選後重回高雄市長，韓國瑜將面臨二大罷免關鍵門檻

參選總統失利，高雄市長韓國瑜回歸高雄市政，今（13）日高雄市政府上班，對請假3個月離開高雄感到非常抱歉，承諾未來將繼續把分內的工作做好，也表示目前沒有參選國民黨黨主席的規劃。不過選舉雖落幕，由在地團體推動的罷韓行動仍持續進行，號稱「215日長征」，要在7月以前罷免掉韓國瑜。

為了競選總統大位，高雄市長韓國瑜從去（2019）年10月開始請了近3個月的長假，今（13）日為銷假上班的第一天，韓國瑜一早於市政府接受媒體聯訪。

回到高雄後隨即就要面臨罷韓的挑戰，韓國瑜表示，罷韓行動在他當上高雄市長2個月就出現了，這是民主自由最可貴的一面，大家都有公民權，自己平常心來面對，市府團隊該做的努力絕對不會停止，該做的份內工作會做好，若想進行罷免，自己去運作，他都沒意見，強調自己很坦然面對。

而選舉失利，韓國瑜說自己內心也是非常難過，但已經承諾選民的，即使落選也要盡量去做。他也對高雄市民喊話說，「過去3個月離開高雄，對高雄市民非常抱歉，沒有好好陪大家，但市政府該做的並沒有停下來，表達對市民歉意，上班第一天，市府團隊一樣會上緊發條。馬上要過農曆新年了，市府全力以赴希望治安良好、物價平穩、環境乾淨，每個風景區打掃乾淨，市府會全力以赴。」

Photo Credit: 中央社

對於是否參選中國國民黨主席，韓國瑜接受媒體聯訪表示，目前完全沒這個規劃；至於高雄市政府小內閣是否調整，他也說，目前沒這規劃。

選舉完罷韓案登場，罷韓團體喊分三階段罷免韓國瑜

選舉已經落幕，但是「Wecare高雄」推動的罷韓行動持續進行。

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，2019年12月26日赴中選會送交32箱、共約3萬份第一階段罷韓提議書，中選會正在審查中。中選會須在25天內完成查對提議人名冊，若連署名單正確且人數符合規定，將再公告罷免連署開始，公民團體須在60天內完成第二階段連署。

Photo Credit: 中央社 公民割草發言人李佾潔（左起）、前高雄氣爆自救會長陳冠榮、「Wecare高雄」 發起人尹立、台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋等人發起罷免高雄市長韓國瑜行動，2019年12月26日前往中選會遞交第一階段提議連署書。

中選會收到第二階段連署書後，40天內必須完成審核連署人名冊，確認連署人數無誤，同意罷免案即成立，並將罷免理由送交韓國瑜，韓須在10天內提出一萬字以內的答辯書，中選會收到答辯書屆滿5天，旋即公告投票在成案後的20天至60天內舉行。

《聯合報》報導，罷韓團體將此過程稱為「215日長征」。若以《選罷法》所規定容許的最長時間估算，可能要到今年7月才會舉行投票；但若中選會加速查對、不需補件、並儘速舉行投票，最快可在今年5、6月間進行罷免投票。

罷免連署、投票門檻都高，能否成功罷韓仍未知

尹立表示，相隔13個月20天，韓國瑜在高雄市從市長選舉的89.2萬票，失血28萬票左右，這是對韓的不信任投票。蔡英文在高雄拿下109萬的總統票，這個對綠營推動罷韓，有很大助力。

不過在此次的總統選舉中，蔡英文只比韓國瑜獲得高出48萬6725票，距離罷免成功的57萬投票門檻仍有一段距離。《季風帶》雜誌創辦人林韋地在臉書上指出，投蔡英文的109萬人，不一定都支持罷韓，但投韓國瑜的61萬人，既然願意讓他當總統，當然也會繼續讓他當高雄巿長，認為57萬人投票同意是很高的門檻，要動員這樣的人數，不是民間團體或台灣基進這樣的小黨做得到的，一定要有組織性的力量。

本次總統選舉，高雄市衝出77.4%的投票率，一共有超過176萬人投票，這些人是否願意為了罷免韓國瑜再次出來投票，將是罷免成功的關鍵。

罷韓發起人之一尹立也指出，依規定第2階段要在60天內完成近30萬份的連署書，平均每天要進行5000份的連署，是一項挑戰。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