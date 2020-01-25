從頭到腳的「這些毛」：該剃、該拔還是根本不該修？

文：陳敬哲（NOW健康）

毛髮左右著人與人外觀直覺，不論眉毛、鼻毛、腋毛、手毛腳毛、陰毛，很多人都想修飾好看或完全除去。然而怎麼做比較好、怎麼樣處理不但好看又能降低傷害風險？我們採訪了多位醫生，為大家逐一解答。

眉毛：修眉小心不要劃破皮膚，飄眉要確保獨立器具

Photo Credit：Now健康 眉毛修整該怎麼做？（圖／NOW健康製作）

眉毛對外觀非常重要，修眉不只是女性，現在也很多男性也非常在意。林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠提醒，門診中有部分病患，因修眉時不小心割傷皮膚就醫；所以眉刀在使用時，一定要保持好角度與力道，減少皮膚外傷風險。眉刀也要維持乾淨，使用前用酒精稍微消毒，保持定期更換。

另一方面，不論是紋眉或飄眉，其實都是在眉毛皮膚刺青，將顏料直接打入皮膚。施作前一定要考慮清楚，因為一旦紋眉或飄眉，就不可能恢復原狀，必須到醫院接受雷射才有機會。並且接受施作時，一定要確認器具沒有共用，以免不必要的感染風險上身。

鼻毛：鼻毛外露修剪就好不要拔，毛囊損傷容易有病

Photo Credit：Now健康 鼻毛外露很煩惱！該剪？該拔？（圖／NOW健康製作）

林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師李立昂表示，鼻毛在鼻腔內非常重要，千萬不可以亂拔。曾經有名女性就醫時，鼻子又紅又腫，檢查發現鼻前庭幾乎沒有鼻毛。詢問才發現案例無法忍受鼻毛，覺得很髒，所以自行不斷拔鼻毛，反而讓鼻子容易沾染大顆粒髒汙過敏，也會讓鼻子太乾燥而不舒服。

李立昂解釋，鼻毛是呼吸道最初步的過濾系統，可以阻隔較大的汙染物質，保持鼻腔內部潔淨，而且鼻毛囊能夠分泌油脂，維持鼻腔內部水分。經常拔鼻毛容易造成鼻毛囊損傷，油脂分泌減少，就容易造成不適；如果鼻毛露出影響外觀，最好用專用鼻毛刀適度修剪，不要用尖銳小剪刀，一不小心有可能受傷。

腋毛：腋毛能減緩皮膚摩擦，刮除腋毛器具要乾淨

Photo Credit：Now健康 腋毛到底該留？該除？（圖／NOW健康製作）

腋毛感覺作用不大，特別女性為了維持外觀好看，大多會選擇除去腋毛。新光醫院皮膚科主治醫師朱宮瑤解釋，目前有專家推測，人類有腋毛可能是為了減緩皮膚摩擦，人類直立行走後，雙臂自然下垂，形成了腋窩，腋下摩擦機會高，皮膚也相對脆弱。摩擦多了有可能發生損傷，有保護人體皮膚的作用。

朱宮瑤醫師提醒，大部分刮除腋毛的目的都是社交考量，如美觀因素及避免異味，但是使用的器具一定要注意潔淨。就像男生刮鬍子，難免在皮膚上引起細小傷口，如果除毛刀有鐵鏽或較多細菌，就很可能導致感染發炎。平時除毛刀最好保持乾燥，除毛前一定要仔細觀察刀片有沒有髒汙，可先用酒精消毒，也要定期更換。

手腳毛：手腳毛多是荷爾蒙作祟，刮手腳毛不會變粗變多

Photo Credit：Now健康 手毛腳毛越刮越粗？（圖／NOW健康製作）

手毛與腳毛同樣因外觀因素，很多人都會想要剔除，為什麼有些人手腳毛茂盛，有些人則比較沒有困擾。朱宮瑤解釋，手毛和腳毛生長大部分與荷爾蒙分泌有關，尤其是男性荷爾蒙，所以男生的手腳毛通常比較多。

部分女性可能因為荷爾蒙緣故，如罹患多囊卵巢症候群，會如同男士般手毛與腳毛比較多，或是服用荷爾蒙藥物、腎上腺腫瘤、卵巢腫瘤、胰島素阻抗症狀、高泌乳激素、庫欣氏症候群等。建議若有不明原因在該只有細毛或沒有毛髮處，忽然間長出毛髮，可到醫院做進一步檢查。

至於手毛與腳毛，有人會有越刮越粗的感覺，朱宮瑤則說，大部分的毛髮都是遠端比較細，接近毛囊端的根部會比較粗。而在刮除之後靠近毛根的毛髮本身就比較粗，所以會有刮完毛後變粗的錯覺。但如果選擇拔毛，由於拉扯容易讓毛囊與皮膚損傷或有傷口，有可能發生感染，所以比較不建議自行拔毛，嚴重者會引起蜂窩性組織炎。假使有相關需求，最好請求醫師協助。

陰毛：私密處皮膚薄嫩，修整陰毛小心不要受傷

Photo Credit：Now健康 陰毛露出很害羞，該怎麼做才好？（圖／NOW健康製作）

陰毛可能對許多女性會是困擾，陰毛作用到底是什麼，該怎麼樣處理才好？中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，女性私密處皮膚較薄弱，長時間摩擦下容易受傷。陰毛就能當作緩衝，讓私密處與外界物質能有一定阻隔。

郭安妮提到，女性想要處理陰毛，大多數是為了美觀，在穿著泳衣或內褲時，如果陰毛不小心露出來，會讓人感到尷尬。所以有些女性會想要局部整理，將多餘陰毛剔除。因為私密處皮膚較薄弱，刮剃時一定要特別小心，不要刮傷皮膚，剃刀最好事先用酒精消毒，修整完剃刀務必清潔並保持乾燥，也要定期更換。

郭安妮補充，部分女性可能選擇全部拔除陰毛，可能利用蜜臘拔除。由於拔毛非常痛，特別在私密處，有時施作完可能會有些紅腫不適。如果發現皮膚異常，一定要馬上就醫接受檢查。平時私密處最好保持乾燥與減少摩擦，太過於緊貼身的褲子最好避免。

本文經《NOW健康》授權刊登，刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航