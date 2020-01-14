理解選後失落的韓粉長輩：談談彼此的恐懼，讓關係回歸正常

某縣市的一對老夫妻，前來郵局轉帳大筆金額至陌生戶頭，行員覺得不尋常，便問他們這筆錢打算作什麼用。老夫妻表示這是他們的事，支支吾吾不願意說，行員直覺遇到詐騙，勸說無效下趕緊報警。警察到之後，老夫妻才說是法官跟檢察官輪流打電話來，說兒子觸法被關，後來又一個律師打來說可以幫忙解決，電話裡也聽到兒子呼救聲，所以正要匯錢消災，但如今警察來了，對方說曝光就沒救了，他們老淚縱橫且怨嘆。 警察跟行員怎麼說都沒用，事實為憑，當兒子被通知到場時，老夫妻才真的相信一切都是詐騙。被問到老夫妻怎不第一時間打電話給兒子求證，他們也沒想到，因為兒子長年在外工作，平時很少聯絡；又問平常反詐騙宣導怎會不知道，老夫妻則說平常生活單純，資訊來源只有電視......

以上故事是編撰的，是否栩栩如生不陌生？每個時代都有其背景與生活方式，社會後來十倍速前進，青出於藍勝於藍，尤其網路及靠網路崛起的各類資訊，再靠這些資訊發展出更符合人性但也更複雜的社會。例如光是「性別」就不再是男生、女生，性傾向分為異性戀、同志、雙性戀、無性戀，另外還要加上性別認同、性別意識與性別平等的軸度，不能任意開黃腔，以免成為歧視或性騷擾。

類似這類的轉變，是由資訊開放所造成的「典範轉移」，過去嚴謹的填鴨式結構生活，換成了爆開的各式自由：生活變得多元、知識不再獨斷、需要跨領域的專業與角色整合。

現代正是資訊爆炸、認知超載的時代，然而很多人不願正視或無法適應這樣的轉變，也就心生恐懼。

恐懼來自對新時代的有限認知，以前生活單純，跟法院一輩子沒有關係，也就不需要法律常識，對他們來說「乖乖的不犯法就好」，資訊的理解是被動與簡單的，真有什麼事也可以請人代辦。然詐騙的故事說明，即使你不犯法，還是會有人鑽你認知不足的漏洞。

這個橫溝一直存在，如同故事裡長輩與兒子的生活是處於兩端，價值觀不同，吸收資訊、認知思考的方式也不同。更重要的是，以往是「人治的社會」，現在快速地轉為「法治的社會」，並驅使每個人權力均等與受益。長輩的恐懼，來自對時代的有限認知，或遠遠被拋其後的落寞。

長輩落寞久了，此時出現一個選舉角色。他滿腔舊時代價值觀，讓長輩們看到明亮燈塔；他滿口舊時代庶民語言，讓民眾倍感親切、情感有歸屬。韓國瑜的出現，宛如是救世主，他說要帶大家發大財、恢復生活尊嚴，激發跟不上時代認知的族群一種「懷舊感」──「人治」又出現了。

造勢現場就有長輩說：「韓國瑜跟國民黨權貴不同，不會高高在上，講話很真、很親切……」。人治的特色是，情感認同勝過大腦認知，所以韓說什麼就是什麼，不需再驗證。

韓陣營認為民進黨買通90％媒體、網軍，抹黑對手，灑了5000億政治買票、台灣被邊緣化去泰國還要財力證明……這些種種來不及查證但很恐怖的訊息，使氣氛凝重。長輩恐懼國家就這麼沒救了，小孩（已20－40歲）都被電視、網路洗腦，他們害怕失去台灣昔日的好經濟、和樂的家庭，於是「現在只有中天、中視可以相信了」。

韓國瑜給的資訊錯誤率極高，給的承諾也都是模糊口號且事後還可改口，但是他的態度卻極為「真誠」，是一種情感。長輩感覺對了就相信他講的是事實，相信他說的話而情緒激昂。

詐騙集團是怎麼讓長輩乖乖奉上金錢的？短短一通電話，他們掌握了情緒上的信任及操弄恐懼，就可以請君入甕。當長輩相信舊時代體制可以解救社會亂象與經濟低靡，也就與現實脫節、與年輕人互相對立了。

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1月11日，韓國瑜選舉大敗，長輩們像是偶像宣告退休的徬徨青少年，失去精神寄託，不知何去何從，再次恐懼也再次憤怒。選後有的生氣地說：「結果讓年輕人自己去承擔啦！」有的崩潰大哭。

