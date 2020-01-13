致蔡英文與辣台派：給未來四年太平盛世的備忘錄

文：何立雪



蔡英文的大勝與民進黨國會過半，從民調來看並不意外。

選前，有許多意見領袖或網友不斷輸出「恐懼牌」，認為民調無法反應韓國瑜的真實得票，甚至說蔡英文可能會輸，個人認為均是無視「民調趨勢」下的結果。倘若每家民調平均落後到20%至30%還能逆轉，那檯面上的民調公司都可以收一收不用做了。

單就封關前的民調數據來看，這次蔡英文大勝並不意外，而民進黨國會單獨過半的事實也早已成立，剩下只是席次的多與少，會決定這單獨過半的優勢是絕對的或是脆弱的，如此而已。

然而，所謂「恐懼牌」能夠奏效，甚至是在同溫層廣為流傳，不單純只是對於「亡國感」的擔憂，更多的是對於韓國瑜與韓粉的懼怕，擔心這股勢力會如同2018年地方選舉一樣，再度席捲整座島嶼。不過，2018年與2020年的局勢已大不相同，當韓國瑜模式被民眾看透導致「金身」破除之後，他的魅力只限於狂熱的韓粉，無法拉攏中間選民。

而且，隨著他的脫序言行不斷在媒體曝光、轟炸著觀眾的眼球，更讓「討厭韓國瑜」的感覺，在一次次的傳播下，壓過了「討厭民進黨」的心理，使得稍有理性的選民遠離這位用膝蓋走路的民粹領袖，以及他那群無比狂熱、高唱夜襲的不滿現況者。

靠著「辣台派」谷底翻身，但韓蔡圈「粉」的行為真對台灣好嗎？

大選一路走來，蔡英文可以從2018年縣市長選舉大敗後谷底重生，個人認為與「英粉」或「辣台派」脫不了關係。當韓國瑜有了韓粉，柯文哲有了柯粉，蔡英文卻沒有自己的鐵桿粉絲，這對她來說是非常傷的。

因此，從2019年初的習近平《告台灣同胞書》後，蔡英文透過其議題設定的能力，將九二共識與一國兩制相互連結，搭配社群團隊的全新進化，使得她成為捍衛中華民國主權的第一把交椅，搖身一變成了「辣台妹」，而非過去執政無力彷彿被架空的「空心蔡」。

Photo Credit: 中央社

確立了辣台妹形象與凝聚「英粉」後，蔡英文的民調與人氣開始起死回生，還在黨內初選中擊敗出馬挑戰她的前行政院長賴清德，度過了執政三年來最大的挑戰之一。但隨著英粉不斷凝聚與擴大，粉絲式的出征開始成為常態。其中，「台灣價值」的確認，更成了許多意見領袖與媒體的必考題，不再只是專屬於柯文哲的獨家考卷。

「O粉出征，寸草不生」，這句話的圓圈可以代換成任何引發粉絲跟隨著的政治人物。的確，凝聚鐵粉對於政治人物來說非常重要，可是，一旦選舉結束後，這群滿懷熱情的粉絲又該何去何從？倘若，選後有人同樣批評著蔡英文或執政黨，這群粉絲是否會繼續出征？畢竟，正所謂「大局為重」，當中國威脅就在旁邊張牙舞爪，點出執政黨的問題無疑是提供給中國網軍入侵的破口，自然是萬萬不可。

於是，當追隨政治明星的粉絲成了徹底捍衛信念的禁衛軍，這彷彿替在位者圍上了一道道拒馬，無法輕易攻擊。這樣的粉絲狂熱，或許將對選後台灣社會的傷痕癒合，以及施政問題上的實質討論，造成難以估計甚至是不良的影響。

