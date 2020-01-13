選後重回高雄市長，韓國瑜將面臨二大罷免關鍵門檻
我們想讓你知道的是
為了競選總統大位，高雄市長韓國瑜從去（2019）年10月開始請了近3個月的長假，今（13）日為銷假上班的第一天，隨即面對高雄如火如荼的罷韓行動。
參選總統失利，高雄市長韓國瑜回歸高雄市政，今（13）日高雄市政府上班，對請假3個月離開高雄感到非常抱歉，承諾未來將繼續把分內的工作做好，也表示目前沒有參選國民黨黨主席的規劃。不過選舉雖落幕，由在地團體推動的罷韓行動仍持續進行，號稱「215日長征」，要在7月以前罷免掉韓國瑜。
為了競選總統大位，高雄市長韓國瑜從去（2019）年10月開始請了近3個月的長假，今（13）日為銷假上班的第一天，韓國瑜一早於市政府接受媒體聯訪。
回到高雄後隨即就要面臨罷韓的挑戰，韓國瑜表示，罷韓行動在他當上高雄市長2個月就出現了，這是民主自由最可貴的一面，大家都有公民權，自己平常心來面對，市府團隊該做的努力絕對不會停止，該做的份內工作會做好，若想進行罷免，自己去運作，他都沒意見，強調自己很坦然面對。
而選舉失利，韓國瑜說自己內心也是非常難過，但已經承諾選民的，即使落選也要盡量去做。他也對高雄市民喊話說，「過去3個月離開高雄，對高雄市民非常抱歉，沒有好好陪大家，但市政府該做的並沒有停下來，表達對市民歉意，上班第一天，市府團隊一樣會上緊發條。馬上要過農曆新年了，市府全力以赴希望治安良好、物價平穩、環境乾淨，每個風景區打掃乾淨，市府會全力以赴。」
對於是否參選中國國民黨主席，韓國瑜接受媒體聯訪表示，目前完全沒這個規劃；至於高雄市政府小內閣是否調整，他也說，目前沒這規劃。
選舉完罷韓案登場，罷韓團體喊分三階段罷免韓國瑜
選舉已經落幕，但是「Wecare高雄」推動的罷韓行動持續進行。
「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，2019年12月26日赴中選會送交32箱、共約3萬份第一階段罷韓提議書，中選會正在審查中。中選會須在25天內完成查對提議人名冊，若連署名單正確且人數符合規定，將再公告罷免連署開始，公民團體須在60天內完成第二階段連署。
中選會收到第二階段連署書後，40天內必須完成審核連署人名冊，確認連署人數無誤，同意罷免案即成立，並將罷免理由送交韓國瑜，韓須在10天內提出一萬字以內的答辯書，中選會收到答辯書屆滿5天，旋即公告投票在成案後的20天至60天內舉行。
罷免程序分提議、連署、投票三階段，以高雄市選舉人數228萬1338人為例，各階段罷免有效的門檻分別為：
・第一階段：提案人數需超過原選舉區選舉人總數1％以上：2萬2800人
・第二階段：連署人數超過原選舉區選舉人總數10％以上：22萬8000人
・第三階段：有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過原選舉區選舉人總數25％以上：超過57萬人
《聯合報》報導，罷韓團體將此過程稱為「215日長征」。若以《選罷法》所規定容許的最長時間估算，可能要到今年7月才會舉行投票；但若中選會加速查對、不需補件、並儘速舉行投票，最快可在今年5、6月間進行罷免投票。
罷免連署、投票門檻都高，能否成功罷韓仍未知
尹立表示，相隔13個月20天，韓國瑜在高雄市從市長選舉的89.2萬票，失血28萬票左右，這是對韓的不信任投票。蔡英文在高雄拿下109萬的總統票，這個對綠營推動罷韓，有很大助力。
不過在此次的總統選舉中，蔡英文只比韓國瑜獲得高出48萬6725票，距離罷免成功的57萬投票門檻仍有一段距離。《季風帶》雜誌創辦人林韋地在臉書上指出，投蔡英文的109萬人，不一定都支持罷韓，但投韓國瑜的61萬人，既然願意讓他當總統，當然也會繼續讓他當高雄巿長，認為57萬人投票同意是很高的門檻，要動員這樣的人數，不是民間團體或台灣基進這樣的小黨做得到的，一定要有組織性的力量。
本次總統選舉，高雄市衝出77.4%的投票率，一共有超過176萬人投票，這些人是否願意為了罷免韓國瑜再次出來投票，將是罷免成功的關鍵。
罷韓發起人之一尹立也指出，依規定第2階段要在60天內完成近30萬份的連署書，平均每天要進行5000份的連署，是一項挑戰。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 回歸高雄上班首日面臨罷免挑戰 韓國瑜低調：平常心面對（新頭殼）
- 兩度向高雄市民道歉！韓國瑜請假3個月拚大選：抱歉沒有好好陪大家（ETtoday）
- 是否選國民黨主席 韓國瑜：目前完全沒規劃（中央社）
- 罷韓案能否成立 尹立：關鍵在韓國瑜（中央社）
- 罷韓團體展開「215日長征」 韓國瑜面臨三階段嚴苛考驗（聯合報）
核稿編輯：楊之瑜