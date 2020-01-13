美國「人權觀察」執行長赴香港發表報告被拒入境：「正好反映了當前問題」
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中國政府在去年12月時曾揚言，要對人權觀察在內等5個美國非營利組織實施制裁，以報復美國通過香港人權法案。
（中央社）人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅斯（Kenneth Roth）昨（12）日在香港機場，表示他原本預定要在香港發表人權觀察的最新年度報告，如今卻遭香港當局拒絕入境。
法新社報導，羅斯預定15日要在香港舉行記者會，發表「人權觀察」的最新年度全球人權調查報告，報告將指控中國侵害國際人權機構的情況日益嚴重。
羅斯表示：「我本想強調北京當局加強打擊國際社會維護人權的努力，拒絕讓我入境香港正好清楚地反映了這項問題。」
羅斯指出，自己在香港國際機場被當局拒絕入境，他還在推特（Twitter）上傳一段自拍影片說：「即使過去我能自由入境香港，但這次卻是第一次，他們阻止我入境。」
羅斯表示，因為中國當局阻撓他進入香港，他將回到紐約，預計明（14）日在聯合國總部發表這份長達652頁的《2020世界人權報告》。
人權觀察隨後也發表聲明。聲明中羅斯表示，「這一令人失望的舉動，再次表明北京正在加強壓制香港，進一步限制香港人在『一國兩制』下享有的有限自由。」羅斯並呼籲相關國家應採取堅定立場，反對中國繼續實施已遭大量民眾連續數月抗議的高壓統治。
羅斯每年都利用人權報告的導論，強調主要的人權議題，他在今年度的導論中發出警告：中國政府正在集中火力攻擊全球人權保障體系。
報復美國通過香港人權法案，中國怒火燒向美國非營利組織
中國政府在去年12月時曾揚言，要對人權觀察、自由之家、美國國際共和研究所、美國國際事務民主協會、美國國家民主基金會等非美國非營利組織實施制裁，以報復美國去年11月通過《香港人權與民主法案》。
中國外交部發言人華春瑩當時表示，「大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動『港獨』分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到製裁，必須付出應有代價。」不過北京當局當時並未說明制裁細節。羅斯曾表示，對中國政府制裁感遺憾，認為與其針對一個捍衛港人人權的組織，中國政府更應尊重這些權利。
《香港人權與民主法案》通過後，美國國務卿將每年審視香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位，包括是否繼續成為獨立關稅區，以及授權美國政府可對侵害香港人權的人實施制裁。
香港政府加強審查，多名外籍人士入境遭拒
近年來，有許多公開批評中國的學者、研究者、政治人物與社會運動者都被拒絕入境。去年9月28日，美國學者、香港問題專家加勒特（Dan Garrett）在美國國會與香港社會運動者共同出席聽證會之後，便被香港當局拒絕入境，入境處職員稱這是內部決定，不必向他提供原因或解釋，加勒特認為，港府是出於「政治動機」拒絕他入境。香港特區政府當時則拒絕評論個別入境個案。
2018年，香港還拒絕香港外國記者會（FCC）副主席、英國金融時報（FT）亞洲新聞主編馬凱的續簽簽證，馬凱試圖以旅遊簽證入境時，也遭到移民當局拒絕。
香港政府並未就馬凱的簽證遭拒做出解釋，但一般認為，這項決定和香港外國記者會在8月邀請主張「港獨」的民族黨召集人陳浩天演講、馬凱親自擔任主持人有關。
今年1月初，美籍攝影師康諾斯（Matthew Connors）也在入境香港時遭扣留訊問，之後被拒絕入境。康諾斯曾赴港採訪並拍攝「反送中」抗爭系列照片，一度被捕，但未遭控罪。香港政府同樣據此表示不評論個案。
不只香港，美國商會主席葛里福（Robert Grieves）和會長早泰娜（Tara Joseph）去年12月在澳門也分別被拒絕入境，且未被告知理由。商會補充說，兩人都被「無故拒絕（入境）」，並在被要求簽署一份同意不尋求進入澳門的聲明後返回香港。
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