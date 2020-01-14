「自由派」的民眾黨與「進步派」的時力，將是立法院超越藍綠的「不關鍵少數」

2020年中華民國總統暨立法委員選舉正式落幕，現任總統蔡英文以超過800萬票的得票，大勝韓國瑜逾250萬票，其得票甚至超過2008年的馬英九障礙。此外在立委選舉表現中，綠營在區域立委達成過半席次，尤其在數個艱困選區皆獲得勝利，可說贏得漂亮。

值得注意的是，這份壓倒性氣勢並未呈現在民進黨的不分區得票率，事實上，民進黨在政黨票的得票足足比總統票少了350萬票以上，代表選民並不完全是愛戴民進黨，而是被擔心韓國瑜當選總統的恐懼所綁架。

在此前提下，能準確看出台灣真實民意的民調，仍是不分區立委選舉，在這個舞台上，藍綠兩黨的得票都明顯不如總統選舉。由此可以看出，在台灣這個幾乎是圖利大黨的選制下，小黨正無聲地慢慢崛起，雖然在本次區域選舉中小黨雖然未能獲得理想席次，也未能形成兩黨不過半的關鍵少數，表現仍相當不俗。

首先，成立僅半年的台灣民眾黨獲得超過150萬選票，得到五席立委，以缺乏媒體資源、只有柯文哲一位「母雞」也不靠與大黨蹭邊的政黨而言，可謂漂亮的一戰；時代力量雖然席次不如上屆，但也獲得100萬以上的選票支持，獲得三席立委，面對泛綠分裂、民進黨集中選票和左獨小黨夾攻，雖艱困卻仍頑強存活了下來。

親民黨獲得3%選票，在可見的未來中，其光譜上的地位將被民眾黨取代。基進黨獲得3%、綠黨獲得2%不分區選票，成功打擊選民性質接近的時力，拉下民進黨心腹大患——時力戰神黃國昌，可謂護駕有功，達成階段性任務。

國民黨與民進黨的對立，就是過往立法機關失能的原因

曾有位政治人物說過一段話，意思大致上是：「我有十件事想做，其中七件跟你的理念一樣，那就合作七件；有三件事理念一樣，那就合作三件；只有一件事一樣，沒關係，那就合作一件事。」

聽起來很正常，做事嘛，自然要就事論事，可是在台灣，事情往往不是這樣的。

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在不良的體制之下，國民黨、民進黨坐擁山頭，統獨本應當只是諸多議題之一，卻被兩大黨用來惡意操弄整個政局，導致任何議題都用二分法暴力劃分，一旦某一方在議會過半，兩方便直接拒絕溝通，總之你支持什麼，我就反對什麼，甚至與我過去的立場相違背也在所不惜，其中並沒有理性討論的空間。

這是一個只問派閥，不問施政的國家，也因此政見往往淪為空口白話，更可怕的是，台灣人民對此習以為常，每到選舉就自動分成兩邊，左右、統獨、老少、富窮，打著一場無意義卻無止盡的內戰。

而台灣的政黨，也在這樣的環境下，自然轉型為選舉前娛樂選民，選舉後愚弄選民的專業組織。講的是人情義理，做的是傷天害理。在如此惡劣的政治環境中，多年來，那些喊出「超越藍綠」嘗試打破這困境的小黨，最後仍全部淪為兩大黨附庸或是在政壇邊緣化。

而在這次選後，超越藍綠這項艱鉅任務，如今有了新的挑戰者，其名為「台灣民眾黨」和「時代力量」。

台灣民眾黨：沒有老害和共諜的國民黨，不要嗎？

民眾黨有「當代自由主義」的味道，這項思潮是當年美國經濟大衰退後，面對內憂外患，以凱恩斯學派為基礎的體制改革。它檢討了古典自由主義的失敗，並將政府打造為一台使國家經濟順暢運轉的輔助機器；另一方面，當代自由主義對於社會福利方面十分著重，不只要自由，也力求平等。

