅區上雅里里長、也曾是該區市議員秘書。

3. 時代力量：區域立委全軍覆沒，但政黨票破百萬

2015年成立的時代力量，在2016年一舉拿下5席立委，僅次於民進黨與國民黨，成為當時立法院第三大黨、並擁有立院黨團。2018年的地方選舉，總共有40人在全台參選議員，最後當選16名，其中以桃竹苗的候選人表現最好。

2019年8月時代力量出現一波「退黨潮」，核心成員包括立委林昶佐、洪慈庸都因「路線問題」退出，立委黃國昌也宣布不競選連任，一次少了3位現任區域立委的戰力。而2020年提名的5位區域立委候選人1席都沒上，除了在新竹市參選的高鈺婷得票率有28.6%，其他4個人都不到10%。

不過，現任不分區立委徐永明就任黨主席時喊出目標「政黨票破百萬」依然達標，最後獲得109萬8100票，比上屆多了35萬票，成長了47%，這次得票率6.11%也獲得3席不分區立委，在立法院依然擁有黨團。雖然在國會的總席次變少了，但跟上一屆比較可以發現：四年過去，時代力量幾乎在全台「整體」都有成長（得票率增加1.6個百分點）。

只有兩個區域在本屆的得票率退步超過1個百分點，分別是花蓮縣光復鄉（少3.9個百分點）、豐濱鄉（少3.5個百分點），很可能的原因是，時代力量在2016年不分區提名高潞以用為第一名之後得票率「特別高」，她是光復鄉人，而她在2019年因其國會助理涉違反利益迴避原則一案被開除黨籍、喪失立委資格，該助理涉嫌補助的其中一個地方協會就位在豐濱鄉。2020年該區回復「正常」支持度而退步了。

進一步分析2020的政黨票得票分佈會發現，時代力量最主要的票倉也是以六都為主，不過相較民眾黨更為平均、都落在7-8%之間，而在六都共獲得共59萬7627票，也只佔全台得票的五成四。

此外，也可以注意到幾個明顯得票率偏高的地區，像是新竹縣的竹北市（12.04%），以及拿到全台最高政黨票11.5%的新竹市其轄下的東區（12.46%）、北區（10.71%）、香山（10.54%），還有苗栗縣的頭份市（11.43%）和竹南鎮（11.3%），這幾個地方的支持度較高可能和該黨在2018年勝選的幾席市議員有關：

新竹縣第一選舉區（竹北市）議員：連郁婷

新竹市第一選區（東區）議員：蔡惠婷

新竹市第四選區（北區）議員：林彥甫

新竹市第五選區（香山區）議員：廖子齊

苗栗縣第五選區（頭份、三灣、南莊）議員：曾玟學

苗栗縣第四選區（竹南、造橋、後龍）議員：宋國鼎

4. 第三勢力的「共同票倉」在哪兒？

看完上述三個小黨的分析，不知道你有沒有注意到，除了基進主要票倉在中南部，民眾黨和時代力量在全台的得票分佈其實滿相似的。如果再細看，就發現還有一個明顯的共通點，就是竹北和新竹市的得票率都偏高。

進一步把民眾、時力兩黨在全台各區鄉鎮市的得票率以「XY散佈圖」呈現會發現，藍綠之外的國會第三、第四大黨的民眾黨和時代力量是呈現「正相關」，也就是說大部分的地區，如果民眾黨的得票率高，通常時代力量的得票率也較高，反之亦然。

而民眾黨和時代力量此次共獲得快2成的政黨票，如今是台灣最主要的兩個「第三勢力」小黨。換個角度看，也可以說，在民眾黨和時代力量的得票率都比較高的地區，也是全台灣比較願意投票給「第三勢力」的地區，也就是最不容易被「藍綠綁架」的地方：

為什麼這兩個區域最不容易被藍綠綁架可能需要進一步分析，不過新竹縣竹北和新竹市東區有幾個特點：

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核稿編輯：楊之瑜