台灣的選舉通常包含兩種策略，一是政策政見，一是爭取情緒認同，長輩被燃起希望結果卻落空，他們投注的越多越狂熱，跌倒後越生氣、沮喪、傷心，產生複雜性悲傷，更嚴重的會長期失眠。

緩解、轉移情緒的方式查詢網路就有，人面對重大失落，最可怕的是「對未來的不確定感」，覺得自己很脆弱。而此刻最有效的是「與人保持連結」，不要讓自己處於孤立狀態。

因此請不要停止關心長輩，哪怕被嘲諷被拒絕。選舉過後，勝選的一方總是擁有較多空間去包容對方，就由我們主動與長輩保持連結吧。

什麼粉都是一時，家人才是永遠──談談彼此的恐懼

前面故事裡，家人關係是既存的，只是一個在屋內一個在屋外。別笑長輩傻，他是根據個人認知而產生不同保護彼此的方式。關於新時代，長輩們可能也非常希望能跟自己的孩子聊聊，談彼此的生活與恐懼。我們可以告訴他們，你聽到的這些資訊事實是什麼，同性婚姻其實我有朋友過得很好，我也在擔心國家安全，你願意聽聽我的判斷嗎？要長輩相信我們已長大成熟，就要作給他們相信，穩住自己情緒。

選前激烈分歧，選後也許講話很尷尬，沒關係，我們文化的情感表達本來就不擅用「說」的，先用做的吧！用具體可見的方式：定時關心長輩身體健康、團購時記得幫長輩買一份愛吃的點心、主動幫忙家事、主動分享生活大小事。

記得你們是有連結的，平時生活越密切，不同意見時就有機會溝通，他們就算看了特定媒體也會和你討論，也就有破除謠言的機會。如同總統蔡英文所說：「和你立場相左的人，有可能是你的父母、子女……他們只是和你有不同的立場……但都是善良的人，都是一樣在你身邊真心付出愛付出努力的人。」

選舉後，原本堅持為對方好而激動的撕裂，已沒有存在的理由。關係要回歸正常，多些惦記，像吵架後和好般，達成建設性的理解。

其實資訊時代有個缺點，訊息太多而無從選擇，價值太多元而無所適從，而資訊類也僅是認知而已，長輩在生活面及人際智慧的累積，可以教我們如何軟性地人際溝通，圓滑地爭取權益。雖然長輩固守家庭權威，然傳統文化仍有一定的核心價值，可以在背後穩穩地支持我們。長輩就算碎念、冷嘲熱諷，家仍是避風港，他們會與我們一起扛責任。

別嫌棄教你父母用手機，當年他正是這樣教你拿筷子。教長輩適應、認知時代，不如讓他們找到適合自己的位置，不是比誰厲害、懂更多、更有用，而是Team裡的不同位置。

在自由底下，才能允許不同聲音

一般而言，選舉後總是幾家歡樂幾家愁，選舉是一時，生活還是要繼續過。但這次不同，以前選舉只是意見、立場、偏好的不同，但這次選舉卻是對立的極端，最關鍵的差別在於「自由大於一切」。

在自由底下，才能允許不同聲音，若是恢復往日威權，只剩一言堂，就不再有「選舉是一時的」。所幸天佑台灣，多數人認同並選擇現行制度。不管選勝還是選輸，只要政黨本身不斷檢討進步，都有可能逆轉勝。關於這點，我們能同理長輩的心態，但不能妥協立場，詐騙故事裡也是，即使理解長輩要救急，依然是要阻止他們被詐騙。

台灣的選舉有兩種宣傳，一是政策政見，一是爭取情緒認同；而且後者比例居多（因為大部分選民不會一個個看政見，簡易口號才深入人心）。在政治心理學上選戰團隊會鼓動民眾、煽動情緒、擴大對立，然即使如此，「實質政見」仍應備妥接受考驗，而不是乾脆沒有政見。

選舉不是一時的，我們還有好多事要後續，例如學學瑞典選舉文化，他們選的是政策走向，而不是選擇政治明星或死忠黨派；學習理解此次突顯的社會議題，原來還有好多人不一定會使用網路資源，如何讓所有人主動了解資訊、而不是被動接受謠言。例如就有社會團體開著胖卡車到城鄉教學電腦，彌補「數位落差」。

選舉不是一時的，正確的事要繼續做，和家人一起改變這個社會吧。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航