民進黨的下一個對手——柯文哲與台灣民眾黨

當蔡英文確定連任之後，落敗的韓國瑜勢必會將目標轉向國民黨主席之位，持續他不斷戰鬥、不斷鬥爭的路線，屆時會是國瑜黨 vs. 非國瑜黨的正面對決，同時造成國民黨陷入自顧不暇的分裂危機。對於總統獲勝並且國會過半的民進黨來說，下個要對付的首要目標並非黃國昌代表的時代力量，而是身兼台北市長與台灣民眾黨主席角色的柯文哲。

但是，看到這裡你可能會很疑惑說，為什麼是柯文哲？他的民調不斷滑落，失言風波一直增加，不壞金身早已像韓國瑜一般遭到破除。但即使如此，他現在的身分仍是首都台北的市長，再加上國會第三大黨的黨主席。除了國民黨之外，他的威脅性對於民進黨來說最大。當民進黨擊敗韓國瑜這位「百年難得一見」的政治奇才後，下一個目標，自然會放在柯文哲身上。

Photo Credit: 中央社

對於民進黨來說，想要繼續執政，壓制柯文哲的聲勢將是首要目標，因為2024年的主要對手，很可能就是已經表態出馬的柯文哲。畢竟，一個自稱墨綠出身的首都市長，卻組出一個光譜偏向淺藍的柔性政黨。要是組成如此特別的政黨能在國會生存，將帶給民進黨不少麻煩。

至於台灣民眾黨的未來走向，是會像時代力量一樣浮現「退黨潮」，經歷黨內路線的重整；還是會走向宋楚瑜式的一人政黨，成為四年一度的「總統入場券」，將是未來值得關注的看點。

台灣價值與統獨攻防，將是下一階段的政治對抗主軸

隨著選舉落幕，許多人往往期盼著太平盛世的到來——即使不是盛世，但至少有個安穩的日子。然而，下一階段的議題主軸，卻已經透過這次選舉浮上檯面：「統獨」。聽來又是老生常談的議題，每次選舉卻一抓就靈。從1994年台北市長選舉，趙少康喊出「中華民國要滅亡了」之後，過了26年，台灣人民持續憂慮著同樣的問題，仍然無法找到國家在統獨之中的定位。

說到統獨，我們可以從選前林靜儀接受《德國之聲》的專訪來切入。訪談中最轟動的，自然是「主張統一就是叛國」的言論。這被認為是重大失言，主要是因為在台灣的人民，理當有主張統一與獨立的自由，不該去說主張統一就是叛國。但是，這句失言很可能反映著部分蔡英文支持者或是台派民眾的想法。他們認為中共野心勃勃想併吞台灣，因此只要沒有強烈反對中國或是捍衛台灣主體性，就是缺乏「台灣價值」。

當民進黨持續執政後，這份針對「台灣價值」的考題，將會出現在柯文哲、黃國昌等遊走在淺藍、淺綠的第三勢力要角面前。只要小黨的言行舉止出現「背刺」嫌疑，積極的台派支持者就會一再發起測驗。倘若出現不符合題目要旨的標準答案，中共同路人等標籤就會排山倒海地而來。

在熱情的台派支持者眼中，一旦台灣價值不夠，就意味著捍衛國家的心意不夠強烈。雖然他們自己也不清楚，這座島嶼上的國家，名字究竟是中華民國，還是台灣。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九

不過，無論是中華民國、台灣，還是「中華民國台灣」都是可以的。重要的是在蔡英文勝選後，國家的方向已經確立。至少在短期內，我們將在美國的保護傘下持續矗立在台灣海峽，成為第一島鏈的最前線守護者，至於內政上的紕漏和疏失，台灣民眾就先相忍為國，不需理會黃國昌恣意的咆哮，或是柯文哲自以為幽默的失言。

畢竟，我泱泱大民進黨已經囊括了國會過半的席次，小黨不過只是一群台灣價值儲值不夠的人們，不足以影響蔡英文與民進黨帶給台灣未來四年的太平盛世。

但願歲月真能如此靜好。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航