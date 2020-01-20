專訪臺灣吧製作人Xible：對任何事保持懷疑及獨立思考、運用工具創造更多元有趣的影音內容

「臺灣吧是一個非常恐怖的地方，因為大家都非常愛騙人！」臺灣吧製作人兼導演 Xible 說道，「對任何事保持著懷疑的態度，不僅是創作知識型內容的必須技能，更是在臺灣吧的生存法則」。臺灣吧所製作的動畫和影片橫跨歷史、政治、法律和科學，Xible 簡述他的創作過程，需吸收大量的知識、並轉化成有創意的內容腳本，而進到創作的下一步：拍攝、剪輯、做動畫，更需要好的創作工具來實現腦袋中的想法。

從小夢想可以成為漫畫家，卻在大學一頭栽進拍片的世界

Xible 從小就對漫畫有深厚的興趣，到了大學都還是懷抱著想成為漫畫家的願望，直到大二時選修了電影賞析課，就此一頭栽進了拍片的世界，除了幫忙系學會製作影片外，也經營製作自己的 YouTube 頻道，後來也因為這些作品輾轉進入臺灣吧擔任製作人。

雖然說是製作人，但 Xible 身兼導演、企劃、剪輯後製等工作，可說是集十八般武藝於一身，聽起來很辛苦，但因為臺灣吧的影片主題橫跨歷史、法律、政治、科學等領域，每次的影片製作都可以對不同主題有更廣泛且深入的認識，加上臺灣吧自由的理念，讓人更能盡情揮灑創意。

Photo Credit: TNL Brand Studio

Xible 提到自己最滿意的作品是《假裝是vlog，卻在討論明治維新後的日本文化融合｜臺灣吧TaiwanBar》、還有《實驗篇！『啾啾鞋的邊緣基因哪裡來？』-《實驗科學吧》 EP2｜臺灣吧 TaiwanBar》這些有搭配實際影片的作品，而最喜歡的角色則是《『荊軻刺秦 - 被追殺可以殺人嗎？』法律吧 EP2》中我行我素的秦王，Xible 也在邊做邊學的過程中搞懂這些主題，並養成對任何事物保持懷疑的好奇心跟持續思考的習慣。

除了腦袋以外，好的創作工具更是不可或缺的元素

之前 Xible 都用 13 吋的輕薄筆電作為主要工作用電腦，雖然可以帶著筆電到處工作，甚至到外面取材尋找靈感，但是要使用 Adobe Premiere 剪片時，筆電的效能就不夠了，必須要回公司使用桌上型電腦才能完成工作。

另外 Xible 提到，有次臺灣吧因為與上班不要看合作，而首次需要拍攝 4K 的影片，到了需要剪接後製時，竟然發現自己的電腦完全跑不動，無奈之下只好趕快跑到光華商場再組了一台更高階的桌上型電腦，才能滿足剪片的需求，不過這樣一來一往就浪費了很多時間，更讓他體會到創作工具的重要。

在選用規格時，記憶體是 Xible 最重要的考量，一般剪片至少需要 32GB 的記憶體，這不但對筆記型電腦來說是個高標準的要求，很多桌上型電腦也可能沒有這麼大容量的記憶體。Xible 使用的 MSI Prestige 15 搭載32GB記憶體，內建兩條記憶體插槽，最多可以擴充到 64GB 雙通道 DDR4-2666 記憶體，兼具容量與速度的設計，可以滿足各種影音創作上的需求。另外，現在很多手機都有拍攝 4K 影片的功能，而有很多電腦的效能反而不敷使用，在剪接 4K 影片的時候就很吃力。對於想要自己創作影片的素人來說，好的創作工具是必要裝備，也才能創作出好的作品。

Photo Credit: TNL Brand Studio

將筆電帶到拍片現場剪接，更能提昇工作效率

Xible 提到因為過去筆電的效能比較差，所以不能在拍攝現場進行預剪跟調色，必須收工後回到辦公室才能檢查影片是不是符合需求，萬一拍得不好，就需要把所有工作人員叫回來重拍。

Photo Credit：TNL Brand Studio 使用了MSI Prestige 15之後，Xible可以將筆電帶到拍攝現場，直接將影片丟進電腦中試剪，大幅縮短工作時間。

使用 MSI Prestige 15，Xible 就能直接在現場將影片即時放到電腦中試剪，MSI Prestige 15 的連接埠完整，可以直接將 MicroSD 記憶卡中的檔案傳輸到電腦中。如此一來不但不會再發生需要重拍的問題，拍攝上也不需要保險起見而多拍幾個鏡頭，大幅縮短拍攝過程的工作時間。

Photo Credit: TNL Brand Studio MSI Prestige 15 的連接埠包含兩個 USB-A、兩個 USB-C、Micro SD 卡插槽及 HDMI 埠，符合大部分的使用者需求。

當 Xible 回到辦公室之後，MSI Prestige 15 的極窄邊框設計讓螢幕視覺更寬闊，比先前使用的 13 吋筆電看起來更舒適，可以在剪輯影片時可以放更多工作區域，因此不用一直切換畫面而影響工作效率。

