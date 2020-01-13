美國「人權觀察」執行長赴香港發表報告被拒入境：「正好反映了當前問題」

（中央社）人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅斯（Kenneth Roth）昨（12）日在香港機場，表示他原本預定要在香港發表人權觀察的最新年度報告，如今卻遭香港當局拒絕入境。

法新社報導，羅斯預定15日要在香港舉行記者會，發表「人權觀察」的最新年度全球人權調查報告，報告將指控中國侵害國際人權機構的情況日益嚴重。

羅斯表示：「我本想強調北京當局加強打擊國際社會維護人權的努力，拒絕讓我入境香港正好清楚地反映了這項問題。」

羅斯指出，自己在香港國際機場被當局拒絕入境，他還在推特（Twitter）上傳一段自拍影片說：「即使過去我能自由入境香港，但這次卻是第一次，他們阻止我入境。」

羅斯表示，因為中國當局阻撓他進入香港，他將回到紐約，預計明（14）日在聯合國總部發表這份長達652頁的《2020世界人權報告》。

I flew to Hong Kong to release @HRW’s new World Report. This year it describes how the Chinese government is undermining the international human rights system. But the authorities just blocked my entrance to Hong Kong, illustrating the worsening problem. https://t.co/GRUaGh8QUb pic.twitter.com/iTHVEXdbwO — Kenneth Roth (@KenRoth) 2020年1月12日

人權觀察隨後也發表聲明。聲明中羅斯表示，「 這一令人失望的舉動，再次表明北京正在加強壓制香港，進一步限制香港人在『一國兩制』下享有的有限自由。 」羅斯並呼籲 相關國家應採取堅定立場，反對中國繼續實施已遭大量民眾連續數月抗議的高壓統治。

羅斯每年都利用人權報告的導論，強調主要的人權議題，他在今年度的導論中發出警告：中國政府正在集中火力攻擊全球人權保障體系。

報復美國通過香港人權法案，中國怒火燒向美國非營利組織

中國政府在去年12月時曾揚言，要對人權觀察、自由之家、 美國國際共和研究所、美國國際事務民主協會、美國國家民主基金會等非美國非營利組織實施制裁 ，以報復美國去年11月通過《香港人權與民主法案》。

中國外交部發言人華春瑩當時表示，「大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動『港獨』分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到製裁，必須付出應有代價。」不過北京當局當時並未說明制裁細節。羅斯曾表示，對中國政府制裁感遺憾，認為與其針對一個捍衛港人人權的組織，中國政府更應尊重這些權利。

《香港人權與民主法案》通過後，美國國務卿將每年審視香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位，包括是否繼續成為獨立關稅區，以及授權美國政府可對侵害香港人權的人實施制裁。

香港政府 加強審查，多名外籍人士入境遭拒

近年來， 有許多公開批評中國的學者、研究者、政治人物與社會運動者都被拒絕入境。去年9月28日， 美國學者、香港問題專家加勒特 （Dan Garrett）在美國國會與香港社會運動者共同出席聽證會之後，便被香港當局 拒絕入境，入境處職員稱這是內部決定，不必向他提供原因或解釋，加勒特認為，港府是出於「政治動機」拒絕他入境。香港特區政府當時則拒絕評論個別入境個案。

Photo Credit: Reuters/達志影像 加勒特（最右方）曾和香港著名社運人士黃之鋒、何韻詩等人一起在美國國會聽證會上作證，支持港人反對修訂《逃犯條例》。

2018年，香港還拒絕香港外國記者會（FCC）副主席、英國金融時報（FT）亞洲新聞主編馬凱的續簽簽證，馬凱試圖以旅遊簽證入境時，也遭到移民當局拒絕。

香港政府並未就馬凱的簽證遭拒做出解釋，但一般認為，這項決定和香港外國記者會在8月邀請主張「港獨」的民族黨召集人陳浩天演講、馬凱親自擔任主持人有關。

今年1月初，美籍攝影師康諾斯（Matthew Connors）也在入境香港時遭扣留訊問，之後被拒絕入境。康諾斯曾赴港採訪並拍攝「反送中」抗爭系列照片，一度被捕，但未遭控罪。香港政府同樣據此表示不評論個案。

不只香港，美國商會主席葛里福（Robert Grieves）和會長早泰娜（Tara Joseph）去年12月在澳門也分別被拒絕入境，且未被告知理由。商會補充說，兩人都被「無故拒絕（入境）」，並在被要求簽署一份同意不尋求進入澳門的聲明後返回香港。

新聞來源：

人權觀察執行主任赴香港發表報告 當局拒絕入境（中央社）