韓國瑜如果被罷免，民進黨將重蹈將他趕出北農後的一連串災難

大選隔天心情很好，跟幾個朋友一起出來吃飯聊八卦，聊著聊著話題忽然聊到有很多泛綠陣營支持者，希望乘著總統大選勝利的氣勢，在高雄推動「罷免韓國瑜」的運動。

這時其中一個朋友，姑且叫他暗黑大法師好了，忽然語出驚人：

如果韓國瑜真的被罷免成功，對民進黨來說將重蹈當初拔掉他北農總經理的災難。

經過暗黑大法師一番分析，我完全被他說服。如果從選戰策略的角度，韓國瑜如果被罷免成功，將給民進黨帶來非常惡劣的影響。

韓國瑜在這次選戰中得到552萬票，雖然輸給蔡英文265萬票，但比2016年朱立倫的381萬票整整多了快200萬票。從投票比例來看，韓國瑜拿下38%的選票，也遠高於朱立倫的31%。如果從區域立委的得票率來看，2016國民黨拿下38%的選票，今年則是40%。

相比下來可以發現分裂投票的現象。國民黨整黨在區域立委得票只成長了2%，韓國瑜對比朱立倫卻成長了7％。從這個角度來看，支持者對韓國瑜個人魅力的認同恐怕更勝於對「國民黨」這個品牌的支持。

所以這次韓國瑜雖然在選戰中落敗，但要說「韓流」退燒，恐怕還是言之過早。

從2018年到2020年，我們可以發現韓國瑜很擅長打攻擊型的選戰，也就是在設定議題、帶動選民情緒上韓國瑜有堪稱藝術般的能力。但防守是韓國瑜的罩門，一但他要為政策、政績辯護就會暴露出他的弱點跟短處。

像這次選戰原本韓國瑜依靠「南台灣國際機場」「高山升旗台」「資助大學生出國」等議題一直掌握選舉節奏，讓蔡英文只能被動防守。但等到吳敦義抬出備具爭議的不分區立委名單後，韓國瑜反而遭到拖累被迫回防，讓韓國瑜的聲勢在選舉後半由盛轉衰。此外像是視察登革熱時爬樹找蚊子引發爭議，到政見發表會內容空洞頻頻失言，都顯示韓國瑜長於進攻卻不擅防守的特性。

進一步分析，韓國瑜在2018年大勝的秘訣，在於他能用簡單直白的語言把基層民眾對時政的不滿生動地勾勒出來，然後說到選民的心坎裡。但等他自己變成執政者後，再用這一套為自己辯護說服力就會大打折扣。因為在自己執政的情況下，倘若「世間仍然苦人多」這不就變成韓國瑜自己有問題？

除此之外，韓國瑜今年在高雄的得票對照2018年市長選舉時整整掉了61萬票，顯示「落跑市長」這件事情真的重創韓國瑜在高雄市民眼中的形象，成為他選票流失的致命傷。

總和以上幾點，就可以來討論為什麼罷免韓國瑜成功，反而會替民進黨帶來非常大的危機。

Photo Credit: 中央社 2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜11日晚間在高雄市黨部外正式承認敗選，現場支持者難掩激動與失望，仍不斷高呼「我挺韓、我驕傲」。 中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

首先，韓國瑜如果繼續擔任高雄市長，從現在到2026年（假設他尋求連任成功），高雄市的政績將會變成韓國瑜最大的包袱。像是高雄的舉債問題還有不景氣，韓國瑜如果無法在六年內解決，無論2022年、2024年，甚至到2026年，不如預期的政績都會嚴重的拖累韓國瑜的選情，更會坐實競爭對手替他塑造的「草包」形象。

這也會讓韓國瑜在接下來的二到六年內，都必須時時陷入他最不擅長的防禦戰，讓他無法發揮他擅長的攻擊手法。韓國瑜擔任高雄市長一天，其他政黨的市議員只要努力監督市政，不只能夠在戰略上牽制韓國瑜發揮，更能透過「打韓」替自己找到全國性的表現舞台。

相反的，如果韓國瑜被罷免，就能夠擺脫被對手質疑「政績不佳」或是「政策空洞」的攻擊。而且在野的韓國瑜能夠把全副心力放在凝聚、渲染民間對民進黨執政的各種不滿。可以說一但韓國瑜下台，不只會得到無敵的防護罩，還能將攻擊火力極大化，完全發揮自身最擅長的優勢。

其次，高雄市長的職務一定會將韓國瑜綁在高雄經營市政，至少會佔去他大部分的時間精力。然而韓國瑜一但恢復在野身份，可以預期一定是回到國民黨中央擔任組織要職。一但韓國瑜能夠將全副心力用在選務操盤，那接下來無論是2022年縣市長選戰，或是2024年總統暨國會大選，民進黨要面對的將不是「一個」韓國瑜，而是得到韓國瑜真傳的整個「國瑜黨」。

最後，韓國瑜如果不將任期做完就跑去打其他選戰，「落跑市長」這個死穴將會如影隨形地跟著他。甚至逼著他必須在2022年尋求連任，喪失2024年再次挑戰總統大位的機會。但這次一但罷免成功，韓國瑜立刻自動擺脫「落跑市長」的惡名，這個最大的死穴從此遠離他，讓他可以自由的規劃自身問鼎總統大位的進程。

總結以上各點，就可以看出來反對韓國瑜的群眾要對付他最好的方法，反而是給他一個區域性的舞台讓他用行動證明自己到底是不是「草包」。讓韓國瑜交出執政的成績單讓選民考核，才是照映出他是不是真材實料的最好方法。利用這次大選的聲勢推動罷免雖然可以得到階段性的勝利，反而讓韓國瑜的內涵跟能力更難被驗證，間接讓他有機會能將他的長處發揮到極致。

因此罷免韓國瑜到底是得是失，恐怕大家還是需要好好思考。

核稿編輯：翁仕航