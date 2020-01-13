有認識的人出現在「珍惜群組」，是怎樣一回事？

運動持續至今已超過七個月，香港地光怪陸離之事，已經多如牛毛。但當我以為自己的眼界已被港共官員、香港警察、建制政黨及其支持者訓練得足夠廣闊時，冷不防一個「珍惜群組」的遊行，再次令我咋舌。

事緣是珍惜群組、中華傳統文化交流會等自稱是「一群熱愛香港」的元朗市民，今日由元朗西鐵站巴士總站遊行至元朗警署，更集體向警方報案，聲稱要舉報林卓廷議員和一批黑衣人，指他們於去年7月21日在元朗「作出打鬥等違法行為」，更手持印有林卓廷和黑衣人的「三宗罪」之標語，甚至明言「沒有林卓廷，沒有721襲擊事件」、「我哋要減輕警察工作量，我哋市民自發著白衫，因為佢哋黑色，我哋呼籲白色守護元朗，守護我哋家園」。

看罷報導，我的下巴幾乎跌倒在地上。事關這個群組的成員不但示範了如何將歪理當道理，而且在警方公關大將面對「721」問題時都尚且會短路、不知所措而亂說一通的情況下，這群市民卻能有條不紊地羅列「罪狀」、事由和案情重組，他們的認知能力、組織能力和自我說服的能力，估計要比「er er sir」高出不知多少個層次。

一邊看著他們的照片，我一邊幻想，假如我看見有認識的人出現在「珍惜群組」，那究竟會是怎樣的一回事？

他們不似一般「蛇齋餅糭」類的建制支持者。因為後者由利益導向，「無錢就閃」；前者卻（似乎）是真心真意地覺得自己是（用鐵通、藤條）守護家園，把真心交了出來，又稱「真心膠」。

他們也不是一般的撐警人士。因為要撐警，出席一下集會、上台講兩句，甚至像某些藝人一樣去影張合照就好，但他們的撐，卻是要衝出來「減輕警察工作量」，用自己寶貴的時間和金錢，去替一些收錢去打工的人做事，也真的太不「香港人」。

他們對「自衛」、「武力」更有非一般的定義。明明有眾多新聞片段影著白衣人打開鐵閘，衝著站內追打黑衣人，但在他們的認知裏，卻理解成被「對方用防火喉的水撩事鬥非，導致開始出現衝突」，用鐵通、藤條來對抗別人的水，果然厲害。

單是這樣想了一想，我已經覺得無力招架，更不敢想像這幻想假如變成事實，會是何等情況。大概我的道行未夠，才會在此少見多怪，但這樣開眼界的機會，真的，一次也嫌多了。

本文獲授權轉載，標題為編輯所擬，原文見作者Medium。

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