其黨派之政治理念以尊重現有體制為原則，擅長用溫和的方式著手改革，以施政效益為最終導向，台灣民眾黨的代表性人物：柯文哲、賴香伶皆屬此類，且有實績。

台灣民眾黨成為第三大黨，他們即將面臨的第一個問題就是在國會中的角色。民進黨、時力並不熱衷於跟民眾黨合作，國民黨肯定願意，但畢竟無法過半，因此合作不會有實質意義，這個政黨唯一指標性的意義，就是藉由在國會的專業表現，吸引中間及右派理性選民，講白話就是挖國民黨的牆角，試圖在下次選舉中取而代之。

一個沒有老害、共諜、貪腐和派閥的國民黨，聽起來還不錯，不是嗎？

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時代力量：民進黨只需要聽話的手下，並不需要互相約束的盟友

時力的角色近似於「進步主義」政黨，此類思潮曾歸類在美國自由主義之下，直到自由主義的主流議題偏向體制內的經濟民生，開始淡化正義、平權等「內在善」性質濃厚的議題，於是進步主義者催生了屬於他們的新左派政治團體。時代力量原本就有此性質，在排除親綠成員後，更確立了這條路線。

進步派政黨其政治理念較自由派更激進，除了效益也注重道德標準，是兩黨制環境下的合適監督者，時代力量的代表性人物：黃國昌、邱顯智、周偉航等皆有此特質，且有實績。

值得一提的是，在進步主義崛起後，原本的自由主義則在光譜上被往右擠，這是正常的政治觀念演進——更進步的新左派思潮，把原本的老左派變成保守右派，雖然演進過程中會犯錯，也會有失敗的政治實驗，但整體政治生態是螺旋式的進步，時力之於台灣政壇，也有此層面上的意義。

而時力的困境在選舉後也正式浮上檯面。成功過半的民進黨只需要聽話的手下，並不需要互相約束的盟友，而時力的政黨特性也令它不易找到結盟對象，在可預見的未來四年裡，過去黃國昌孤軍奮戰的身影，也將是新一代時力立委的模樣。

正常的政治人物和政黨，該是什麼樣子？

要談這兩個小黨，就不得不提其指標人物——柯文哲與黃國昌，為何這兩人值得相信以他們為核心的政黨，有朝一日能成為關鍵少數，而不像以往的第三勢力，只逐漸變成小藍或小綠？

想了解一個人的操守，最好的方式不是聽他說話，而是看他做事，尤其是觀察此人面對困境和誘惑時會不會背棄原則。仔細回想，這兩人在政治舞台上最孤立無援時，未曾向兩大黨低頭；最有機會一步登天時，未曾接受兩大黨恩賜，他們始終謹守合作和競爭的分寸。

話說回來，政治人物堅持理念，應該是很正常的事才對，但今天這事卻能令我歡天喜地、大書特書，可見台灣政壇多不正常。

自由派和進步派的政治理念常被混淆，因為其擁護的理念重疊度很高，而兩者間最基本的不同在於道德規範和終極目標，即使出發點相同，卻可能有迥異的作為。

時力和民眾黨的共同出發點，就是治國優先。

但即使同為「治國優先」的政黨，當難題出現在這兩個政黨面前時，時代力量會選擇道德，台灣民眾黨會選擇效益，而他們唯一的共同底線是為台灣著想。可笑的是，「治國優先」這種基本的原則，台灣大多數政黨也是守不住的。

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套一句柯文哲的話：「個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益。」這三句話之中，第一句是國民黨最不正常的地方，第二句是民進黨最不正常的地方，第三句，則是其他小黨最不正常的地方。

多少有志之士曾想過，倘若有一天出現影響力足夠的第三政黨，讓台灣政治脫離藍綠的暴力對決，在小黨堅持理念、不被威脅利誘的引導下回歸問政本質。而這也是民眾黨與時力在本次選舉的指標意義——有250萬選民，跨越了傳統藍綠二選一的綁架，選擇相信以「治國優先」為名的政黨。

但是，就這寥寥幾席，面對過半的綠和腐敗的藍，兩小黨真能讓台灣政治環境變好嗎？老實說我不知道。當代政治思潮不停演進，我們至今其實還在拾人半個世紀前的牙慧。但我知道的是，民眾黨、時力展現的，正是國、民兩黨本該成為的樣貌。正常政黨的樣貌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航