Photo Credit: TNL Brand Studio

在剪輯和調整之後，接下來就是輸出影片，如果純用 CPU 運算的話，速度可能會讓人等到抓狂，MSI Prestige 15 搭載效能強大的 GeForce GTX 1650 Max-Q 獨立顯示卡，可以利用 GPU 加速大大縮短輸出影片的等待時間。

Photo Credit: TNL Brand Studio

效能強大卻輕薄，攜帶方便、不造成負擔

MSI Prestige 15 除了電池續航力長之外，外觀又符合輕薄筆電的樣子，它的重量只有 1.6KG，厚度也只有 15.9mm，所以真的又輕又薄，甚至跟許多文書筆電差不多，就算攜帶到拍片現場，也不會造成太大的負擔。

Photo Credit: TNL Brand Studio

MSI Prestige 15 搭載 MSI 獨家 True Pixel 顯示技術，螢幕經過 True Color 校正技術調校出更精準的色彩，達到 Delta E<2 的極度準確數值，還支援 100% AdobeRGB 廣色域，並經過 CalMAN 專業色彩認證，提供最準確且真實的視覺呈現。

Xible 以自身的經驗為例，先前因為在不同電腦上剪片時，會受到不同螢幕的色差影響而傷透腦筋，現在他可以帶著 MSI Prestige 15 到各個地方工作，不會因為移動到不同地方換了設備而有色差的問題。

Photo Credit: TNL Brand Studio

此外 MSI Prestige 15 還有個隱藏版的優點，之前在影片要上架的當天，即便是假日 Xible 也需要待命，如果在影片上架發佈前有發現任何的小錯誤或是需要修改的地方，就算只是字幕打錯字，都可能要讓整支影片重新輸出，這樣就需要把整個流程重新跑一遍，所以需要效能夠力的電腦才能在第一時間完成任務。

而現在 Xible 可以把 MSI Prestige 15 帶在身上或帶回家，所以影片上架當天就不再需要死守在辦公室或是家中的桌機前，讓自己有更多時間能夠培養靈感。

Creator Center 創作中心，監控效能還能一鍵完成軟體優化設定

除了有著絕佳的硬體配置，MSI Prestige 15 在軟體優化上也不遺餘力，透過創作中心軟體提供多種的系統模式設定，無論是提高效能或是增加電力續航，都能依照使用情境及需求選擇一鍵完成優化設定。

創作中心集合了多款常用的設計、美術、影片相關軟體的設定檔，會自動偵測電腦中的軟體，並將已安裝的軟體表列出來，並提供各種優化選項，讓您可以決定要將哪些軟體列為最高優先權，或開啟幾個 CPU 核心給它使用，並且最佳化 GPU 與記憶體效能，還可以即時監看電腦的狀態，達到動態調配電腦資源的效果。

Photo Credit: TNL Brand Studio 創作中心整合了各種創作者常用的軟體。

Photo Credit: TNL Brand Studio 無論是 CPU 核心數管理還是最佳化 GPU 與記憶體效能在這邊都能針對各別軟體設定。

Photo Credit: TNL Brand Studio 也可以隨時監控電腦的即時狀態。

除了針對各別軟體的設定外，創作中心還可以依照使用情境的不同，選擇效能模式、平衡模式、靜音模式等設定檔，也可以在長期外出的時候選擇超級電池模式，以達到最長的續航力。

另外還可以選擇不同的充電模式，在一般情況下可以使用標準的長效使用設定，如果想要延長電池使用壽命的話，就可以切換成平衡保養設定或最佳保養設定，降低電池的充電次數以減少耗損。

Photo Credit: TNL Brand Studio 在創作中心也能針對需求調整效能與電力的平衡。

Photo Credit: TNL Brand Studio 連電池的充電模式也能設定，是針對使用者荷包非常貼心的設計。

今天就開始動手創作影片吧

Xible 相當喜歡在臺灣吧的工作歷練，在這邊除了可以接收到歷史、法律、政治等多方面的知識，也培養了對任何事抱持懷疑的思考能力，並在 MSI Prestige 15 的協助下，讓 Xible 吸收完以上內容後製作出同時能夠傳遞知識、卻又不失娛樂的影片。

對於被問到給新手創作者的建議？「其實最好的學習就是自己跑一輪」，Xible 語重心長地表示，只要經過一輪影片企劃、拍攝、後製的洗禮，就能更瞭解影片製作的環節，這種實戰經驗比紙上談兵、光說不練重要許多，所以也建議大家不妨直接從製作自己的第一支影片開始，保持做中學的精神，一起在創作者的天空中翱翔。

Xible 也說接下來他可以帶著 MSI Prestige 15 到拍片現場，直接在那邊試剪、調色，嘗試各種創新的呈現手法，為臺灣吧創造更多兼具資訊及娛樂性的數位內容和影片，引發網路世代對於不同議題的關注和興趣。